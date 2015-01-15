Додано: Вів 27 бер, 2018 15:34

Як ви бачите, нестача кисню у повітрі поруч із смттєспалювалним комплексом у Києві, де намагається існувати київський дядько, не дозволило Франту прочитати назву гілки.

Читаємо:

"Купуємо для здачі а ОРЕНДУ Львіську нерухомість"



Тут: "Купуємо" - теперешній час. Слово "Купувати" — "купити" та всі форми від них (купував, купую, купуватиму, купуй, купуючи, купив, купивши) нормативні.

Стартер гілки мав нв увазі те, про що й збагнути не може київський "хвахівець": наша задача не брати в оренду смітники иа клуні, комори та горіща (то він сплутав) по 2000 гривень на місяць, а наша мета: КУПИТИ НОВЕ. зараз. Сьогодні. Завтра.

КУПИТИ НОВЕ, щоби здавати в оренду.

"Для здачі" - це і теперешній час, і майбутній час.

Вкласти, купивши за 28 000 - 38 000 $ долярів (це такі гроші, яких немає у київського хвахівця), щоби отримувати пасивний прибуток. У Л-Ь-В-О-В-І.



Для того ми:

- проаналізували ринок нерухомості у Львові, а не у Києві.

- визначили місця для перспективної купівлі у Львові, а не у Києві.

- вияснили, чи варто спиратися на майбутніх оренадрів із числа жебраків-викладачів університетів та студентів у Львові, а не у Києві.

- вияснили, в яку ціни обходиться ремонт у Львові, а не у Києві.

- ГОЛОВНЕ: вияснили, що легко можна отримувати 7 000 - 9 000 гривень пасивного доходу з "однушки", та 10 500 - 12 000 із двушки у Львові, а не у Києві.

- обговорили, що треба дуже прискіпливо відбирати орендарів, щоби не дай Боже, не взяти отакого Франта.

- ми піднялися на НОВИЙ етап та аналізуємо, чи вигідно взяти та купити не новобудову, а щось полярне: старовинно-історичне та зробити відновлювальний ремонт, і здавати людям тендітним та цінувателям старини, можливо не за 12 000 на місяць, а більше...

- ми обговорюємо, в що це стане в грошах, нервах, та те, що найважче оновити двері та вікна. Думаємо над тим. Заради цього я написав, що спробую знайти перевірених фахівців, роботу яких бачив та сам мацав. Може, кому згодиться... Мені згодилося, зараз не треба.

Боже, що тут сталося: вибух мозку у київського невдахи, потік лайок, брутду, ярликів, заяв та підозр, що я щось рекламую, я щось продаю, і таке інще.

Але я задоволений: змушую у людини-аналітика кожного мого слова одну з двох звивин мозку вдарити від нервового напруження другу з двох звивин, що дісталася від батька, у мозку, та вискочить хочь і невдала, жалюгідна, немічна, квола, але іскорка хоч якоїсь думки...



Що ж нам пише бідолага?

Не пише киянин, який заблукав у житті та попав на Львівську гілку, чи жінка дала 10 гривень на дзвінок в Івано-Франківськ, ні...

Він нам розказує, як ми легко те зробим, а воно - не соромиться писати - не здатне.

Жінка не дала...



Пише таке:



"Чоловіче, так ти розібрався з порядком орендних цін в Києві і Львові?"

От біда із тим сміттям у Києві...

Доречі, бригадира сантехників звали Михайло, на нього теж черга, але я його у список не включив - але воно, бідолашне, оте Франтово-київське того не розуміє.

Так, то нестача кисню... Та й жінка не дала...

10 гривень...



P.S. Дякую Козаку-характериник"у за посилання на чудовий кліп про бурштин.

Дуже сподобалося...