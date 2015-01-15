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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 179180181182
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:31

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:...ну тобі, я б ще спорога сказав: "дурнуватим, не здаєм!- для таких є палати на вул. Кульпарківська!" :mrgreen:

"спорога" это кто?
приймачок, я не гуру, но мой тебе совет: учи язык. для переселенцев курсы сейчас бесплатные.
сначала ты написал "д*****", потом исправил на "дурноватым".
я расту в твоих глазах, приймачок :)

...добре,що читаєш - може і порозумнішшаєш! :lol:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:33

Долярчик
так кто такой "спорога"?
просвети, я хотя бы до твоего уровня поумнею
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:41

  Козак-характерник написав:Ок! Наука так наука... :P Давайте попрацюємо заради науки.

Почнемо з мети! Давайте її визначимо. Пропоную такий варіант: організація підприємницької діяльності фізичною особою на основі здачі в оренду житлової нерухомості у Львові. Правки будуть?

Шановні, активніше приймаємо участь в обговоренні! Заради науки... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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