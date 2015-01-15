Додано: Вів 27 бер, 2018 21:36

fis написав: Може якщо робити з клеєного бруса то і не поведе. Плюс не ставити склопакет а просто одне полотно на раму Може якщо робити з клеєного бруса то і не поведе. Плюс не ставити склопакет а просто одне полотно на раму

Lambada написав: Цими комісіями, перевірками лякають усіх вже років 15. Зайдіть на фб в групу скандальні забудови - там речей суттєво важливіших вирішити не можуть. Цими комісіями, перевірками лякають усіх вже років 15. Зайдіть на фб в групу скандальні забудови - там речей суттєво важливіших вирішити не можуть.

es77 написав: В мене взагалі зовнішня ламель із дуба, внутрішні -сосна. Все стоїть вже майже 10 років і нічого нікуди не веде. В мене взагалі зовнішня ламель із дуба, внутрішні -сосна. Все стоїть вже майже 10 років і нічого нікуди не веде.

Ніби все роблять зі клеєного бруса, але далі починаються нюанси:- 2-камерний склопакет - взагалі не варіант, через надмірну вагу конструкції, не витримує фурнітура- навіть 1-камерний склопакет - обмеження до 2.40, а в нас одній квартирі були балконні двері 2.70, в цій - 2.60. Знайшли лише представника польського заводу, в яких теоретично можливо висота конструкції 2.70, тобто не межі.- робити вікна/двера що відкриваються в одному вимірі (без провітрювання) - не варіант, оскільки при такій масі виробу, регулювати завіси потрібно буде щотижня, тому варіант з одним склом цікавий.- питання буде по теплоізоляції, ми рахували варіант фінських вікон, але там ціна - космос, ми щось не готові.Так, але фінансовий ресурс, який має забудовник, для того щоб судитися, і фінансовий ресурс окремої квартири трішки відрізняються. В мене знайома живе на Вірменській. Поставили пластик. Їм виписали штраф 850 грн. Заплатили, заспокоїлись. Через рік, прийшли ще з одним штрафом 1700 грн. Заплатили, поміняли вікна.Ну тут, за що купив, за те продав. Компанія, яка могла би заробити гроші, самі нас відрадили, і сказали, що в такому розмірі (2700х2000) не візьмуться це робити з гарантією (менеджер з продажу викликала технолога, і він відрадив).Наразі вирішили записатися на прийом до Оніщенко, і взнати що до чого.