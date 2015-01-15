Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Козак-характерник написав:Це не план. Я б написав. Але громада форума не хоче приймати участь в роботі віртуальної лабораторії. Навіщо гвалтувати цьоцю Клаву?
... а що конкретно потрібно робити(от мені, до прткладу?)
Не зрозумів питання?
А шо ви не зрозуміли? Хто годує вас? Хто ви? Шо ви такого зробили чи написали,щоб ваМ тут хтось дякував? Щоб вам тут хтось що розписував? Так чого ж тоді ви тут робите і чекаетете? Не відповідайте -бо всі відповіді тих, хто вам вдячний за вашу писанину-це тільки відповіді самому собі з іншого аккаунта. Не дякуйте, але у вас є крипта,а похваліться останніми перемогами?
Квесторе_поверніться написав:Гарна цифірь у Вас...
яка з них?
Ціна квартири. Ось тільки боюся що за 8000 в ремонт не вкладетеся. Чи в квартирі стан готовності і якість робіт доволі високі?
Ціна була така для мене, для інших на етапі повної коробки минулої весни ціна була 570уо. В квартирі вже є опалення з котлом, електрика (я ще дав 1500 грн елекрику щоб він мені переробив як я хочу), ну і стяжка + штукатурка.
sinus написав:полностью знаю как сейчас обстоят дела везде по Украине с недвижимостью, знаю как обстоят дела с недвижимостью Турции,Польши,Словакии,Испании,Германии,США
...то, може по пару речень про кожну країну написали б? (ну і звичайно, неоминувши нашу Неньку) - особисто Я, був би вдячний!
п. с. ......і ще: розумію, що на форумах трапляється багато клонів(ну, і таких, як Ви описуєте), але всіх і кожного підозрювати - ніби, теж не є добре!
Для чого? Ну от помІркуй, Долярчик- для чого-чоловіку,який знається на ринку це декламувати? Знавець декламує тільки за гроші в лічку,а профан за гроші забудовників на форумах. Ну отак і відрізняй.
....от взяти мене: мені, що на валютній гілці, а що тут ПРОСТО хочеться побалакати......почути різні думки і т. п.... ....думаю, що, був би я за кордоном, теж би кидав різні фотки довколишніх споруд.... цінники на різні товари в супермаркетах і магазинчиках... і т. п. ....я он теж зі своїм Лайтом під різними ракурсами показую!(наче рекламую ..... а насправді, хочеться ніби похвалитись, що Я, от такий собі ПРОСТАК, який, "Гарвардів" не закінчував і спадку - немав! - а своєю наполегливою працею(ну і трохи "бавленкою" з валютою і депозитами) - наскирдував і купив "гніздечко" для сім'ї - НЕ в засиканих панельках, а от в такому НОВЕНЬКОМУ будинку!