Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Чекаємо від пана Акурта неабияких інтелектуальних здібностей. Сподіваюсь , що він прислухається до думки форумчан і проведе порівняльний аналіз Лржн і Кржн з застосуванням методів математичної статистики. Хоча би арифметики, яку пан Акурт неначе вчив в середній школі.
Супер, як дурнуватого корчить! Я в захваті!
Пан Долярчик! Пройде рік і Ви, можливо, будете шукати орандарів на квартири - дивіться уважно - оце таке прийде - гоніть сраною мітлою! Слава Богу, що дурнуваті розкриваються тут, бачимо їх...
... ну, тут "такі" розкриваються, а як їх розпізнати при виборі орендарів? ... от такий Франт, переступає поріг моєї квартири під здачу, щоб оглянути її.... - що я маю його запитати, щоб він "розкрився"? :mrgreen:
Спросить его прогноз курса доллара на ближайжие два месяца
Долярчик написав:... ну, тут "такі" розкриваються, а як їх розпізнати при виборі орендарів? ... от такий Франт, переступає поріг моєї квартири під здачу, щоб оглянути її.... - що я маю його запитати, щоб він "розкрився"?
Лише чуйка... І яструбине око! Як у Фокса...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
akurt написав:Достатньо 5 хвилин просто поговорити... Зазвичай дурнуватий розкривається після третьої хвилини...
могу себе представить этот разговор: по совету мудрого гуру дурноватый арендодатель-приймачок пытается вывести на чистую воду пришедшего с деньгами арендатора и, путаясь в пяти словах и своих же троеточиях, на второй минуте закрывает двери. советы такие советы
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Вам виднее: вы не сдавали, не сдаете и не будете сдавать в аренду...
Фоксу нужно было меньше трех минут, между прочим. Учитесь. И еще почитайте мой отредактированный текст в конце предыдущей страницы. Мне хватило 5 минут, чтобы не "влететь" на решение чужих семейных дрязг и потери клиента-арендатора скорее всего после 2-х месяцев аренды.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 27 бер, 2018 19:56, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Достатньо 5 хвилин просто поговорити... Зазвичай дурнуватий розкривається після третьої хвилини...
могу себе представить этот разговор: по совету мудрого гуру дурноватый арендодатель-приймачок пытается вывести на чистую воду пришедшего с деньгами арендатора и, путаясь в пяти словах и своих же троеточиях, на второй минуте закрывает двери. советы такие советы
...ну тобі, я б ще з порогу сказав: "дурнуватим, не здаєм!- для таких є палати на вул. Кульпарківська!"
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 27 бер, 2018 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:...ну тобі, я б ще спорога сказав: "дурнуватим, не здаєм!- для таких є палати на вул. Кульпарківська!"
"спорога" это кто? приймачок, я не гуру, но мой тебе совет: учи язык. для переселенцев курсы сейчас бесплатные. сначала ты написал "д*****", потом исправил на "дурноватым". я расту в твоих глазах, приймачок
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Квесторе_поверніться написав:Науковий підхід до оцінки цін це правильно. Але слід визначитись з тим які саме квартири слід досліджувати. 1. Це мають бути нові квартири, збудовані після скажемо 2010 року? 2. Що має бути обовязково - автономне опалення, меблі, техніка, інтернет і т.п.? 3. Чи важлива локація квартир? 4. Квартири лише в довготривалу аренду? Ну ї ще ряд факторів. Потім слід здійснити вибірку що задовольняє всім факторам. Ця вибірка має бути репрезентативна. Ну і вже тоді проводити статистичні дослідження з нею. Ціль дослідження - визначити який можна отримати максимальний арендний дохід купивши квартиру (включаючи ремонт) за мінімальну ціну. І якщо дослідження приведуть до цифірі отриманої шановним Акуртом...тоді його слід записати експерти по львівській нерухомості.
Ок! Наука так наука... Давайте попрацюємо заради науки.
Почнемо з мети! Давайте її визначимо. Пропоную такий варіант: організація підприємницької діяльності фізичною особою на основі здачі в оренду житлової нерухомості у Львові. Правки будуть?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!