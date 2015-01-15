akurt написав:
Ми ж чекаємо на фахівців у першу чергу:- Frant
- sinus
- big535
Пану fis
я дав відповідь у Приватному повідомленні
- нехай почитає, як раз у палаті №6 тиха година - не хочу розбуркувати мозок хворої людини, яка стоїть на поготові.
Сподіваюся, пану fis
"у пригодится у практичній роботі з орендарями.
С утра список больше был,но видимо приходят предложения и список сокращается! На самом деле на этом форуме реальных людей почти не осталось и я благодарен вам,что реальных людей вы обозначили,все остальные,что были с утра видимо попали к вам по незнанию-смотрю и ржу над писаками-полностью знаю как сейчас обстоят дела везде по Украине с недвижимостью, знаю как обстоят дела с недвижимостью Турции,Польши,Словакии,Испании,Германии,США и мне стало понятно,что когда многие здесь работают за гречку,и кидают лапшу на вентилятор, то у нашей страны будущего нет!