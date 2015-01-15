Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Цими комісіями, перевірками лякають усіх вже років 15. Зайдіть на фб в групу скандальні забудови - там речей суттєво важливіших вирішити не можуть.
Моя знайома реставрувала свої вікна на вул.Гнатюка по отій програмі реставрації. Теж спершу здавалося, що відреставрувати неможливо. Каже, що повністю зняли шар фарби, дали ущільнювачі, не дує і дуже якісно зроблено. Крім німців, цим займаються і наші, бо це ж був обмін досвідом. Ті самі хлопці мали би за гроші щось запропонувати: http://www.restavrator.net/%D1%80%D0%B5 ... 0%BE%D0%BD
Колись, років 3-4 тому, за 800 грн чоловік купив старі якісні польські двері на олх
Точно знаю, що в Івано-Франківську є/був цех, яркий робить/робив вікна дерев"яні, але по-модньому схожі на склопакети. З такою ж фурнітурою. Якість краща. То був 2009 рік... Я собі замовляв і ставив... Досі всі дивуються/дивувалися... Не повело і не зіпсувалися, завжди закривалися добре... Спробую вияснити, чи існуть досі. Коли бачу у Львові білі склопакети у старовинних будинках, хочеться... ну, ви знаєте, що хочеться...
Тільки зараз розумію, що мені круто повезло: я жив у власному 3-и поверховому будинку, всі спальні - на другому поверсі, кабінет та майстерня жінки - на третьому, а взагалі у будинку було 13 вікон розміром від 2 400х1 400 та менше, ДЕРЕВ"ЯНИХ коричньового коліру (фарбовані), але зроблених, як ніби-то склопакети, із такими ж ручками та фурнітурою в середині, привезених із Івано-Франківська. Добрі були майстри... Аж самому інтересно, чи працюють в ці дні...
P.S. А чи всі помітили, що ця гілка - сама інтелектуальна на форумі? Для порівняння київська аналогічна гілка:
Прохожий написав:Ветка стала напоминать филиал известной группы в фесбуке. Может пора с этим завязывать, иначе загадят и эту ветку! Модератор!!!???
І ще важливо відмітити: поки в Києві паніка на ринку здачи в оредну квартир, у Львові тиша та благодать, ціни "устаканілись": однушка - 7000 - 9000. Двушка 10500-12000. Читаем:
rjkz написав:Масса абсолютно нового жилья с "новыми" арендодателями. Сколько оно реально стоит - не знают, вот и действуют по простому и понятному алгоритму - "выставляем за сколько хотим, снижаем пока не снимут". В целом на рынок оно действует благоприятно в коротком периоде, но посмотрим - что оно будет летом. Шото мне подсказывает, шо яма будет похлеще 2015-го. Очень хочется ошибаться.
akurt написав:А чи всі помітили, що ця гілка - сама інтелектуальна на форумі?
Тобто Акурт - головний український інтелектуал???? Насмішив))) Чоловіче, намагайся поменше забивати голів у власні ворота і маніпулювати з цифрами))) Ти ж гуманітарій за освітою))
akurt написав:Точно знаю, що в Івано-Франківську є/був цех.
І ще важливо відмітити: поки в Києві паніка на ринку здачи в оредну квартир, у Львові тиша та благодать, ціни "устаканілись": однушка - 7000 - 9000. Двушка 10500-12000. Читаем:
rjkz написав:Масса абсолютно нового жилья с "новыми" арендодателями. Сколько оно реально стоит - не знают, вот и действуют по простому и понятному алгоритму - "выставляем за сколько хотим, снижаем пока не снимут". В целом на рынок оно действует благоприятно в коротком периоде, но посмотрим - что оно будет летом. Шото мне подсказывает, шо яма будет похлеще 2015-го. Очень хочется ошибаться.
Пан Rjkz - аторитетна людина, власник декількох квартир. І по Києву є статистика, з якою багато хто ознайомлений.
А тут читаємо форум - монолог однієї людини, яка рекламує чи то львівську, чи то турецьку нерухомість. Тобто пан Акурт працює рекламатором-ріелтором-туфтогоном. Маніпулює данними, завищує ціни в 3-5 разів.
Що маємо насправді? Однокімнатих квартир у Львові - виставлено 3433 об,яви (від 2000 грн),
Вкладчик1234 написав:Банды мародёров скоро будут объявлять свои республики, т.к. силы (МВД, армия и т.д.) и законы Украины на этих территориях не действуют
Це вже реальність. Тому і кажу, що горщик тре переховати... Ласих до нього хоч відбавляй! І кролік (злодій в законі), і злодії поза законом. Дира і бурштинова республіка, марши приватних армій по Києву - це анархія, інституціональна криза держави, втрата нею монополії на насильство, загроза втрати державності і інтервенції сусідніх держав. Який інвестор вкладатиме сюди? Якщо ці бандюгани навіть гроші виділені на облаштування прикордонної будки профукали... Це повний...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Coder написав:Питання, чи хтось має досвід виготовлення копії польських вікон? Я пробував знайти це для першої квартири, але тоді мене відмовили. Сказали, що за наші гроші зможуть зробити все, що попросимо, але гарантії не дадуть, через те, що зараз немає такого дерева, яке було в поляків, і при таких розмірах вікон дверей, виріб майже гарантовано "поведе" (раніше дерево сушили в природній спосіб, а не в камерах). Дякую!
Не знаю як виглядають "польські" вікна але знаю як робляться вікна із дерева під склопакети, в мене власне в будинку такі. У мене у доброго знайомого -столярний цех, робив він а я трохи допомагав. Так ось, нормальне вікно робиться іх проклеєного бруса. Мінімум три ламелі добре просушеного дерева зклеюються докупи, а вже потім цей брус іде в обробку. В результаті внутрішні "напряги дерева взаємокомпенсуються" і там нічого не веде. В мене взагалі зовнішня ламель із дуба, внутрішні -сосна. Все стоїть вже майже 10 років і нічого нікуди не веде. Далі по ширині стояків. Дерево на відміну від пластикового профілю не вилазить з екструдера. Відповідно ширина може бути будь-яка. На відміну від глибини -цей параметр визначається набором фрез, в мене здається 78 мм. Тобто зробити стояки хоч по 30 см -не проблема.