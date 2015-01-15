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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 181182183184
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:31

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Пану fis я дав відповідь у Приватному повідомленні - нехай почитає.
Сподіваюся, пану fis"у пригодится у практичній роботі з орендарями.


Тема публічна, було б цікаво всім почитати Ваші міркування ;)
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:17

  akurt написав:Ми ж чекаємо на фахівців у першу чергу:
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Пану fis я дав відповідь у Приватному повідомленні - нехай почитає, як раз у палаті №6 тиха година - не хочу розбуркувати мозок хворої людини, яка стоїть на поготові.
Сподіваюся, пану fis"у пригодится у практичній роботі з орендарями.

С утра список больше был,но видимо приходят предложения и список сокращается! На самом деле на этом форуме реальных людей почти не осталось и я благодарен вам,что реальных людей вы обозначили,все остальные,что были с утра видимо попали к вам по незнанию-смотрю и ржу над писаками-полностью знаю как сейчас обстоят дела везде по Украине с недвижимостью, знаю как обстоят дела с недвижимостью Турции,Польши,Словакии,Испании,Германии,США и мне стало понятно,что когда многие здесь работают за гречку,и кидают лапшу на вентилятор, то у нашей страны будущего нет!
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