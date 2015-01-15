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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 183184185186187>
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:44

  Долярчик написав:
  sinus написав:полностью знаю как сейчас обстоят дела везде по Украине с недвижимостью, знаю как обстоят дела с недвижимостью Турции,Польши,Словакии,Испании,Германии,США

...то, може по пару речень про кожну країну написали б? (ну і звичайно, неоминувши нашу Неньку)
- особисто Я, був би вдячний!

п. с.
......і ще: розумію, що на форумах трапляється багато клонів(ну, і таких, як Ви описуєте), але всіх і кожного підозрювати - ніби, теж не є добре! :roll:

Для чого? Ну от помІркуй, Долярчик- для чого-чоловіку,який знається на ринку це декламувати? Знавець декламує тільки за гроші в лічку,а профан за гроші забудовників на форумах. Ну отак і відрізняй.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:52

а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!

....сьогодні вже оплатив третю(останню) платіжку по розтермінуванню!
... у ВП на диво(а ранішше, було зовсім навпаки!) з клієнтів - ні душі!.... - що дивно, що і працівників - обмаль(напевно, порозкидали їх по інших ВП, - бо ранішше, то в них було тільки один ВП, а тепер вже три!)
....то я вирішив ще фотки зробити своєї "прєлєсті" :D
...це,дві фотки з Інструментальної:
...
а в низу на фото, з правого боку є ще й зданий(2р. чи скільки там тому) будинок від екодомівців(з ними, пізнішше можна буде порівнювати ціну оренди в авалонців, - ну і продаж - теж!)

Зображення
...а це фото з того боку, куди "виходять" мої вікна(ближче не пробував підбиратись - там паркани і особняки!)
ЗображенняЗображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:56

  fis написав:
  Квесторе_поверніться написав:Гарна цифірь у Вас...

яка з них?

Ціна квартири.
Ось тільки боюся що за 8000 в ремонт не вкладетеся.
Чи в квартирі стан готовності і якість робіт доволі високі?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 19:56

  Козак-характерник написав:
  Долярчик написав:
  Козак-характерник написав:Це не план. Я б написав. Але громада форума не хоче приймати участь в роботі віртуальної лабораторії. Навіщо гвалтувати цьоцю Клаву?

... а що конкретно потрібно робити(от мені, до прткладу?)

Не зрозумів питання?

А шо ви не зрозуміли? Хто годує вас? Хто ви? Шо ви такого зробили чи написали,щоб ваМ тут хтось дякував? Щоб вам тут хтось що розписував? Так чого ж тоді ви тут робите і чекаетете? Не відповідайте -бо всі відповіді тих, хто вам вдячний за вашу писанину-це тільки відповіді самому собі з іншого аккаунта. Не дякуйте, але у вас є крипта,а похваліться останніми перемогами?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:01

Долярчик, а не дивились за скільки в Вашому районі продають нові квартири з ремонтом і без ремонту? Є ще куди Вашій прєлєсті дорожчати?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:03

  Квесторе_поверніться написав:
  fis написав:
  Квесторе_поверніться написав:Гарна цифірь у Вас...

яка з них?

Ціна квартири.
Ось тільки боюся що за 8000 в ремонт не вкладетеся.
Чи в квартирі стан готовності і якість робіт доволі високі?

Ціна була така для мене, для інших на етапі повної коробки минулої весни ціна була 570уо.
В квартирі вже є опалення з котлом, електрика (я ще дав 1500 грн елекрику щоб він мені переробив як я хочу), ну і стяжка + штукатурка.
fis
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:12

  sinus написав:
  Долярчик написав:
  sinus написав:полностью знаю как сейчас обстоят дела везде по Украине с недвижимостью, знаю как обстоят дела с недвижимостью Турции,Польши,Словакии,Испании,Германии,США

...то, може по пару речень про кожну країну написали б? (ну і звичайно, неоминувши нашу Неньку)
- особисто Я, був би вдячний!

п. с.
......і ще: розумію, що на форумах трапляється багато клонів(ну, і таких, як Ви описуєте), але всіх і кожного підозрювати - ніби, теж не є добре! :roll:

Для чого? Ну от помІркуй, Долярчик- для чого-чоловіку,який знається на ринку це декламувати? Знавець декламує тільки за гроші в лічку,а профан за гроші забудовників на форумах. Ну отак і відрізняй.

....от взяти мене: мені, що на валютній гілці, а що тут ПРОСТО хочеться побалакати......почути різні думки і т. п....
....думаю, що, був би я за кордоном, теж би кидав різні фотки довколишніх споруд.... цінники на різні товари в супермаркетах і магазинчиках... і т. п.
....я он теж зі своїм Лайтом під різними ракурсами показую!(наче рекламую :D..... а насправді, хочеться ніби похвалитись, що Я, от такий собі ПРОСТАК, який, "Гарвардів" не закінчував і спадку - немав! - а своєю наполегливою працею(ну і трохи "бавленкою" з валютою і депозитами) - наскирдував і купив "гніздечко" для сім'ї - НЕ в засиканих панельках, а от в такому НОВЕНЬКОМУ будинку!

Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:16

  Козак-характерник написав:
  Долярчик написав:
  Козак-характерник написав:Це не план. Я б написав. Але громада форума не хоче приймати участь в роботі віртуальної лабораторії. Навіщо гвалтувати цьоцю Клаву?

... а що конкретно потрібно робити(от мені, до прткладу?)

Не зрозумів питання?

....так я не зрозумів, який Ви план хочете складати?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:22

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, а не дивились за скільки в Вашому районі продають нові квартири з ремонтом і без ремонту? Є ще куди Вашій прєлєсті дорожчати?

... та от збираюсь-збираюсь це зробити........але, через ті "кляті" форуми, часу не вистарчає :mrgreen: :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:26

Долярчик
яцісь дивні вікна в будинку, в притул до стелі. Підвісну стелю не зробиш ніяк.
Я от цілюсь на натяжну. Бо це пару годин чистої роботи, а ціна майже така як з гіпсокартону зараз.
fis
 
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