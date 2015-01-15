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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 175176177178
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:19

  akurt написав:Так, що я там сьогодні заробив: 6,04 відсотка - суто копійки.
Не дотянгув я за 2 роки до 6,5...
Правда, 6,04 - за день...

ну да.
а перед этим 7 красных свечей за 9 торговых дней.
там вы, видимо, активно шортили :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:25

  Frant написав:В Києві немає проблем з сантехніками чи плиточниками чи електриками.
Можна найняти коли завгодно, фактично без черги.
У Львові - виявляється, є.
Може, мало платять? :lol:


Ну, шаромиг "рукожопих" на всі руки - і у Львові, як і у Києві, багато...
Черга стоїть із протянутою рукою...

А ось на Григорія - черга на три роки вперед...
А ось на Костю черга на три місяці вперед...
А осі у Андрія все розписано...

Просто люди не крадуть і все роблять так, що переробляти не треба.
Якщо Вам треба тих, що треба переробляти: я дам, є пара - трійка таких...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 бер, 2018 17:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:33

akurt
всегда приятно общаться с профи.
кто на хаях сливает и на лоях скупает.
если вы еще и FB слили до начала скандала, не откупая, то готов признать вас главным гуру форума :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:36

только целевая аудитория этой ветки в виде вована из Донецка и приймачка-попрошайки как-то мелковато выглядит для такого уровня спеца.
может пора семинары читать, как Элдер или, прости Господи, Саша Герчик? :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:38

Вы зря иронизируете.
Если можно, напишите, где продаются билеты на Ваши лекции.
Кстати, семинары НЕ ЧИТАЮТ, их проводят.
Это я Вам как профессионал говорю.
И еще в семинарах участвуют. Или не участвуют.
Это я Вам тоже как профессионал говорю.
На Ваши лекции куплю билет и обязательно пойду.

FB не было, и не интересовало...
Я, знаете, технарь...
Ориентируюсь на наукоемкое всякое... технологичное...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 бер, 2018 18:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Обилие ученых степеней и ученых званий обязывает.

Не нижче доктора і професора?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:49

Ви дуже ризикуєте такими питаннями: за рогом стоїть ціла орава трохи знервованих людей.
Я завжди вважаю, що винними є не люде, я та їжа, що вони їдять.
В тому все зле...
Тільки скажіть ви чи я хоч якесь слово - хай Бог милує, що буде...
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:14

  akurt написав:На Ваши лекции куплю билет и обязательно пойду.

там и встретимся.
ни вы меня не проверите, если расскажу о проведенных/прочитанных семинарах, ни я вас не проверю, если станете рассказывать о себе.
равно как и ваш стейтмент, включая пиндостан с окрестностями.
но мы ведь джентльмены, потому верим на слово :)

зы. а снобизм и нарциссизм на ветках финансов - вещь обычная, тут за 10 лет столько уже нарциссов писало...
"и не сосчитать" (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:58

  Козак-характерник написав:
  V2 написав:
  Козак-характерник написав:польский люкс

В чому "фішка" даних будинків?

Обличчям Львова вважають старовинні будинки, якими не перестають милуватися як туристи, так і корінні львів’яни. Незважаючи на плин століть, польські та австрійські помешкання цінують як головну окрасу міста та вважають найкращим житлом.

Польські «люкси» – це будинки початку XX століття, збудовані у стилі класицизм. Ці будівлі позбавлені зайвих ліплень та прикрас, а вікна займають значну площу – на 20% більшу, ніж у попередньому стилі – чиншовому класицизмі.

Сучасники помилково вважають, що термін «люкс» означає найкращий. Насправді ці будинки у 30-ті роки XX століття будувала польська фірма, яка мала назву «люкс», а поляки цінували їх так само, як ми теперішні «хрущовки». У таких будинках переважно розміщувалися квартири по 2-3 кімнати, площею близько 100 квадратних метрів та однокімнатні «кавалерки». Стелі сягали близько 3 м, туалет часто розташовували на балконі.

Зазвичай ці помешкання здавали в оренду, оскільки жити в них було непрестижно. Хоча траплялося, що саме в «люксах» мешкали відомі письменники, художники та навіть професура. Тут панувала дисципліна: на ніч під’їзд завжди закривали. Щоб потрапити додому після десятої вечора, доводилося платити двірнику, який чергував на вході.

У повоєнні часи ці помешкання вважалися одними з найкращих. У кращі «люкси» селили комуністичну верхівку, з решти робили комунальні квартири: з допомогою перегородки кімнати ділили на так звані «клітки».

Будинки класу «люкс» розташовані на Кастелівці (паралельно вул. Сахарова), в районі вул. Горбачевського, Тютюнників, Снопківської та на початку Стрийської. На вул. Левицького знаходяться найкращі у Львові «люкси».

http://naitidom.lviv.ua/2015/05/polski- ... m-u-lvovi/

Про класицизм - маячня. Бо це цонстуктивізм-функцірналізм.
Про фірму "люкс" це версія. Скоріш за все фірма австрійська бо такі будинки почалися за Австрії але їх дуже мало - це був кінець імперії. Польську версію старожили називали російською полулюксами або напівлюксами - як народ перекладав не знаючи історію. "Пол" означало польський. Зараз їх просто називають люксами. Крім того люксами називають всі австрійські будинки :), що не правильно.
Польські "люкси" за моїми спостереженнями зроблені дешевше. Дуже рідко є мармур у під'їздах і в цілому оздоблення простіше.
За посиланням є фотки і стаття набагато краще попередньої:
https://lviv.pm/2013/08/bauhauz-budynky ... lvovi.html
Я ці будинки дуже добре знаю бо виріс в такому, і володію 2ма кв. в таких будинках.
Ніхто комуналок не ділив перегородками - просто роздавали кімнати.
Туалет на балконі - маячня! Таке було лише старих центральних будинках, біля оперного наприклад, там де вхід часто по балкону, а парадний вхід забитий наглухо бо це для буржуїнів :).
Ну і не всім такі квартири на халяву дісталися. Моя прабабуся в 44му купила в польки квартиру на Вітовського.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Маю питання до товариства. В нас стоїть питання ремонту ще однієї квартири в старому фонді. Другий ремонт вже йде легше (демонтаж проведено, швелера в перекритті оброблено, чорнову стяжку залито), але є один момент. Фасадні вікна в гіршому стані, ніж в попередній квартирі, тому не факт, що піддаватимуться реставрації :( З однієї сторони, сусіди в інших "стояках" вже давно поміняли на пластик. Наш стояк залишився ще оригінальним. Я двивися на дерев'яні вікна зі склопакетом, вони не повторюють малюнок оригінальних (розмір брусу суттєво менший). Я знаю, що сусіди зверху будуть робити ремонт ближче до осені, і ми попередньо домовились, що будемо міняти вікна на однакові, такої самої конфігурації, як в сусідів в інших стояках. Але тут трапилась новина:
https://zaxid.net/spetskomisiya_naklala_shtrafi_na_lvivyan_yaki_zipsuvali_pamyatki_arhitekturi_n1452546
Я знаю що будинок є в списку пам'яток архітектури. І тепер в роздумах, з одного боку штрафи платити/судитися не хочеться, з іншого - реставрувати особливо немає що.

Є така штука як Urban Project. Вони реставрують брами, під'їзди, балкони (зрідка вікна) в старих будинках в центральній частині міста. На їх ФБ сторінці, купа фотографій "було"-"стало". Ось що вони кажуть:

Якщо вікно не піддається реставрації, тобто більше 70% оригінальної субстанції, тоді виготовляється копія один в один до оригіналу зі всіма необхідними профілюваннями та членуванням і відповідним кольором.


Питання, чи хтось має досвід виготовлення копії польських вікон? Я пробував знайти це для першої квартири, але тоді мене відмовили. Сказали, що за наші гроші зможуть зробити все, що попросимо, але гарантії не дадуть, через те, що зараз немає такого дерева, яке було в поляків, і при таких розмірах вікон дверей, виріб майже гарантовано "поведе" (раніше дерево сушили в природній спосіб, а не в камерах).

Дякую!
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