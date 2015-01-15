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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 176177178179
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 23:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Coder написав:копії польських вікон?

Цими комісіями, перевірками лякають усіх вже років 15. Зайдіть на фб в групу скандальні забудови - там речей суттєво важливіших вирішити не можуть.

Моя знайома реставрувала свої вікна на вул.Гнатюка по отій програмі реставрації. Теж спершу здавалося, що відреставрувати неможливо. Каже, що повністю зняли шар фарби, дали ущільнювачі, не дує і дуже якісно зроблено.
Крім німців, цим займаються і наші, бо це ж був обмін досвідом. Ті самі хлопці мали би за гроші щось запропонувати: http://www.restavrator.net/%D1%80%D0%B5 ... 0%BE%D0%BD

Колись, років 3-4 тому, за 800 грн чоловік купив старі якісні польські двері на олх :)

P.S. Тут продаються австрійські двері, може і вікна є: https://www.olx.ua/obyavlenie/dver-mzhk ... e51e78fbb5
і тут: https://www.olx.ua/obyavlenie/vkna-dere ... 1725a868e1
і австрійські: https://www.olx.ua/obyavlenie/vkna-dere ... 1725a868e1
і тут якісь оригінальні: https://www.olx.ua/obyavlenie/vkna-dere ... 1725a868e1

Коротше, як знайдете щось класне, але не підійде - дайте знати :lol:
Lambada
 
Повідомлень: 179
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 04:14

Точно знаю, що в Івано-Франківську є/був цех, яркий робить/робив вікна дерев"яні, але по-модньому схожі на склопакети. З такою ж фурнітурою. Якість краща.
То був 2009 рік... Я собі замовляв і ставив... Досі всі дивуються/дивувалися...
Не повело і не зіпсувалися, завжди закривалися добре...
Спробую вияснити, чи існуть досі.
Коли бачу у Львові білі склопакети у старовинних будинках, хочеться... ну, ви знаєте, що хочеться...

Тільки зараз розумію, що мені круто повезло: я жив у власному 3-и поверховому будинку, всі спальні - на другому поверсі, кабінет та майстерня жінки - на третьому, а взагалі у будинку було 13 вікон розміром від 2 400х1 400 та менше, ДЕРЕВ"ЯНИХ коричньового коліру (фарбовані), але зроблених, як ніби-то склопакети, із такими ж ручками та фурнітурою в середині, привезених із Івано-Франківська.
Добрі були майстри...
Аж самому інтересно, чи працюють в ці дні...

P.S. А чи всі помітили, що ця гілка - сама інтелектуальна на форумі?
Для порівняння київська аналогічна гілка:
  Прохожий написав:Ветка стала напоминать филиал известной группы в фесбуке.
Может пора с этим завязывать, иначе загадят и эту ветку! :shock:
Модератор!!!???

І ще важливо відмітити: поки в Києві паніка на ринку здачи в оредну квартир, у Львові тиша та благодать, ціни "устаканілись": однушка - 7000 - 9000. Двушка 10500-12000.
Читаем:
  rjkz написав:Масса абсолютно нового жилья с "новыми" арендодателями. Сколько оно реально стоит - не знают, вот и действуют по простому и понятному алгоритму - "выставляем за сколько хотим, снижаем пока не снимут". В целом на рынок оно действует благоприятно в коротком периоде, но посмотрим - что оно будет летом. Шото мне подсказывает, шо яма будет похлеще 2015-го. Очень хочется ошибаться.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 08:48

13-15 квітня буде суттєвий розпродаж квартир для придбання під здачу в оренду - знижки 20 (двадцять) відсотків.
Зображення
Інтересно, хтось зможе відвідати та поділитися враженнями?
Минулий раз учасники такі сумні-сумні розходилися із того заходу...
Я як раз гуляв із собакою та бачив, як йшла верениця автівок у бік Стрийської відразу після закриття та наче з похорону йшли співробітники..
Можливо, я помиляюся...
akurt
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  #<1 ... 176177178179
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