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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 179180181182>
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:35

  Долярчик написав:
  akurt написав:
  Frant написав:Чекаємо від пана Акурта неабияких інтелектуальних здібностей. Сподіваюсь , що він прислухається до думки форумчан і проведе порівняльний аналіз Лржн і Кржн з застосуванням методів математичної статистики. Хоча би арифметики, яку пан Акурт неначе вчив в середній школі.


Супер, як дурнуватого корчить!
Я в захваті!

Пан Долярчик!
Пройде рік і Ви, можливо, будете шукати орандарів на квартири - дивіться уважно - оце таке прийде - гоніть сраною мітлою!
Слава Богу, що дурнуваті розкриваються тут, бачимо їх...

:mrgreen:
... ну, тут "такі" розкриваються, а як їх розпізнати при виборі орендарів? :D
... от такий Франт, переступає поріг моєї квартири під здачу, щоб оглянути її.... - що я маю його запитати, щоб він "розкрився"? :mrgreen:

Спросить его прогноз курса доллара на ближайжие два месяца :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:36

  Долярчик написав:... ну, тут "такі" розкриваються, а як їх розпізнати при виборі орендарів? :D
... от такий Франт, переступає поріг моєї квартири під здачу, щоб оглянути її.... - що я маю його запитати, щоб він "розкрився"? :mrgreen:

Лише чуйка... :P І яструбине око! Як у Фокса... 8)

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:43

  akurt написав:Достатньо 5 хвилин просто поговорити...
Зазвичай дурнуватий розкривається після третьої хвилини...

могу себе представить этот разговор:
по совету мудрого гуру дурноватый арендодатель-приймачок пытается вывести на чистую воду пришедшего с деньгами арендатора и, путаясь в пяти словах и своих же троеточиях, на второй минуте закрывает двери.
советы такие советы :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:47

Вам виднее: вы не сдавали, не сдаете и не будете сдавать в аренду...

Фоксу нужно было меньше трех минут, между прочим.
Учитесь.
И еще почитайте мой отредактированный текст в конце предыдущей страницы.
Мне хватило 5 минут, чтобы не "влететь" на решение чужих семейных дрязг и потери клиента-арендатора скорее всего после 2-х месяцев аренды.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 27 бер, 2018 19:56, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Шановне товариство!
Якщо вже визначили цю гілку, як найінтелектуальнішу, то давайте правильно писати!
Не "аренда", не "арендатор", не "орандар", а
оренда, орендар, орендодавець ;)
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:59

  Yuri_T написав:
  akurt написав:Достатньо 5 хвилин просто поговорити...
Зазвичай дурнуватий розкривається після третьої хвилини...

могу себе представить этот разговор:
по совету мудрого гуру дурноватый арендодатель-приймачок пытается вывести на чистую воду пришедшего с деньгами арендатора и, путаясь в пяти словах и своих же троеточиях, на второй минуте закрывает двери.
советы такие советы :D

...ну тобі, я б ще з порогу сказав: "дурнуватим, не здаєм!- для таких є палати на вул. Кульпарківська!" :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 27 бер, 2018 20:29, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:06

  akurt написав:Вам виднее: вы не сдавали, не сдаете и не будете сдавать в аренду...

у вас хрустальный шар. как я был так слеп?
MSFT, видимо, уже сбросили? :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Не занимался львовской недвижимостью 2 года,но цифры помню.Промониторил по Науковой,цена упала в 1.5-2 раза.Дальше не стал.лень.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:10

  Долярчик написав:...ну тобі, я б ще спорога сказав: "дурнуватим, не здаєм!- для таких є палати на вул. Кульпарківська!" :mrgreen:

"спорога" это кто?
приймачок, я не гуру, но мой тебе совет: учи язык. для переселенцев курсы сейчас бесплатные.
сначала ты написал "д*****", потом исправил на "дурноватым".
я расту в твоих глазах, приймачок :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:22

  Квесторе_поверніться написав:Науковий підхід до оцінки цін це правильно.
Але слід визначитись з тим які саме квартири слід досліджувати.
1. Це мають бути нові квартири, збудовані після скажемо 2010 року?
2. Що має бути обовязково - автономне опалення, меблі, техніка, інтернет і т.п.?
3. Чи важлива локація квартир?
4. Квартири лише в довготривалу аренду?
Ну ї ще ряд факторів.
Потім слід здійснити вибірку що задовольняє всім факторам.
Ця вибірка має бути репрезентативна. Ну і вже тоді проводити статистичні дослідження з нею.
Ціль дослідження - визначити який можна отримати максимальний арендний дохід купивши квартиру (включаючи ремонт) за мінімальну ціну.
І якщо дослідження приведуть до цифірі отриманої шановним Акуртом...тоді його слід записати експерти по львівській нерухомості.

Ок! Наука так наука... :P Давайте попрацюємо заради науки.

Почнемо з мети! Давайте її визначимо. Пропоную такий варіант: організація підприємницької діяльності фізичною особою на основі здачі в оренду житлової нерухомості у Львові. Правки будуть?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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