ну да.
а перед этим 7 красных свечей за 9 торговых дней.
там вы, видимо, активно шортили
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Додано: Пон 26 бер, 2018 16:19
ну да.
а перед этим 7 красных свечей за 9 торговых дней.
там вы, видимо, активно шортили
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:25
Ну, шаромиг "рукожопих" на всі руки - і у Львові, як і у Києві, багато...
Черга стоїть із протянутою рукою...
А ось на Григорія - черга на три роки вперед...
А ось на Костю черга на три місяці вперед...
А осі у Андрія все розписано...
Просто люди не крадуть і все роблять так, що переробляти не треба.
Якщо Вам треба тих, що треба переробляти: я дам, є пара - трійка таких...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 бер, 2018 17:13, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:33
akurt
всегда приятно общаться с профи.
кто на хаях сливает и на лоях скупает.
если вы еще и FB слили до начала скандала, не откупая, то готов признать вас главным гуру форума
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:36
только целевая аудитория этой ветки в виде вована из Донецка и приймачка-попрошайки как-то мелковато выглядит для такого уровня спеца.
может пора семинары читать, как Элдер или, прости Господи, Саша Герчик?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:38
Вы зря иронизируете.
Если можно, напишите, где продаются билеты на Ваши лекции.
Кстати, семинары НЕ ЧИТАЮТ, их проводят.
Это я Вам как профессионал говорю.
И еще в семинарах участвуют. Или не участвуют.
Это я Вам тоже как профессионал говорю.
На Ваши лекции куплю билет и обязательно пойду.
FB не было, и не интересовало...
Я, знаете, технарь...
Ориентируюсь на наукоемкое всякое... технологичное...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 бер, 2018 18:00, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:46
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:49
Ви дуже ризикуєте такими питаннями: за рогом стоїть ціла орава трохи знервованих людей.
Я завжди вважаю, що винними є не люде, я та їжа, що вони їдять.
В тому все зле...
Тільки скажіть ви чи я хоч якесь слово - хай Бог милує, що буде...
Додано: Пон 26 бер, 2018 18:14
там и встретимся.
ни вы меня не проверите, если расскажу о проведенных/прочитанных семинарах, ни я вас не проверю, если станете рассказывать о себе.
равно как и ваш стейтмент, включая пиндостан с окрестностями.
но мы ведь джентльмены, потому верим на слово
зы. а снобизм и нарциссизм на ветках финансов - вещь обычная, тут за 10 лет столько уже нарциссов писало...
"и не сосчитать" (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Пон 26 бер, 2018 18:58
Про класицизм - маячня. Бо це цонстуктивізм-функцірналізм.
Про фірму "люкс" це версія. Скоріш за все фірма австрійська бо такі будинки почалися за Австрії але їх дуже мало - це був кінець імперії. Польську версію старожили називали російською полулюксами або напівлюксами - як народ перекладав не знаючи історію. "Пол" означало польський. Зараз їх просто називають люксами. Крім того люксами називають всі австрійські будинки , що не правильно.
Польські "люкси" за моїми спостереженнями зроблені дешевше. Дуже рідко є мармур у під'їздах і в цілому оздоблення простіше.
За посиланням є фотки і стаття набагато краще попередньої:
Я ці будинки дуже добре знаю бо виріс в такому, і володію 2ма кв. в таких будинках.
Ніхто комуналок не ділив перегородками - просто роздавали кімнати.
Туалет на балконі - маячня! Таке було лише старих центральних будинках, біля оперного наприклад, там де вхід часто по балкону, а парадний вхід забитий наглухо бо це для буржуїнів .
Ну і не всім такі квартири на халяву дісталися. Моя прабабуся в 44му купила в польки квартиру на Вітовського.
Додано: Пон 26 бер, 2018 22:56
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Маю питання до товариства. В нас стоїть питання ремонту ще однієї квартири в старому фонді. Другий ремонт вже йде легше (демонтаж проведено, швелера в перекритті оброблено, чорнову стяжку залито), але є один момент. Фасадні вікна в гіршому стані, ніж в попередній квартирі, тому не факт, що піддаватимуться реставрації З однієї сторони, сусіди в інших "стояках" вже давно поміняли на пластик. Наш стояк залишився ще оригінальним. Я двивися на дерев'яні вікна зі склопакетом, вони не повторюють малюнок оригінальних (розмір брусу суттєво менший). Я знаю, що сусіди зверху будуть робити ремонт ближче до осені, і ми попередньо домовились, що будемо міняти вікна на однакові, такої самої конфігурації, як в сусідів в інших стояках. Але тут трапилась новина:
Я знаю що будинок є в списку пам'яток архітектури. І тепер в роздумах, з одного боку штрафи платити/судитися не хочеться, з іншого - реставрувати особливо немає що.
Є така штука як Urban Project. Вони реставрують брами, під'їзди, балкони (зрідка вікна) в старих будинках в центральній частині міста. На їх ФБ сторінці, купа фотографій "було"-"стало". Ось що вони кажуть:
Питання, чи хтось має досвід виготовлення копії польських вікон? Я пробував знайти це для першої квартири, але тоді мене відмовили. Сказали, що за наші гроші зможуть зробити все, що попросимо, але гарантії не дадуть, через те, що зараз немає такого дерева, яке було в поляків, і при таких розмірах вікон дверей, виріб майже гарантовано "поведе" (раніше дерево сушили в природній спосіб, а не в камерах).
Дякую!
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