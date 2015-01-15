Точно знаю, що в Івано-Франківську є/був цех, яркий робить/робив вікна дерев"яні, але по-модньому схожі на склопакети. З такою ж фурнітурою. Якість краща.
То був 2009 рік... Я собі замовляв і ставив... Досі всі дивуються/дивувалися...
Не повело і не зіпсувалися, завжди закривалися добре...
Спробую вияснити, чи існуть досі.
Коли бачу у Львові білі склопакети у старовинних будинках, хочеться... ну, ви знаєте, що хочеться...
Тільки зараз розумію, що мені круто повезло: я жив у власному 3-и поверховому будинку, всі спальні - на другому поверсі, кабінет та майстерня жінки - на третьому, а взагалі у будинку було 13 вікон розміром від 2 400х1 400 та менше, ДЕРЕВ"ЯНИХ коричньового коліру (фарбовані
), але зроблених, як ніби-то склопакети, із такими ж ручками та фурнітурою в середині, привезених із Івано-Франківська.
Добрі були майстри...Аж самому інтересно, чи працюють в ці дні...P.S.
А чи всі помітили, що ця гілка - сама інтелектуальна на форумі?
Для порівняння київська аналогічна гілка:
Прохожий написав:
Ветка стала напоминать филиал известной группы в фесбуке.
Может пора с этим завязывать, иначе загадят и эту ветку!
Модератор!!!???
І ще важливо відмітити: поки в Києві паніка на ринку здачи в оредну квартир, у Львові тиша та благодать, ціни "устаканілись": однушка - 7000 - 9000. Двушка 10500-12000.
Читаем:
rjkz написав:
Масса абсолютно нового жилья с "новыми" арендодателями. Сколько оно реально стоит - не знают, вот и действуют по простому и понятному алгоритму - "выставляем за сколько хотим, снижаем пока не снимут". В целом на рынок оно действует благоприятно в коротком периоде, но посмотрим - что оно будет летом. Шото мне подсказывает, шо яма будет похлеще 2015-го. Очень хочется ошибаться.