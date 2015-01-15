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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 176177178179
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 23:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Може якщо робити з клеєного бруса то і не поведе. Плюс не ставити склопакет а просто одне полотно на раму


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fis
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 23:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Coder написав:копії польських вікон?

Цими комісіями, перевірками лякають усіх вже років 15. Зайдіть на фб в групу скандальні забудови - там речей суттєво важливіших вирішити не можуть.

Моя знайома реставрувала свої вікна на вул.Гнатюка по отій програмі реставрації. Теж спершу здавалося, що відреставрувати неможливо. Каже, що повністю зняли шар фарби, дали ущільнювачі, не дує і дуже якісно зроблено.
Крім німців, цим займаються і наші, бо це ж був обмін досвідом. Ті самі хлопці мали би за гроші щось запропонувати: http://www.restavrator.net/%D1%80%D0%B5 ... 0%BE%D0%BD

Колись, років 3-4 тому, за 800 грн чоловік купив старі якісні польські двері на олх :)

P.S. Тут продаються австрійські двері, може і вікна є: https://www.olx.ua/obyavlenie/dver-mzhk ... e51e78fbb5
і тут: https://www.olx.ua/obyavlenie/vkna-dere ... 1725a868e1
і австрійські: https://www.olx.ua/obyavlenie/vkna-dere ... 1725a868e1
і тут якісь оригінальні: https://www.olx.ua/obyavlenie/vkna-dere ... 1725a868e1

Коротше, як знайдете щось класне, але не підійде - дайте знати :lol:
Lambada
 
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