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Козак-характерник написав:Це не план. Я б написав. Але громада форума не хоче приймати участь в роботі віртуальної лабораторії. Навіщо гвалтувати цьоцю Клаву?
... а що конкретно потрібно робити(от мені, до прткладу?)
Не зрозумів питання?
А шо ви не зрозуміли? Хто годує вас? Хто ви? Шо ви такого зробили чи написали,щоб ваМ тут хтось дякував? Щоб вам тут хтось що розписував? Так чого ж тоді ви тут робите і чекаетете? Не відповідайте -бо всі відповіді тих, хто вам вдячний за вашу писанину-це тільки відповіді самому собі з іншого аккаунта. Не дякуйте, але у вас є крипта,а похваліться останніми перемогами?
Квесторе_поверніться написав:Гарна цифірь у Вас...
яка з них?
Ціна квартири. Ось тільки боюся що за 8000 в ремонт не вкладетеся. Чи в квартирі стан готовності і якість робіт доволі високі?
Ціна була така для мене, для інших на етапі повної коробки минулої весни ціна була 570уо. В квартирі вже є опалення з котлом, електрика (я ще дав 1500 грн елекрику щоб він мені переробив як я хочу), ну і стяжка + штукатурка.