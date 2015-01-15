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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 175176177178
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:19

  akurt написав:Так, що я там сьогодні заробив: 6,04 відсотка - суто копійки.
Не дотянгув я за 2 роки до 6,5...
Правда, 6,04 - за день...

ну да.
а перед этим 7 красных свечей за 9 торговых дней.
там вы, видимо, активно шортили :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:25

  Frant написав:В Києві немає проблем з сантехніками чи плиточниками чи електриками.
Можна найняти коли завгодно, фактично без черги.
У Львові - виявляється, є.
Може, мало платять? :lol:


Ну, шаромиг "рукожопих" на всі руки - і у Львові, як і у Києві, багато...
Черга стоїть із протянутою рукою...

А ось на Григорія - черга на три роки вперед...
А ось на Костю черга на три місяці вперед...
А осі у Андрія все розписано...

Просто люди не крадуть і все роблять так, що переробляти не треба.
Якщо Вам треба тих, що треба переробляти: я дам, є пара - трійка таких...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 бер, 2018 17:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:33

akurt
всегда приятно общаться с профи.
кто на хаях сливает и на лоях скупает.
если вы еще и FB слили до начала скандала, не откупая, то готов признать вас главным гуру форума :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:36

только целевая аудитория этой ветки в виде вована из Донецка и приймачка-попрошайки как-то мелковато выглядит для такого уровня спеца.
может пора семинары читать, как Элдер или, прости Господи, Саша Герчик? :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:38

Вы зря иронизируете.
Если можно, напишите, где продаются билеты на Ваши лекции.
Кстати, семинары НЕ ЧИТАЮТ, их проводят.
Это я Вам как профессионал говорю.
И еще в семинарах участвуют. Или не участвуют.
Это я Вам тоже как профессионал говорю.
На Ваши лекции куплю билет и обязательно пойду.

FB не было, и не интересовало...
Я, знаете, технарь...
Ориентируюсь на наукоемкое всякое... технологичное...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 бер, 2018 18:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Обилие ученых степеней и ученых званий обязывает.

Не нижче доктора і професора?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:49

Ви дуже ризикуєте такими питаннями: за рогом стоїть ціла орава трохи знервованих людей.
Я завжди вважаю, що винними є не люде, я та їжа, що вони їдять.
В тому все зле...
Тільки скажіть ви чи я хоч якесь слово - хай Бог милує, що буде...
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:14

  akurt написав:На Ваши лекции куплю билет и обязательно пойду.

там и встретимся.
ни вы меня не проверите, если расскажу о проведенных/прочитанных семинарах, ни я вас не проверю, если станете рассказывать о себе.
равно как и ваш стейтмент, включая пиндостан с окрестностями.
но мы ведь джентльмены, потому верим на слово :)

зы. а снобизм и нарциссизм на ветках финансов - вещь обычная, тут за 10 лет столько уже нарциссов писало...
"и не сосчитать" (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:58

  Козак-характерник написав:
  V2 написав:
  Козак-характерник написав:польский люкс

В чому "фішка" даних будинків?

Обличчям Львова вважають старовинні будинки, якими не перестають милуватися як туристи, так і корінні львів’яни. Незважаючи на плин століть, польські та австрійські помешкання цінують як головну окрасу міста та вважають найкращим житлом.

Польські «люкси» – це будинки початку XX століття, збудовані у стилі класицизм. Ці будівлі позбавлені зайвих ліплень та прикрас, а вікна займають значну площу – на 20% більшу, ніж у попередньому стилі – чиншовому класицизмі.

Сучасники помилково вважають, що термін «люкс» означає найкращий. Насправді ці будинки у 30-ті роки XX століття будувала польська фірма, яка мала назву «люкс», а поляки цінували їх так само, як ми теперішні «хрущовки». У таких будинках переважно розміщувалися квартири по 2-3 кімнати, площею близько 100 квадратних метрів та однокімнатні «кавалерки». Стелі сягали близько 3 м, туалет часто розташовували на балконі.

Зазвичай ці помешкання здавали в оренду, оскільки жити в них було непрестижно. Хоча траплялося, що саме в «люксах» мешкали відомі письменники, художники та навіть професура. Тут панувала дисципліна: на ніч під’їзд завжди закривали. Щоб потрапити додому після десятої вечора, доводилося платити двірнику, який чергував на вході.

У повоєнні часи ці помешкання вважалися одними з найкращих. У кращі «люкси» селили комуністичну верхівку, з решти робили комунальні квартири: з допомогою перегородки кімнати ділили на так звані «клітки».

Будинки класу «люкс» розташовані на Кастелівці (паралельно вул. Сахарова), в районі вул. Горбачевського, Тютюнників, Снопківської та на початку Стрийської. На вул. Левицького знаходяться найкращі у Львові «люкси».

http://naitidom.lviv.ua/2015/05/polski- ... m-u-lvovi/

Про класицизм - маячня. Бо це цонстуктивізм-функцірналізм.
Про фірму "люкс" це версія. Скоріш за все фірма австрійська бо такі будинки почалися за Австрії але їх дуже мало - це був кінець імперії. Польську версію старожили називали російською полулюксами або напівлюксами - як народ перекладав не знаючи історію. "Пол" означало польський. Зараз їх просто називають люксами. Крім того люксами називають всі австрійські будинки :), що не правильно.
Польські "люкси" за моїми спостереженнями зроблені дешевше. Дуже рідко є мармур у під'їздах і в цілому оздоблення простіше.
За посиланням є фотки і стаття набагато краще попередньої:
https://lviv.pm/2013/08/bauhauz-budynky ... lvovi.html
Я ці будинки дуже добре знаю бо виріс в такому, і володію 2ма кв. в таких будинках.
Ніхто комуналок не ділив перегородками - просто роздавали кімнати.
Туалет на балконі - маячня! Таке було лише старих центральних будинках, біля оперного наприклад, там де вхід часто по балкону, а парадний вхід забитий наглухо бо це для буржуїнів :).
Ну і не всім такі квартири на халяву дісталися. Моя прабабуся в 44му купила в польки квартиру на Вітовського.
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