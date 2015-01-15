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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 175176177178
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:19

  akurt написав:Так, що я там сьогодні заробив: 6,04 відсотка - суто копійки.
Не дотянгув я за 2 роки до 6,5...
Правда, 6,04 - за день...

ну да.
а перед этим 7 красных свечей за 9 торговых дней.
там вы, видимо, активно шортили :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:25

  Frant написав:В Києві немає проблем з сантехніками чи плиточниками чи електриками.
Можна найняти коли завгодно, фактично без черги.
У Львові - виявляється, є.
Може, мало платять? :lol:


Ну, шаромиг "рукожопих" на всі руки - і у Львові, як і у Києві, багато...
Черга стоїть із протянутою рукою...

А ось на Григорія - черга на три роки вперед...
А ось на Костю черга на три місяці вперед...
А осі у Андрія все розписано...

Просто люди не крадуть і все роблять так, що переробляти не треба.
Якщо Вам треба тих, що треба переробляти: я дам, є пара - трійка таких...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 бер, 2018 17:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:33

akurt
всегда приятно общаться с профи.
кто на хаях сливает и на лоях скупает.
если вы еще и FB слили до начала скандала, не откупая, то готов признать вас главным гуру форума :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:36

только целевая аудитория этой ветки в виде вована из Донецка и приймачка-попрошайки как-то мелковато выглядит для такого уровня спеца.
может пора семинары читать, как Элдер или, прости Господи, Саша Герчик? :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:38

Вы зря иронизируете.
Если можно, напишите, где продаются билеты на Ваши лекции.
Кстати, семинары НЕ ЧИТАЮТ, их проводят.
Это я Вам как профессионал говорю.
И еще в семинарах участвуют. Или не участвуют.
Это я Вам тоже как профессионал говорю.
На Ваши лекции куплю билет и обязательно пойду.

FB не было, и не интересовало...
Я, знаете, технарь...
Ориентируюсь на наукоемкое всякое... технологичное...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 бер, 2018 18:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Обилие ученых степеней и ученых званий обязывает.

Не нижче доктора і професора?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:49

Ви дуже ризикуєте такими питаннями: за рогом стоїть ціла орава трохи знервованих людей.
Я завжди вважаю, що винними є не люде, я та їжа, що вони їдять.
В тому все зле...
Тільки скажіть ви чи я хоч якесь слово - хай Бог милує, що буде...
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