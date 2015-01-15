Додано: Вів 27 бер, 2018 12:20

Coder написав: Питання, чи хтось має досвід виготовлення копії польських вікон? Я пробував знайти це для першої квартири, але тоді мене відмовили. Сказали, що за наші гроші зможуть зробити все, що попросимо, але гарантії не дадуть, через те, що зараз немає такого дерева, яке було в поляків, і при таких розмірах вікон дверей, виріб майже гарантовано "поведе" (раніше дерево сушили в природній спосіб, а не в камерах).

Дякую! Питання, чи хтось має досвід виготовлення копії польських вікон? Я пробував знайти це для першої квартири, але тоді мене відмовили. Сказали, що за наші гроші зможуть зробити все, що попросимо, але гарантії не дадуть, через те, що зараз немає такого дерева, яке було в поляків, і при таких розмірах вікон дверей, виріб майже гарантовано "поведе" (раніше дерево сушили в природній спосіб, а не в камерах).Дякую!

Не знаю як виглядають "польські" вікна але знаю як робляться вікна із дерева під склопакети, в мене власне в будинку такі. У мене у доброго знайомого -столярний цех, робив він а я трохи допомагав.Так ось, нормальне вікно робиться іх проклеєного бруса. Мінімум три ламелі добре просушеного дерева зклеюються докупи, а вже потім цей брус іде в обробку.В результаті внутрішні "напряги дерева взаємокомпенсуються" і там нічого не веде. В мене взагалі зовнішня ламель із дуба, внутрішні -сосна. Все стоїть вже майже 10 років і нічого нікуди не веде.Далі по ширині стояків. Дерево на відміну від пластикового профілю не вилазить з екструдера. Відповідно ширина може бути будь-яка. На відміну від глибини -цей параметр визначається набором фрез, в мене здається 78 мм.Тобто зробити стояки хоч по 30 см -не проблема.