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Козак-характерник написав:А я все частіше думаю про придбання не з котловану новобудови, а вже готове щось. Можливо вже з ремонтом.
Козаче, у свій час також думав про придбання повністю умебльованої квартири із усією побутової технікою - "заходь і живи". Тоді шукав 1кімнатну - у принципі згідний був і на центрові варіанти або новобуд, тільки не совкошлак та панелі. Рясне-пСихів-Левандівку відмітав одразу. Дуже сподобались 2 варіанти: в обидвох прекрасні дизайнерські ремонти, чудові меблі, якісна техніка та сантехніка. Метраж - від 44 до 52 м2, ціна складала орієнтовно 52-56 тис. баків. Реально класні варіанти, які позбавляють головного болю, нервів, фізичного та морального гарування дивився на ОЛХ - спробуйте
akurt написав:вже сьогодні знаю, де можна купити: - однокімнатну... - двокімнатну... - трикімнатну... готові у будинках, зданих в 2017 році. Купити можна готове за ціною квітня 2016 року. Ну, просять +100 долярів за квадрат, але думаю, то тільки для того, щоби "відбити" оті (5+1,5) відсотка...
...а давайте так, беремо ту однуху, наприклад в 40 м2 і підставляємо Вашу ціну ГОТОВОГО, яку Ви знаєте(ще б добре було, якщо б вказали кілометраж від центру, і чи взагалі, локація там - гуд?) ....а ми вже тут прокоментуємо, чи то ГОТОВЕ вигіднішше за інші, які здадуться, наприклад, восени цього року!(тільки одне зле - ми не будемо знати остаточної вартості наших віртуальних будинків із здачею восени!)
akurt написав:2 хлопця. Не найкращі, робили помилки не про монтажі труб води та каналізації у стінах або підлозі, а при збиранні або монтажі самих пристроїв сантехніки. Ці працювали на квартирі не більше 2-х днів - потім поверталися - коли можна було продовжувати роботи після робіт із кахелем.
4. Найважче було знайти фахівця із кахеля - всі були розібрані іншими об"єктами.
В Києві немає проблем з сантехніками чи плиточниками чи електриками. Можна найняти коли завгодно, фактично без черги. У Львові - виявляється, є. Може, мало платять?
akurt написав:зайшла бригада хлопців зі Львова на штукатурно-малярні роботи. Тут повезло: зазвичай у них черга,
Козак-характерник написав:А я все частіше думаю про придбання не з котловану новобудови, а вже готове щось. Можливо вже з ремонтом.
Козаче, у свій час також думав про придбання повністю умебльованої квартири із усією побутової технікою - "заходь і живи". Тоді шукав 1кімнатну - у принципі згідний був і на центрові варіанти або новобуд, тільки не совкошлак та панелі. Рясне-пСихів-Левандівку відмітав одразу. Дуже сподобались 2 варіанти: в обидвох прекрасні дизайнерські ремонти, чудові меблі, якісна техніка та сантехніка. Метраж - від 44 до 52 м2, ціна складала орієнтовно 52-56 тис. баків. Реально класні варіанти, які позбавляють головного болю, нервів, фізичного та морального гарування дивився на ОЛХ - спробуйте
То мої думки не поодинокі... Виділене червоним, як прочитали мої думки... Як вважаєте, ціна такою самою залишилася на сьогодні? Чи трошки менше просють за заходь та живи?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник написав:То мої думки не поодинокі... Виділене червоним, як прочитали мої думки... Як вважаєте, ціна такою самою залишилася на сьогодні? Чи трошки менше просють за заходь та живи?
Буду відвертим, як на сповіді у панотця перед Пасхою Будував та робив ремонти у батьківському особняку, у квартирах родичів, гараж собі та родичам, їздив допомагати за проханням матері її колежанці, усі виноси-заноси-привози-піднімання-розвантажування чисельним колегам, сусідам, співробітникам навіть не зможу злічити Ви маєте світлу голову, тому заробіть кошти і спокійно купіть собі саме таку квартиру про яку мрієте. Життя одне. Приведете свою красуню на заквітчаний балькончик у новесенькій хаті, умебльованій за останнім писком моди, станете на одне коліно, візьмете її тоненькі пальчики у свої міцні козацькі руки, почуєте заповітне "ТАК" і заживете чудовоє і щасливою сім"єю
за ціни не скажу зараз, давно не цікавився... Думаю за вказані вище кошти Ви точно знайдете щось пристойне. Хай щастить
У Львові затвердили детальний план території, обмеженої вулицями Кондратюка, Руденською та Гніздовського, для будівництва житлового комплексу з багатоповерхівками. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету ЛМР у п’ятницю, 23 березня, пише Твоє місто.
Это хорошо. Молоко все равно не делают из молока. Чем больше строится, тем выше цены на жильё.
jump написав: Життя одне. Приведете свою красуню на заквітчаний балькончик у новесенькій хаті, умебльованій за останнім писком моди, станете на одне коліно, візьмете її тоненькі пальчики у свої міцні козацькі руки, почуєте заповітне "ТАК" і заживете чудовоє і щасливою сім"єю
Щиро дякую! Загадав...
— Помню я Москву, Елизавета Петровна, не такой. Сейчас во всем скаредность чувствуется. А мы в свое время денег не жалели. «В жизни живем мы только раз» — есть такая песенка. ...
Ипполит Матвеевич слушал и соображал. Демоны просыпались в нем. Мнился ему замечательный ужин. Он пришел к заключению, что такую девушку нужно чем-нибудь оглушить.
— Пойдемте в театр, — предложил Ипполит Матвеевич.
— Лучше в кино, — сказала Лиза, — в кино дешевле.
— О! При чем тут деньги! Такая ночь и вдруг какие-то деньги.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!