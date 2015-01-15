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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 180181182183>
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Це було питання до козака


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fis
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:03

  fis написав:Офіційно ?

Ні. Кролік нехай смокче... :lol:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Козак-характерник написав:
  fis написав:Офіційно ?

Ні. Кролік нехай смокче... :lol:

Тоді договір не підпишеш . А це інші ризики. Які треба самостійно хеджувати. Може вийти те на те.


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fis
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  fis написав:Може якщо робити з клеєного бруса то і не поведе. Плюс не ставити склопакет а просто одне полотно на раму


Ніби все роблять зі клеєного бруса, але далі починаються нюанси:
- 2-камерний склопакет - взагалі не варіант, через надмірну вагу конструкції, не витримує фурнітура
- навіть 1-камерний склопакет - обмеження до 2.40, а в нас одній квартирі були балконні двері 2.70, в цій - 2.60. Знайшли лише представника польського заводу, в яких теоретично можливо висота конструкції 2.70, тобто не межі.
- робити вікна/двера що відкриваються в одному вимірі (без провітрювання) - не варіант, оскільки при такій масі виробу, регулювати завіси потрібно буде щотижня, тому варіант з одним склом цікавий.
- питання буде по теплоізоляції, ми рахували варіант фінських вікон, але там ціна - космос, ми щось не готові.

  Lambada написав:Цими комісіями, перевірками лякають усіх вже років 15. Зайдіть на фб в групу скандальні забудови - там речей суттєво важливіших вирішити не можуть.


Так, але фінансовий ресурс, який має забудовник, для того щоб судитися, і фінансовий ресурс окремої квартири трішки відрізняються. В мене знайома живе на Вірменській. Поставили пластик. Їм виписали штраф 850 грн. Заплатили, заспокоїлись. Через рік, прийшли ще з одним штрафом 1700 грн. Заплатили, поміняли вікна.

  es77 написав:В мене взагалі зовнішня ламель із дуба, внутрішні -сосна. Все стоїть вже майже 10 років і нічого нікуди не веде.


Ну тут, за що купив, за те продав. Компанія, яка могла би заробити гроші, самі нас відрадили, і сказали, що в такому розмірі (2700х2000) не візьмуться це робити з гарантією (менеджер з продажу викликала технолога, і він відрадив).
http://hvoya-budservis.com.ua

Наразі вирішили записатися на прийом до Оніщенко, і взнати що до чого.
Coder
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:02

  fis написав:
Козак-характерник написав:
  fis написав:Офіційно ?

Ні. Кролік нехай смокче... :lol:

Тоді договір не підпишеш . А це інші ризики. Які треба самостійно хеджувати. Може вийти те на те.


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Ми зараз обговорюємо іншу управлінську функцію: цілепокладання. По формулюванню мети правки є? Прошу тих, хто має намір прийняти участь в науковому дослідженні дотримуватися певних правил роботи:

1. Відповідати суто на поставлене питання.

2. Не уводити обговорення від конкретного питання.

3. Всі примітки, що вважаєте потрібним додати, пишіть постскриптум після відповіді на конкретне питання.

4. Дотримуватися логіки, причинно - наслідкових зв'язків в оцінці певних фактів і в робленні висновків.

Дякую! :P


П.С. Якщо немає бажаючих прийняти участь в науковому дослідженні, на цьому й припинимо.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:07

Важаю справедливим дати можливість першими дати відповідь та висунули пропозиції в тому науковому дослідженні тільки поважним фахівцям з того питання:
- sinus
- Frant
- big539
- Yuri_T
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:19

akurt Просто в роботі важливе кожне слово. Щоб воно було правильно поставлено в реченні і не мало різноманітних тлумаченнь. Ми всі чітко повинні розуміти про що ми говоримо. Оперувати термінами і понятійним апаратом. Без різночитаннь. А тим паче в цілепокладанні. Як ви яхту обізвете, так на ній і попливете... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Coder
Я мав на увазі зробити репліку оригінальних вікон. Дві рами з одним склом. Навіть спробувати не ламати стару коробку. Це, правда, не дешево.
Козаче
Я спробую свій бізнес-план накидати завтра з компа.


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fis
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:30

  fis написав:Козаче
Я спробую свій бізнес-план накидати завтра з компа.

Ок! Тобто не бачите сенсу створювати лабораторний бізнес - план з чистого паперу? Маєте вже й так ефективно реалізований на практиці і готові його оприлюднити, позбавивши нас роботи? :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:43

про вікна

Все таки крім розміру вікон має значення і форма.
От наприклад сьогодні зупинилася на світлофорі на Городоцькій під отаким балконним вікном:
Зображення
Щоби залишити його форму, треба реставрувати, склопакет таким зроблять?
А в польських чи австрійських люксах вікна ще можуть бути наприклад круглими, чи з вирізьбленими скульптурами, мені здається, їх можна тільки фахово реставрувати, а не робити нові
Зображення
Репліка вікон - то цікаво...
Зображення
Зображення
Зображення
Востаннє редагувалось Lambada в Вів 27 бер, 2018 23:28, всього редагувалось 1 раз.
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