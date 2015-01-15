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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 бер, 2018 20:31
Yuri_T написав: Долярчик написав:
...ну тобі, я б ще спорога сказав: "дурнуватим, не здаєм!- для таких є палати на вул. Кульпарківська!"
"спорога" это кто?
приймачок, я не гуру, но мой тебе совет: учи язык. для переселенцев курсы сейчас бесплатные.
сначала ты написал "д*****", потом исправил на "дурноватым".
я расту в твоих глазах, приймачок
...добре,що читаєш - може і порозумнішшаєш!
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Додано: Вів 27 бер, 2018 20:33
Долярчик
так кто такой "спорога"?
просвети, я хотя бы до твоего уровня поумнею
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Додано: Вів 27 бер, 2018 20:41
Козак-характерник написав:
Ок! Наука так наука...
Давайте попрацюємо заради науки.
Почнемо з мети! Давайте її визначимо. Пропоную такий варіант: організація підприємницької діяльності фізичною особою на основі здачі в оренду житлової нерухомості у Львові. Правки будуть?
Шановні, активніше приймаємо участь в обговоренні! Заради науки...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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