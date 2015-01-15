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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 180181182183
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:28

  Lambada написав:Все таки крім розміру вікон має значення і форма.
От наприклад сьогодні зупинилася на світлофорі на Городоцькій під отаким балконним вікном:
***
Щоби залишити його форму, треба реставрувати, склопакет таким зроблять?
А в польських люксах вікна ще можуть бути наприклад круглими, чи з вирізьбленими скульптурами, мені здається, їх можна тільки фахово реставрувати, а не робити нові

Все що було зроблено 100 років тому без питань можна повторити на сучасному обладнанні. Якщо за дерев'яною рамою не доглядали, вона розсохлася, потріскалася та згнила то реставрувати там нема чого.
Але є н'юанси:
Як вірно було помічено поворотно-відкидні механізми мають певні допуски по допустимій вазі (там у них цілі таблиці в каталогах).
Можу сказати що в мене створки (половинки вікна що відчиняються) мають розмір десь 140*70 см. і вони конкретно важкі, думаю там є десь 40 кг.
Відповідно вага створки розміром 2*2 метри з дуба та двойним склопакетом буде мабудь десь за 150 кг. і цілком можливо що поворотно-відкидних механізмів, здатних витримати таке навантаження не існує в природі.
А робити просто поворотне -не всім подобається.
Вихід -ділити вікно імпостами і відчиняти меншу частину.
Думаю радіальний профіль можливий тільки в "глухій" частині вікна, все що відчинається повинно мати форму прямокутника.
Стосовно фігурок, різьби і т.п. то це не проблема.
По перше зараз є купа станків з ЧПУ які швидко виріжуть все що завгодно, по друге купа народу працює ручними різцями, роблять справжні витвори мистецтва.
В мене біля міста є монастир. Там в середині вже багато років проводять реставрацію. Там з дерева ТАКОГО понавирізали, повірте на слово що ті фігурки на вікнах не варті і 0,0001%.
Були-б гроші...
es77
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:40

вікна

  es77 написав:Все що було зроблено 100 років тому без питань можна повторити на сучасному обладнанні.

Суть питання була в тому, чи хтось робив уже репліки польських вікон 1930-х років.
На практиці.

І чомусь німці з GIZ все-таки реставрують брами-двері-вікна. Чому?

  es77 написав:Там з дерева ТАКОГО понавирізали, повірте на слово що ті фігурки на вікнах не варті і 0,0001%.

Я в Карпатах теж бачила різьблені картини, де пір'я вирізьблених птахів виглядало як справжнє пір'я. В людей золоті руки!

Як вам отаке вікно?
Зображення
або такого:
Зображення
сьогодні в будинку за Оперним, на світлофорі - отакі вікна:
Зображення

Ну для оренди мабуть не варто...
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 08:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

....ще я вставлю 5коп. про вікна....

...а чому, не зробити по формі пластикові(коричневі/білі), а вже поверха наклеїти/оздобити деревом певного кольору?(знадвору, буде мати вигляд, ніби, все з дерева) :idea: :?:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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