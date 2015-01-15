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Долярчик написав:....так я не зрозумів, який Ви план хочете складати?
Квестор запропонував робити все по науці. Потім чомусь зістрибнув з теми... Раз по науці, то я запропонував скласти бізнес план. Почали і зупинилися на першому ж кроці - цілепокладання. Точніше я почав, але ніхто не відгукнувся. Тобто бажання предметної розмови немає. Всім цікаве лише бла бла бла... Відмотайте трохи назад і не полінуйтеся прочитати мої дописи.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
sinus написав:полностью знаю как сейчас обстоят дела везде по Украине с недвижимостью, знаю как обстоят дела с недвижимостью Турции,Польши,Словакии,Испании,Германии,США
...то, може по пару речень про кожну країну написали б? (ну і звичайно, неоминувши нашу Неньку) - особисто Я, був би вдячний!
п. с. ......і ще: розумію, що на форумах трапляється багато клонів(ну, і таких, як Ви описуєте), але всіх і кожного підозрювати - ніби, теж не є добре!
Для чого? Ну от помІркуй, Долярчик- для чого-чоловіку,який знається на ринку це декламувати? Знавець декламує тільки за гроші в лічку,а профан за гроші забудовників на форумах. Ну отак і відрізняй.[/quote] ....от взяти мене: мені, що на валютній гілці, а що тут ПРОСТО хочеться побалакати......почути різні думки і т. п.... ....думаю, що, був би я за кордоном, теж би кидав різні фотки довколишніх споруд.... цінники на різні товари в супермаркетах і магазинчиках... і т. п. ....я он теж зі своїм Лайтом під різними ракурсами показую!(наче рекламую ..... а насправді, хочеться ніби похвалитись, що Я, от такий собі ПРОСТАК, який, "Гарвардів" не закінчував і спадку - немав! - а своєю наполегливою працею(ну і трохи "бавленкою" з валютою і депозитами) - наскирдував і купив "гніздечко" для сім'ї - НЕ в засиканих панельках, а от в такому НОВЕНЬКОМУ будинку!
[/quote] У львівської души лише два шляхи-коли нічого -нема хизується,коли,шо є-жаліється))І чим більше є,тим більше жаліється.Тому пан Долярчик,ви дуже заможна людина, бо тільки заможна людина,має багато часу,щоб тут писати,або просто тут працює,як кажуть-третьего не дано!
Долярчик написав:....так я не зрозумів, який Ви план хочете складати?
Квестор запропонував робити все по науці. Потім чомусь зістрибнув з теми... Раз по науці, то я запропонував скласти бізнес план. Почали і зупинилися на першому ж кроці - цілепокладання. Точніше я почав, але ніхто не відгукнувся. Тобто бажання предметної розмови немає. Всім цікаве лише бла бла бла... Відмотайте трохи назад і не полінуйтеся прочитати мої дописи.
... а, ну так! - дійсно, хочеться КОНКРЕТИКИ, а натомість, маємо бла-бла-бла.... (або зразу огризаються, наприклад, на київській гілці, що подібна інфо - коштує гроші!)
... ну, невже, ті ХИТРОВИЧПОКАНІ думають, що тут знайдуть якогось лоха, який їх буде спонсорувати?!
Долярчик написав:....так я не зрозумів, який Ви план хочете складати?
Квестор запропонував робити все по науці. Потім чомусь зістрибнув з теми... Раз по науці, то я запропонував скласти бізнес план. Почали і зупинилися на першому ж кроці - цілепокладання. Точніше я почав, але ніхто не відгукнувся. Тобто бажання предметної розмови немає. Всім цікаве лише бла бла бла... Відмотайте трохи назад і не полінуйтеся прочитати мої дописи.
Чому зістрибнув...не в темі я, зайшов послухати сюди бувалих експертів. Дехто каже що оренда дешевшає зараз. Як на мене це результат двох основних факторів. 1. Почали більше будувати. 2. Ростуть ціни на комунал. В результаті ринок оренди збільшив пропозицію.
sinus написав:У львівської души лише два шляхи-коли нічого -нема хизується,коли,шо є-жаліється))І чим більше є,тим більше жаліється.Тому пан Долярчик,ви дуже заможна людина, бо тільки заможна людина,має багато часу,щоб тут писати,або просто тут працює,як кажуть-третьего не дано!
...хотів щось написати, але, нехай буде по-вашому!
.... лише додам, що Я більше жалівся, коли моя "мрія про квартиру" була майже не реальною! - а от, коли по-троху наближався до неї, то все менше і менше став "стогнати" на життя.... .... якось так
Долярчик написав:....так я не зрозумів, який Ви план хочете складати?
Квестор запропонував робити все по науці. Потім чомусь зістрибнув з теми... Раз по науці, то я запропонував скласти бізнес план. Почали і зупинилися на першому ж кроці - цілепокладання. Точніше я почав, але ніхто не відгукнувся. Тобто бажання предметної розмови немає. Всім цікаве лише бла бла бла... Відмотайте трохи назад і не полінуйтеся прочитати мої дописи.
Чому зістрибнув...не в темі я, зайшов послухати сюди бувалих експертів. Дехто каже що оренда дешевшає зараз. Як на мене це результат двох основних факторів. 1. Почали більше будувати. 2. Ростуть ціни на комунал. В результаті ринок оренди збільшив пропозицію.
Подешевел ли рынок недвижимости в аренду или в стагнация глубокой-узнаем в августе,сейчас на данный момент-не сезон.
sinus написав:У львівської души лише два шляхи-коли нічого -нема хизується,коли,шо є-жаліється))І чим більше є,тим більше жаліється.Тому пан Долярчик,ви дуже заможна людина, бо тільки заможна людина,має багато часу,щоб тут писати,або просто тут працює,як кажуть-третьего не дано!
...хотів щось написати, але, нехай буде по-вашому!
.... лише додам, що Я більше жалівся, коли моя "мрія про квартиру" була майже не реальною! - а от, коли по-троху наближався до неї, то все менше і менше став "стогнати" на життя.... .... якось так
Квесторе_поверніться написав:Чому зістрибнув...не в темі я, зайшов послухати сюди бувалих експертів.
Ви ж запропонували робити по науці... Не я.
Квесторе_поверніться написав:Науковий підхід до оцінки цін це правильно.
Наукові дослідження роблять в лабораторії. Треба скласти бізнес план. І для того не обов'язково бути практиком. Натомість ніхто цим не зацікавився. Практики можуть нам допомогти, звісно деякими цифєрями, але вони особи зацікавлені і можуть не те що допомогти, але й нашкодити, викривити і спотворити реальну картину ринку. До кожної інформації треба ставитися критично. Все одно по факту бізнес - план треба писати з чистого аркуша паперу. Спираючись на загальновідомі факти, цифри і власні міркування. Звісно командна, злагоджена робота у віртуальній лабораторії цьому б сприяла...Але бачу, що бажаючих прийняти участь в ній немає. Цікаве лише бла бла бла... Вже повторююся, нав'язуватися не буду...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!