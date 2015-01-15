Додано: Вів 27 бер, 2018 23:28

Lambada написав: Все таки крім розміру вікон має значення і форма.

От наприклад сьогодні зупинилася на світлофорі на Городоцькій під отаким балконним вікном:

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Щоби залишити його форму, треба реставрувати, склопакет таким зроблять?

А в польських люксах вікна ще можуть бути наприклад круглими, чи з вирізьбленими скульптурами, мені здається, їх можна тільки фахово реставрувати, а не робити нові

Все таки крім розміру вікон має значення і форма.От наприклад сьогодні зупинилася на світлофорі на Городоцькій під отаким балконним вікном:***Щоби залишити його форму, треба реставрувати, склопакет таким зроблять?А в польських люксах вікна ще можуть бути наприклад круглими, чи з вирізьбленими скульптурами, мені здається, їх можна тільки фахово реставрувати, а не робити нові

Все що було зроблено 100 років тому без питань можна повторити на сучасному обладнанні. Якщо за дерев'яною рамою не доглядали, вона розсохлася, потріскалася та згнила то реставрувати там нема чого.Але є н'юанси:Як вірно було помічено поворотно-відкидні механізми мають певні допуски по допустимій вазі (там у них цілі таблиці в каталогах).Можу сказати що в мене створки (половинки вікна що відчиняються) мають розмір десь 140*70 см. і вони конкретно важкі, думаю там є десь 40 кг.Відповідно вага створки розміром 2*2 метри з дуба та двойним склопакетом буде мабудь десь за 150 кг. і цілком можливо що поворотно-відкидних механізмів, здатних витримати таке навантаження не існує в природі.А робити просто поворотне -не всім подобається.Вихід -ділити вікно імпостами і відчиняти меншу частину.Думаю радіальний профіль можливий тільки в "глухій" частині вікна, все що відчинається повинно мати форму прямокутника.Стосовно фігурок, різьби і т.п. то це не проблема.По перше зараз є купа станків з ЧПУ які швидко виріжуть все що завгодно, по друге купа народу працює ручними різцями, роблять справжні витвори мистецтва.В мене біля міста є монастир. Там в середині вже багато років проводять реставрацію. Там з дерева ТАКОГО понавирізали, повірте на слово що ті фігурки на вікнах не варті і 0,0001%.Були-б гроші...