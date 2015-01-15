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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 177178179180
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:37

  akurt написав:А ось на Григорія - черга на три роки вперед...
А ось на Костю черга на три місяці вперед...
А осі у Андрія все розписано.


Тобто "інтелектуал" пан Акурт - коли у нього забилась труба в туалеті чи ванній - чекає сантехніка три (3) місяці, тому що такий відповідальний процес, як прочистка труби - він довіряє робити лише "професіональним сантехнікам з вищою освітою і дипломом МВА"??? А куди він ходить три місяці - можна уточнити? На двір, під грушу??? :mrgreen:

пане Акурт, в кожному Вашому опусі є ляпи, які видно неозброєним оком. :twisted:
Варто Вам лікуватись від нарцисизму.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:59

Жителя Львова оштрафовали за пластиковые окна

Власти Львова рассмотрели 19 протоколов о нарушении собственниками квартир в центральной части города требований законодательства об охране исторического наследия.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Протоколы об административном нарушении были составлены за установку пластиковых окон и перепланировку квартир в домах на улицах Братьев Рогатинцев, Галицкой, Печатной, Валовой, Армянской, Русской.

В результате 18 протоколов были отправлены на доработку, а в отношении одного владельца помещения было вынесено решении о наложении штрафа в размере 1 700 грн за установку пластиковых окон в квартире на ул. Русской, 12.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:34

Як ви бачите, нестача кисню у повітрі поруч із смттєспалювалним комплексом у Києві, де намагається існувати київський дядько, не дозволило Франту прочитати назву гілки.
Читаємо:
"Купуємо для здачі а ОРЕНДУ Львіську нерухомість"

Тут: "Купуємо" - теперешній час. Слово "Купувати" — "купити" та всі форми від них (купував, купую, купуватиму, купуй, купуючи, купив, купивши) нормативні.
Стартер гілки мав нв увазі те, про що й збагнути не може київський "хвахівець": наша задача не брати в оренду смітники иа клуні, комори та горіща (то він сплутав) по 2000 гривень на місяць, а наша мета: КУПИТИ НОВЕ. зараз. Сьогодні. Завтра.
КУПИТИ НОВЕ, щоби здавати в оренду.
"Для здачі" - це і теперешній час, і майбутній час.
Вкласти, купивши за 28 000 - 38 000 $ долярів (це такі гроші, яких немає у київського хвахівця), щоби отримувати пасивний прибуток. У Л-Ь-В-О-В-І.

Для того ми:
- проаналізували ринок нерухомості у Львові, а не у Києві.
- визначили місця для перспективної купівлі у Львові, а не у Києві.
- вияснили, чи варто спиратися на майбутніх оренадрів із числа жебраків-викладачів університетів та студентів у Львові, а не у Києві.
- вияснили, в яку ціни обходиться ремонт у Львові, а не у Києві.
- ГОЛОВНЕ: вияснили, що легко можна отримувати 7 000 - 9 000 гривень пасивного доходу з "однушки", та 10 500 - 12 000 із двушки у Львові, а не у Києві.
- обговорили, що треба дуже прискіпливо відбирати орендарів, щоби не дай Боже, не взяти отакого Франта.
- ми піднялися на НОВИЙ етап та аналізуємо, чи вигідно взяти та купити не новобудову, а щось полярне: старовинно-історичне та зробити відновлювальний ремонт, і здавати людям тендітним та цінувателям старини, можливо не за 12 000 на місяць, а більше...
- ми обговорюємо, в що це стане в грошах, нервах, та те, що найважче оновити двері та вікна. Думаємо над тим. Заради цього я написав, що спробую знайти перевірених фахівців, роботу яких бачив та сам мацав. Може, кому згодиться... Мені згодилося, зараз не треба.
Боже, що тут сталося: вибух мозку у київського невдахи, потік лайок, брутду, ярликів, заяв та підозр, що я щось рекламую, я щось продаю, і таке інще.
Але я задоволений: змушую у людини-аналітика кожного мого слова одну з двох звивин мозку вдарити від нервового напруження другу з двох звивин, що дісталася від батька, у мозку, та вискочить хочь і невдала, жалюгідна, немічна, квола, але іскорка хоч якоїсь думки...

Що ж нам пише бідолага?
Не пише киянин, який заблукав у житті та попав на Львівську гілку, чи жінка дала 10 гривень на дзвінок в Івано-Франківськ, ні...
Він нам розказує, як ми легко те зробим, а воно - не соромиться писати - не здатне.
Жінка не дала...

Пише таке:

"Чоловіче, так ти розібрався з порядком орендних цін в Києві і Львові?"
От біда із тим сміттям у Києві...
Доречі, бригадира сантехників звали Михайло, на нього теж черга, але я його у список не включив - але воно, бідолашне, оте Франтово-київське того не розуміє.
Так, то нестача кисню... Та й жінка не дала...
10 гривень...

P.S. Дякую Козаку-характериник"у за посилання на чудовий кліп про бурштин.
Дуже сподобалося...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:18

  akurt написав:ГОЛОВНЕ: вияснили, що легко можна отримувати 7 000 - 9 000 гривень пасивного доходу з "однушки", та 10 500 - 12 000 із двушки у Львові, а не у Києві.

І де це пан Акурт таке виявив?
Він здійснив статистичний аналіз інформації по орендним квартирам в Києві і Львові по Авізо чи Лун.уа, зібрав базу даних, оцінив похибку і відносне стандартне відхилення результатів?
Може, пан Акурт порахував коефіцієнти кореляції між двома умовно непов,язаними між собою параметрами??

Ні, пан Акурт просто брякнув з стелі "У Львові легше, ніж у Києві".
Як звичайний балабол-ріелтор. :mrgreen:

Пане Акурт, вам варто частіше гуляти з собакою. :oops: Тоді менше часу буде на форумну клоунаду.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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