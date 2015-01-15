Може якщо робити з клеєного бруса то і не поведе. Плюс не ставити склопакет а просто одне полотно на раму
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Додано: Пон 26 бер, 2018 23:24
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Може якщо робити з клеєного бруса то і не поведе. Плюс не ставити склопакет а просто одне полотно на раму
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Додано: Пон 26 бер, 2018 23:38
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Цими комісіями, перевірками лякають усіх вже років 15. Зайдіть на фб в групу скандальні забудови - там речей суттєво важливіших вирішити не можуть.
Моя знайома реставрувала свої вікна на вул.Гнатюка по отій програмі реставрації. Теж спершу здавалося, що відреставрувати неможливо. Каже, що повністю зняли шар фарби, дали ущільнювачі, не дує і дуже якісно зроблено.
Крім німців, цим займаються і наші, бо це ж був обмін досвідом. Ті самі хлопці мали би за гроші щось запропонувати:
Колись, років 3-4 тому, за 800 грн чоловік купив старі якісні польські двері на олх
P.S. Тут продаються австрійські двері, може і вікна є:
і тут:
і австрійські:
і тут якісь оригінальні:
Коротше, як знайдете щось класне, але не підійде - дайте знати
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