ну да.
а перед этим 7 красных свечей за 9 торговых дней.
там вы, видимо, активно шортили
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:19
ну да.
а перед этим 7 красных свечей за 9 торговых дней.
там вы, видимо, активно шортили
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:25
Ну, шаромиг "рукожопих" на всі руки - і у Львові, як і у Києві, багато...
Черга стоїть із протянутою рукою...
А ось на Григорія - черга на три роки вперед...
А ось на Костю черга на три місяці вперед...
А осі у Андрія все розписано...
Просто люди не крадуть і все роблять так, що переробляти не треба.
Якщо Вам треба тих, що треба переробляти: я дам, є пара - трійка таких...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 бер, 2018 17:13, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:33
akurt
всегда приятно общаться с профи.
кто на хаях сливает и на лоях скупает.
если вы еще и FB слили до начала скандала, не откупая, то готов признать вас главным гуру форума
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:36
только целевая аудитория этой ветки в виде вована из Донецка и приймачка-попрошайки как-то мелковато выглядит для такого уровня спеца.
может пора семинары читать, как Элдер или, прости Господи, Саша Герчик?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:38
Вы зря иронизируете.
Если можно, напишите, где продаются билеты на Ваши лекции.
Кстати, семинары НЕ ЧИТАЮТ, их проводят.
Это я Вам как профессионал говорю.
И еще в семинарах участвуют. Или не участвуют.
Это я Вам тоже как профессионал говорю.
На Ваши лекции куплю билет и обязательно пойду.
FB не было, и не интересовало...
Я, знаете, технарь...
Ориентируюсь на наукоемкое всякое... технологичное...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 бер, 2018 18:00, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:46
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:49
Ви дуже ризикуєте такими питаннями: за рогом стоїть ціла орава трохи знервованих людей.
Я завжди вважаю, що винними є не люде, я та їжа, що вони їдять.
В тому все зле...
Тільки скажіть ви чи я хоч якесь слово - хай Бог милує, що буде...
реклама
|