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Lambada написав:Все таки крім розміру вікон має значення і форма. От наприклад сьогодні зупинилася на світлофорі на Городоцькій під отаким балконним вікном: *** Щоби залишити його форму, треба реставрувати, склопакет таким зроблять? А в польських люксах вікна ще можуть бути наприклад круглими, чи з вирізьбленими скульптурами, мені здається, їх можна тільки фахово реставрувати, а не робити нові
Все що було зроблено 100 років тому без питань можна повторити на сучасному обладнанні. Якщо за дерев'яною рамою не доглядали, вона розсохлася, потріскалася та згнила то реставрувати там нема чого. Але є н'юанси: Як вірно було помічено поворотно-відкидні механізми мають певні допуски по допустимій вазі (там у них цілі таблиці в каталогах). Можу сказати що в мене створки (половинки вікна що відчиняються) мають розмір десь 140*70 см. і вони конкретно важкі, думаю там є десь 40 кг. Відповідно вага створки розміром 2*2 метри з дуба та двойним склопакетом буде мабудь десь за 150 кг. і цілком можливо що поворотно-відкидних механізмів, здатних витримати таке навантаження не існує в природі. А робити просто поворотне -не всім подобається. Вихід -ділити вікно імпостами і відчиняти меншу частину. Думаю радіальний профіль можливий тільки в "глухій" частині вікна, все що відчинається повинно мати форму прямокутника. Стосовно фігурок, різьби і т.п. то це не проблема. По перше зараз є купа станків з ЧПУ які швидко виріжуть все що завгодно, по друге купа народу працює ручними різцями, роблять справжні витвори мистецтва. В мене біля міста є монастир. Там в середині вже багато років проводять реставрацію. Там з дерева ТАКОГО понавирізали, повірте на слово що ті фігурки на вікнах не варті і 0,0001%. Були-б гроші...
Сваритись негарно, образи слід пробачати і просити вибачення...в того кого могли вільно чи невільно образити словом чи ділом, особливо своїх близьких і рідних. А стосовно цін оренди то цю інфо хтось моніторить і оброюляє мабуть. Але в відкритий доступ її не поширює. Ринок же цей в основному в тіні...
Frant написав:Чекаємо від пана Акурта неабияких інтелектуальних здібностей. Сподіваюсь , що він прислухається до думки форумчан і проведе порівняльний аналіз Лржн і Кржн з застосуванням методів математичної статистики. Хоча би арифметики, яку пан Акурт неначе вчив в середній школі.
Супер, як дурнуватого корчить! Я в захваті! Пан Долярчик! Пройде рік і Ви, можливо, будете шукати орендарів на квартири - дивіться уважно - оце таке прийде - гоніть сраною мітлою! Слава Богу, що дурнуваті розкриваються тут, бачимо їх...
Клоун, тебе просили зробити порівняльний аналіз цін орендного ЛРЖН і КРЖН, з використанням арифметичних методів і відкритих баз даних агрегаторів об,яв.
Замість того - ти ганебно злився, почав верещати і бризкати слиною на весь форум, щоб у Львові не здавали мені квартиру в оренду. Неначе я того хотів)))
Акурт, тобі варто сходити до лікаря-психіатра. Схоже, що окрім галоперідолу, потрібні й більш сильнодіючі засоби.
P.S. На києвському форумі з нерухомості за вживання слів типу "дурнуватий" - дають добовий бан.)))