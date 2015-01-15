Це було питання до козака
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 бер, 2018 20:59
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Це було питання до козака
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Додано: Вів 27 бер, 2018 21:03
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 27 бер, 2018 21:15
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 27 бер, 2018 21:36
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ніби все роблять зі клеєного бруса, але далі починаються нюанси:
- 2-камерний склопакет - взагалі не варіант, через надмірну вагу конструкції, не витримує фурнітура
- навіть 1-камерний склопакет - обмеження до 2.40, а в нас одній квартирі були балконні двері 2.70, в цій - 2.60. Знайшли лише представника польського заводу, в яких теоретично можливо висота конструкції 2.70, тобто не межі.
- робити вікна/двера що відкриваються в одному вимірі (без провітрювання) - не варіант, оскільки при такій масі виробу, регулювати завіси потрібно буде щотижня, тому варіант з одним склом цікавий.
- питання буде по теплоізоляції, ми рахували варіант фінських вікон, але там ціна - космос, ми щось не готові.
Так, але фінансовий ресурс, який має забудовник, для того щоб судитися, і фінансовий ресурс окремої квартири трішки відрізняються. В мене знайома живе на Вірменській. Поставили пластик. Їм виписали штраф 850 грн. Заплатили, заспокоїлись. Через рік, прийшли ще з одним штрафом 1700 грн. Заплатили, поміняли вікна.
Ну тут, за що купив, за те продав. Компанія, яка могла би заробити гроші, самі нас відрадили, і сказали, що в такому розмірі (2700х2000) не візьмуться це робити з гарантією (менеджер з продажу викликала технолога, і він відрадив).
Наразі вирішили записатися на прийом до Оніщенко, і взнати що до чого.
Додано: Вів 27 бер, 2018 22:02
Ми зараз обговорюємо іншу управлінську функцію: цілепокладання. По формулюванню мети правки є? Прошу тих, хто має намір прийняти участь в науковому дослідженні дотримуватися певних правил роботи:
1. Відповідати суто на поставлене питання.
2. Не уводити обговорення від конкретного питання.
3. Всі примітки, що вважаєте потрібним додати, пишіть постскриптум після відповіді на конкретне питання.
4. Дотримуватися логіки, причинно - наслідкових зв'язків в оцінці певних фактів і в робленні висновків.
Дякую!
П.С. Якщо немає бажаючих прийняти участь в науковому дослідженні, на цьому й припинимо.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 27 бер, 2018 22:07
Важаю справедливим дати можливість першими дати відповідь та висунули пропозиції в тому науковому дослідженні тільки поважним фахівцям з того питання:
- sinus
- Frant
- big539
- Yuri_T
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