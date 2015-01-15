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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 179180181182>
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:35

  Долярчик написав:
  akurt написав:
  Frant написав:Чекаємо від пана Акурта неабияких інтелектуальних здібностей. Сподіваюсь , що він прислухається до думки форумчан і проведе порівняльний аналіз Лржн і Кржн з застосуванням методів математичної статистики. Хоча би арифметики, яку пан Акурт неначе вчив в середній школі.


Супер, як дурнуватого корчить!
Я в захваті!

Пан Долярчик!
Пройде рік і Ви, можливо, будете шукати орандарів на квартири - дивіться уважно - оце таке прийде - гоніть сраною мітлою!
Слава Богу, що дурнуваті розкриваються тут, бачимо їх...

:mrgreen:
... ну, тут "такі" розкриваються, а як їх розпізнати при виборі орендарів? :D
... от такий Франт, переступає поріг моєї квартири під здачу, щоб оглянути її.... - що я маю його запитати, щоб він "розкрився"? :mrgreen:

Спросить его прогноз курса доллара на ближайжие два месяца :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:36

  Долярчик написав:... ну, тут "такі" розкриваються, а як їх розпізнати при виборі орендарів? :D
... от такий Франт, переступає поріг моєї квартири під здачу, щоб оглянути її.... - що я маю його запитати, щоб він "розкрився"? :mrgreen:

Лише чуйка... :P І яструбине око! Як у Фокса... 8)

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:47

Фоксу нужно было меньше трех минут, между прочим.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 27 бер, 2018 22:12, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Шановне товариство!
Якщо вже визначили цю гілку, як найінтелектуальнішу, то давайте правильно писати!
Не "аренда", не "арендатор", не "орандар", а
оренда, орендар, орендодавець ;)
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:06

  akurt написав:Вам виднее: вы не сдавали, не сдаете и не будете сдавать в аренду...

у вас хрустальный шар. как я был так слеп?
MSFT, видимо, уже сбросили? :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Не занимался львовской недвижимостью 2 года,но цифры помню.Промониторил по Науковой,цена упала в 1.5-2 раза.Дальше не стал.лень.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:22

  Квесторе_поверніться написав:Науковий підхід до оцінки цін це правильно.
Але слід визначитись з тим які саме квартири слід досліджувати.
1. Це мають бути нові квартири, збудовані після скажемо 2010 року?
2. Що має бути обовязково - автономне опалення, меблі, техніка, інтернет і т.п.?
3. Чи важлива локація квартир?
4. Квартири лише в довготривалу аренду?
Ну ї ще ряд факторів.
Потім слід здійснити вибірку що задовольняє всім факторам.
Ця вибірка має бути репрезентативна. Ну і вже тоді проводити статистичні дослідження з нею.
Ціль дослідження - визначити який можна отримати максимальний арендний дохід купивши квартиру (включаючи ремонт) за мінімальну ціну.
І якщо дослідження приведуть до цифірі отриманої шановним Акуртом...тоді його слід записати експерти по львівській нерухомості.

Ок! Наука так наука... :P Давайте попрацюємо заради науки.

Почнемо з мети! Давайте її визначимо. Пропоную такий варіант: організація підприємницької діяльності фізичною особою на основі здачі в оренду житлової нерухомості у Львові. Правки будуть?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:41

  Козак-характерник написав:Ок! Наука так наука... :P Давайте попрацюємо заради науки.

Почнемо з мети! Давайте її визначимо. Пропоную такий варіант: організація підприємницької діяльності фізичною особою на основі здачі в оренду житлової нерухомості у Львові. Правки будуть?

Шановні, активніше приймаємо участь в обговоренні! Заради науки... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Жителя Львова оштрафували на 1700 гривень за встановлення пластикових вікон на об’єкті культурної спадщини
https://espreso.tv/news/2018/03/27/u_lv ... vykh_vikon
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Офіційно ?


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