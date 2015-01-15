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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 174175176177
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 08:15

  Козак-характерник написав:А я все частіше думаю про придбання не з котловану новобудови, а вже готове щось. Можливо вже з ремонтом. :roll:


Козаче, у свій час також думав про придбання повністю умебльованої квартири із усією побутової технікою - "заходь і живи". Тоді шукав 1кімнатну - у принципі згідний був і на центрові варіанти або новобуд, тільки не совкошлак та панелі. Рясне-пСихів-Левандівку відмітав одразу.
Дуже сподобались 2 варіанти: в обидвох прекрасні дизайнерські ремонти, чудові меблі, якісна техніка та сантехніка. Метраж - від 44 до 52 м2, ціна складала орієнтовно 52-56 тис. баків.
Реально класні варіанти, які позбавляють головного болю, нервів, фізичного та морального гарування 8)
дивився на ОЛХ - спробуйте :D
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:03

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:вже сьогодні знаю, де можна купити:
- однокімнатну...
- двокімнатну...
- трикімнатну...
готові
у будинках, зданих в 2017 році.
Купити можна готове за ціною квітня 2016 року.
Ну, просять +100 долярів за квадрат, але думаю, то тільки для того, щоби "відбити" оті (5+1,5) відсотка...

...а давайте так, беремо ту однуху, наприклад в 40 м2 і підставляємо Вашу ціну ГОТОВОГО, яку Ви знаєте(ще б добре було, якщо б вказали кілометраж від центру, і чи взагалі, локація там - гуд?)
....а ми вже тут прокоментуємо, чи то ГОТОВЕ вигіднішше за інші, які здадуться, наприклад, восени цього року!(тільки одне зле - ми не будемо знати остаточної вартості наших віртуальних будинків із здачею восени!) :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:здобував чергові добрі записи у книзі власного буття


Гарно сказано :!:
:idea: Чим більше таких записів, як і людей, які ведуть такі книги - тим кращою й стане Україна!
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:18

  akurt написав:2 хлопця. Не найкращі, робили помилки не про монтажі труб води та каналізації у стінах або підлозі, а при збиранні або монтажі самих пристроїв сантехніки. Ці працювали на квартирі не більше 2-х днів - потім поверталися - коли можна було продовжувати роботи після робіт із кахелем.

4. Найважче було знайти фахівця із кахеля - всі були розібрані іншими об"єктами.

В Києві немає проблем з сантехніками чи плиточниками чи електриками.
Можна найняти коли завгодно, фактично без черги.
У Львові - виявляється, є.
Може, мало платять? :lol:

  akurt написав:зайшла бригада хлопців зі Львова на штукатурно-малярні роботи. Тут повезло: зазвичай у них черга,
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:16

  jump написав:
  Козак-характерник написав:А я все частіше думаю про придбання не з котловану новобудови, а вже готове щось. Можливо вже з ремонтом. :roll:


Козаче, у свій час також думав про придбання повністю умебльованої квартири із усією побутової технікою - "заходь і живи". Тоді шукав 1кімнатну - у принципі згідний був і на центрові варіанти або новобуд, тільки не совкошлак та панелі. Рясне-пСихів-Левандівку відмітав одразу.
Дуже сподобались 2 варіанти: в обидвох прекрасні дизайнерські ремонти, чудові меблі, якісна техніка та сантехніка. Метраж - від 44 до 52 м2, ціна складала орієнтовно 52-56 тис. баків.
Реально класні варіанти, які позбавляють головного болю, нервів, фізичного та морального гарування 8)
дивився на ОЛХ - спробуйте :D

То мої думки не поодинокі... :P Виділене червоним, як прочитали мої думки... :) Як вважаєте, ціна такою самою залишилася на сьогодні? Чи трошки менше просють за заходь та живи?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:04

  Козак-характерник написав:То мої думки не поодинокі... :P Виділене червоним, як прочитали мої думки... :) Як вважаєте, ціна такою самою залишилася на сьогодні? Чи трошки менше просють за заходь та живи?


Буду відвертим, як на сповіді у панотця перед Пасхою :D
Будував та робив ремонти у батьківському особняку, у квартирах родичів, гараж собі та родичам, їздив допомагати за проханням матері її колежанці, усі виноси-заноси-привози-піднімання-розвантажування чисельним колегам, сусідам, співробітникам навіть не зможу злічити
Ви маєте світлу голову, тому заробіть кошти і спокійно купіть собі саме таку квартиру про яку мрієте. Життя одне.
Приведете свою красуню на заквітчаний балькончик у новесенькій хаті, умебльованій за останнім писком моди, станете на одне коліно, візьмете її тоненькі пальчики у свої міцні козацькі руки, почуєте заповітне "ТАК" і заживете чудовоє і щасливою сім"єю :D

за ціни не скажу зараз, давно не цікавився... Думаю за вказані вище кошти Ви точно знайдете щось пристойне. Хай щастить :!:
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:11

У Львові затвердили детальний план території, обмеженої вулицями Кондратюка, Руденською та Гніздовського, для будівництва житлового комплексу з багатоповерхівками. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету ЛМР у п’ятницю, 23 березня, пише Твоє місто.

Это хорошо.
Молоко все равно не делают из молока.
Чем больше строится, тем выше цены на жильё.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:43

  jump написав: Життя одне.
Приведете свою красуню на заквітчаний балькончик у новесенькій хаті, умебльованій за останнім писком моди, станете на одне коліно, візьмете її тоненькі пальчики у свої міцні козацькі руки, почуєте заповітне "ТАК" і заживете чудовоє і щасливою сім"єю :D

Щиро дякую! :) Загадав...

— Помню я Москву, Елизавета Петровна, не такой. Сейчас во всем скаредность чувствуется. А мы в свое время денег не жалели. «В жизни живем мы только раз» — есть такая песенка.
...

Ипполит Матвеевич слушал и соображал. Демоны просыпались в нем. Мнился ему замечательный ужин. Он пришел к заключению, что такую девушку нужно чем-нибудь оглушить.

— Пойдемте в театр, — предложил Ипполит Матвеевич.

— Лучше в кино, — сказала Лиза, — в кино дешевле.

О! При чем тут деньги! Такая ночь и вдруг какие-то деньги. :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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