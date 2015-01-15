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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 182183184185>
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:31

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Пану fis я дав відповідь у Приватному повідомленні - нехай почитає.
Сподіваюся, пану fis"у пригодится у практичній роботі з орендарями.


Тема публічна, було б цікаво всім почитати Ваші міркування ;)
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:17

  akurt написав:Ми ж чекаємо на фахівців у першу чергу:
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Пану fis я дав відповідь у Приватному повідомленні - нехай почитає, як раз у палаті №6 тиха година - не хочу розбуркувати мозок хворої людини, яка стоїть на поготові.
Сподіваюся, пану fis"у пригодится у практичній роботі з орендарями.

С утра список больше был,но видимо приходят предложения и список сокращается! На самом деле на этом форуме реальных людей почти не осталось и я благодарен вам,что реальных людей вы обозначили,все остальные,что были с утра видимо попали к вам по незнанию-смотрю и ржу над писаками-полностью знаю как сейчас обстоят дела везде по Украине с недвижимостью, знаю как обстоят дела с недвижимостью Турции,Польши,Словакии,Испании,Германии,США и мне стало понятно,что когда многие здесь работают за гречку,и кидают лапшу на вентилятор, то у нашей страны будущего нет! Это просто позор!
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:Дякую! :) Але це не науковий бізнес - план, а чорновий варіант розрахунків, доволі поверховий. Ідея попрацювати заради науки не знайшла підтримки, дивлюся. Квестор запропонував науковий підхід, але передумав працювати і відхилив свою участь у віртуальній лабораторії. Всі затихли одразу і злилися... :lol: Я так думаю, що така наукова робота нікого не цікавить насправді, бо ринок тіньовий. І кожна зі сторін ринку немає бажання світити свої провали чи здобутки. Що на гілці київської нерухомості, що львівської, одне бла бла бла... :mrgreen:

]
А що вас не влаштовує? Виж самі написали:
  Козак-характерник написав:Ок! Наука так наука... :P Давайте попрацюємо заради науки.

Почнемо з мети! Давайте її визначимо. Пропоную такий варіант: організація підприємницької діяльності фізичною особою на основі здачі в оренду житлової нерухомості у Львові. Правки будуть?


Мета - заробити гроші на здачі в оренду.
Ну і напишіть, що ви хотіли побачити окрім мети?

Business plan) — це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому. Він складається для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства. Він потрібен керівникові фірми, акціонерам, інвесторам. Бізнес-план частіше складається на рік, два роки, зрідка на більший період.
Як в загальному описав саме бізнес план. Ясно, що він поверхневий але це план! Як я планую заробляти і скільки.
fis
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:20

  fis написав:
  Козак-характерник написав:Дякую! :) Але це не науковий бізнес - план, а чорновий варіант розрахунків, доволі поверховий. Ідея попрацювати заради науки не знайшла підтримки, дивлюся. Квестор запропонував науковий підхід, але передумав працювати і відхилив свою участь у віртуальній лабораторії. Всі затихли одразу і злилися... :lol: Я так думаю, що така наукова робота нікого не цікавить насправді, бо ринок тіньовий. І кожна зі сторін ринку немає бажання світити свої провали чи здобутки. Що на гілці київської нерухомості, що львівської, одне бла бла бла... :mrgreen:

]
А що вас не влаштовує? Виж самі написали:
  Козак-характерник написав:Ок! Наука так наука... :P Давайте попрацюємо заради науки.

Почнемо з мети! Давайте її визначимо. Пропоную такий варіант: організація підприємницької діяльності фізичною особою на основі здачі в оренду житлової нерухомості у Львові. Правки будуть?


Мета - заробити гроші на здачі в оренду.
Ну і напишіть, що ви хотіли побачити окрім мети?

Business plan) — це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому. Він складається для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства. Він потрібен керівникові фірми, акціонерам, інвесторам. Бізнес-план частіше складається на рік, два роки, зрідка на більший період.
Як в загальному описав саме бізнес план. Ясно, що він поверхневий але це план! Як я планую заробляти і скільки.

Це не план. Я б написав. Але громада форума не хоче приймати участь в роботі віртуальної лабораторії. Навіщо гвалтувати цьоцю Клаву? :(
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  sinus написав:полностью знаю как сейчас обстоят дела везде по Украине с недвижимостью, знаю как обстоят дела с недвижимостью Турции,Польши,Словакии,Испании,Германии,США

...то, може по пару речень про кожну країну написали б? (ну і звичайно, неоминувши нашу Неньку)
- особисто Я, був би вдячний!

п. с.
......і ще: розумію, що на форумах трапляється багато клонів(ну, і таких, як Ви описуєте), але всіх і кожного підозрювати - ніби, теж не є добре! :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:Це не план. Я б написав. Але громада форума не хоче приймати участь в роботі віртуальної лабораторії. Навіщо гвалтувати цьоцю Клаву?

... а що конкретно потрібно робити(от мені, до прткладу?)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:28

  fis написав:Мета - заробити гроші на здачі в оренду.
Ну і напишіть, що ви хотіли побачити окрім мети?

Це не мета. Є мета, а є задачі. Ви назвали одну із задач. Бізнес план має свою структуру і принципи побудови. Це якщо по науці. Для пересічного планом можна, звісно обізвати все що завгодно. Але то не є план. Просто нікого насправді не цікавить це. Просто бла бла бла цікавіше... :P
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 28 бер, 2018 19:34, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:30

  Долярчик написав:
  Козак-характерник написав:Це не план. Я б написав. Але громада форума не хоче приймати участь в роботі віртуальної лабораторії. Навіщо гвалтувати цьоцю Клаву?

... а що конкретно потрібно робити(от мені, до прткладу?)

Не зрозумів питання?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:31

  fis написав:
  Козак-характерник написав:
  fis написав:Козаче
Я спробую свій бізнес-план накидати завтра з компа.

Ок! Тобто не бачите сенсу створювати лабораторний бізнес - план з чистого паперу? Маєте вже й так ефективно реалізований на практиці і готові його оприлюднити, позбавивши нас роботи? :P

Маю на увазі свої розрахунки.
Квартира мені на момент 44 метри обійшлася в 23563$. Це вже з оформленням.
Думаю вкластися в ремонт тисяч в 8 долларів. Загалом 31563. Нехай 31600.
Якщо я хочу мати 6 % річних - то середня орендна плата має складати біля 160$ або по курсу на сьогодні - 4130грн. Як на мене цілком конкурентна орендна плата.
Віповідно якщо 8% ріних - 210$ або 5506 грн
10% - 210,42 $ - 6883грн
8% річних в доларах виглядає досить реально.
Звісно, треба закладати деякі видатки, волатильність курсу і час простою тому фінальний дохід буде менший.
Тому питання до обізнаних. Скільки приблизно на амортизацію треба відкладати?
Чи продати за три роки і вкластися в новий новобуд, хоч я і не впевнений, що хочу знов в це влізати. Бо це проект по пенсійному забезпесенню моєї мами в першу чергу.

Гарна цифірь у Вас...ще кращий старт ніж був в Акурта в 2015. Ні?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:34

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Квесторе_поверніться написав:Гарна цифірь у Вас...

яка з них?
fis
 
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