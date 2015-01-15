Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сваритись негарно, образи слід пробачати і просити вибачення...в того кого могли вільно чи невільно образити словом чи ділом, особливо своїх близьких і рідних. А стосовно цін оренди то цю інфо хтось моніторить і оброюляє мабуть. Але в відкритий доступ її не поширює. Ринок же цей в основному в тіні...
Frant написав:Чекаємо від пана Акурта неабияких інтелектуальних здібностей. Сподіваюсь , що він прислухається до думки форумчан і проведе порівняльний аналіз Лржн і Кржн з застосуванням методів математичної статистики. Хоча би арифметики, яку пан Акурт неначе вчив в середній школі.
Супер, як дурнуватого корчить! Я в захваті! Пан Долярчик! Пройде рік і Ви, можливо, будете шукати орендарів на квартири - дивіться уважно - оце таке прийде - гоніть сраною мітлою! Слава Богу, що дурнуваті розкриваються тут, бачимо їх...
Клоун, тебе просили зробити порівняльний аналіз цін орендного ЛРЖН і КРЖН, з використанням арифметичних методів і відкритих баз даних агрегаторів об,яв.
Замість того - ти ганебно злився, почав верещати і бризкати слиною на весь форум, щоб у Львові не здавали мені квартиру в оренду. Неначе я того хотів)))
Акурт, тобі варто сходити до лікаря-психіатра. Схоже, що окрім галоперідолу, потрібні й більш сильнодіючі засоби.
P.S. На києвському форумі з нерухомості за вживання слів типу "дурнуватий" - дають добовий бан.)))
fis написав:Козаче Я спробую свій бізнес-план накидати завтра з компа.
Ок! Тобто не бачите сенсу створювати лабораторний бізнес - план з чистого паперу? Маєте вже й так ефективно реалізований на практиці і готові його оприлюднити, позбавивши нас роботи?
Маю на увазі свої розрахунки. Квартира мені на момент 44 метри обійшлася в 23563$. Це вже з оформленням. Думаю вкластися в ремонт тисяч в 8 долларів. Загалом 31563. Нехай 31600. Якщо я хочу мати 6 % річних - то середня орендна плата має складати біля 160$ або по курсу на сьогодні - 4130грн. Як на мене цілком конкурентна орендна плата. Віповідно якщо 8% ріних - 210$ або 5506 грн 10% - 210,42 $ - 6883грн 8% річних в доларах виглядає досить реально. Звісно, треба закладати деякі видатки, волатильність курсу і час простою тому фінальний дохід буде менший. Тому питання до обізнаних. Скільки приблизно на амортизацію треба відкладати? Чи продати за три роки і вкластися в новий новобуд, хоч я і не впевнений, що хочу знов в це влізати. Бо це проект по пенсійному забезпесенню моєї мами в першу чергу.
fis написав:Козаче Я спробую свій бізнес-план накидати завтра з компа.
Ок! Тобто не бачите сенсу створювати лабораторний бізнес - план з чистого паперу? Маєте вже й так ефективно реалізований на практиці і готові його оприлюднити, позбавивши нас роботи?
Маю на увазі свої розрахунки. Квартира мені на момент 44 метри обійшлася в 23563$. Це вже з оформленням. Думаю вкластися в ремонт тисяч в 8 долларів. Загалом 31563. Нехай 31600. Якщо я хочу мати 6 % річних - то середня орендна плата має складати біля 160$ або по курсу на сьогодні - 4130грн. Як на мене цілком конкурентна орендна плата. Віповідно якщо 8% ріних - 210$ або 5506 грн 10% - 210,42 $ - 6883грн 8% річних в доларах виглядає досить реально. Звісно, треба закладати деякі видатки, волатильність курсу і час простою тому фінальний дохід буде менший. Тому питання до обізнаних. Скільки приблизно на амортизацію треба відкладати? Чи продати за три роки і вкластися в новий новобуд, хоч я і не впевнений, що хочу знов в це влізати. Бо це проект по пенсійному забезпесенню моєї мами в першу чергу.
Дякую! Але це не науковий бізнес - план, а чорновий варіант розрахунків, доволі поверховий. Ідея попрацювати заради науки не знайшла підтримки, дивлюся. Квестор запропонував науковий підхід, але передумав працювати і відхилив свою участь у віртуальній лабораторії. Всі затихли одразу і злилися... Я так думаю, що така наукова робота нікого не цікавить насправді, бо ринок тіньовий. І кожна зі сторін ринку немає бажання світити свої провали чи здобутки. Що на гілці київської нерухомості, що львівської, одне бла бла бла...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 28 бер, 2018 15:34, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Ми ж чекаємо на фахівців у першу чергу: - Frant - sinus - big535
Пану fis я дав відповідь у Приватному повідомленні - нехай почитає, як раз у палаті №6 тиха година - не хочу розбуркувати мозок хворої людини, яка стоїть на поготові. Сподіваюся, пану fis"у пригодится у практичній роботі з орендарями.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 28 бер, 2018 15:58, всього редагувалось 2 разів.
akurt Ні, так працювати не можна. Навіть вже на першому кроці відбувається пробуксовка. Я це розцінюю, як саботаж, щоб не побачити справжнього стану на ринку житлової оренди. Лише одне балабольство. Реально ніхто не зацікавлений у конструктивній роботі. Ні, то ні... проїхали...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник написав: Лише одне балабольство. Реально ніхто не зацікавлений у конструктивній роботі.
На жаль, не здатні ні вчитися, ні переймати досвід, ні вивчати досвід інших, ні робити висновки, ні працювати із калькулятором, ні думати головою, ні вчитися працювати із людьми, ні вносити конструктивні пропозиції...
А я теж думаю: навіщо буду витрачати розумову енергію на психічно не зрівноважених... Краще займусь чимось корисним... Сьогодні вчив собаку плавати у морі.
akurt написав:На жаль, не здатні ні вчитися, ні переймати досвід, ні вивчати досвід інших, ні робити висновки, ні працювати із калькулятором, ні думати головою, ні вчитися працювати із людьми, ні вносити конструктивні пропозиції...
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані Раю.
Немає й Бога, тілько я!
Та куций німець узловатий,
А більш нікого!..» — «Добре, брате,
Що ж ти такеє?»
«Нехай скаже
Німець. Ми не знаєм».
Отак-то ви навчаєтесь
У чужому краю!
Німець скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
Німець скаже: «Ви слав’яне».
«Слав’яне! слав’яне!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!
І Коллара читаєте
З усієї сили,
І Шафарика, і Ганка,
І в слав’янофіли
Так і претесь... І всі мови
Слав’янського люду —
Всі знаєте. А своєї
Дас[т]ьбі... Колись будем
І по-своєму глаголать,
Як німець покаже
Та до того й історію
Нашу нам розкаже, —
Отойді ми заходимось!..
Добре заходились
По німецькому показу
І заговорили
Так, що й німець не второпа,
Учитель великий,
А не те, щоб прості люде.
А ґвалту! а крику!
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Не дуріте дітей ваших,
Що вони на світі
На те тілько, щоб панувать...
Бо невчене око
Загляне їм в саму душу
Глибоко! глибоко!
Дознаються небожата,
Чия на вас шкура,
Та й засядуть, і премудрих
Немудрі одурять!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!