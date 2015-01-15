Додано: Пон 26 бер, 2018 22:56

Якщо вікно не піддається реставрації, тобто більше 70% оригінальної субстанції, тоді виготовляється копія один в один до оригіналу зі всіма необхідними профілюваннями та членуванням і відповідним кольором.

Маю питання до товариства. В нас стоїть питання ремонту ще однієї квартири в старому фонді. Другий ремонт вже йде легше (демонтаж проведено, швелера в перекритті оброблено, чорнову стяжку залито), але є один момент. Фасадні вікна в гіршому стані, ніж в попередній квартирі, тому не факт, що піддаватимуться реставраціїЗ однієї сторони, сусіди в інших "стояках" вже давно поміняли на пластик. Наш стояк залишився ще оригінальним. Я двивися на дерев'яні вікна зі склопакетом, вони не повторюють малюнок оригінальних (розмір брусу суттєво менший). Я знаю, що сусіди зверху будуть робити ремонт ближче до осені, і ми попередньо домовились, що будемо міняти вікна на однакові, такої самої конфігурації, як в сусідів в інших стояках. Але тут трапилась новина:Я знаю що будинок є в списку пам'яток архітектури. І тепер в роздумах, з одного боку штрафи платити/судитися не хочеться, з іншого - реставрувати особливо немає що.Є така штука як Urban Project. Вони реставрують брами, під'їзди, балкони (зрідка вікна) в старих будинках в центральній частині міста. На їх ФБ сторінці, купа фотографій "було"-"стало". Ось що вони кажуть:Питання, чи хтось має досвід виготовлення копії польських вікон? Я пробував знайти це для першої квартири, але тоді мене відмовили. Сказали, що за наші гроші зможуть зробити все, що попросимо, але гарантії не дадуть, через те, що зараз немає такого дерева, яке було в поляків, і при таких розмірах вікон дверей, виріб майже гарантовано "поведе" (раніше дерево сушили в природній спосіб, а не в камерах).Дякую!