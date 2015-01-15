RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 184185186187>
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:27

  Долярчик написав:....так я не зрозумів, який Ви план хочете складати?

Квестор запропонував робити все по науці. Потім чомусь зістрибнув з теми... :wink: Раз по науці, то я запропонував скласти бізнес план. Почали і зупинилися на першому ж кроці - цілепокладання. Точніше я почав, але ніхто не відгукнувся. Тобто бажання предметної розмови немає. Всім цікаве лише бла бла бла... :P Відмотайте трохи назад і не полінуйтеся прочитати мої дописи.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25058
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1482 раз.
Подякували: 1886 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:39

  fis написав:Долярчик
яцісь дивні вікна в будинку, в притул до стелі. Підвісну стелю не зробиш ніяк.
Я от цілюсь на натяжну. Бо це пару годин чистої роботи, а ціна майже така як з гіпсокартону зараз.

то - панорамні, які переважно виходять з кухні...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3729
З нами з: 19.10.15
Подякував: 88 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:44

  Долярчик написав:
  sinus написав:полностью знаю как сейчас обстоят дела везде по Украине с недвижимостью, знаю как обстоят дела с недвижимостью Турции,Польши,Словакии,Испании,Германии,США

...то, може по пару речень про кожну країну написали б? (ну і звичайно, неоминувши нашу Неньку)
- особисто Я, був би вдячний!

п. с.
......і ще: розумію, що на форумах трапляється багато клонів(ну, і таких, як Ви описуєте), але всіх і кожного підозрювати - ніби, теж не є добре! :roll:

Для чого? Ну от помІркуй, Долярчик- для чого-чоловіку,який знається на ринку це декламувати? Знавець декламує тільки за гроші в лічку,а профан за гроші забудовників на форумах. Ну отак і відрізняй.[/quote]
....от взяти мене: мені, що на валютній гілці, а що тут ПРОСТО хочеться побалакати......почути різні думки і т. п....
....думаю, що, був би я за кордоном, теж би кидав різні фотки довколишніх споруд.... цінники на різні товари в супермаркетах і магазинчиках... і т. п.
....я он теж зі своїм Лайтом під різними ракурсами показую!(наче рекламую :D..... а насправді, хочеться ніби похвалитись, що Я, от такий собі ПРОСТАК, який, "Гарвардів" не закінчував і спадку - немав! - а своєю наполегливою працею(ну і трохи "бавленкою" з валютою і депозитами) - наскирдував і купив "гніздечко" для сім'ї - НЕ в засиканих панельках, а от в такому НОВЕНЬКОМУ будинку!

Зображення[/quote]
У львівської души лише два шляхи-коли нічого -нема хизується,коли,шо є-жаліється))І чим більше є,тим більше жаліється.Тому пан Долярчик,ви дуже заможна людина, бо тільки заможна людина,має багато часу,щоб тут писати,або просто тут працює,як кажуть-третьего не дано!
sinus
 
Повідомлень: 178
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:44

  Козак-характерник написав:
  Долярчик написав:....так я не зрозумів, який Ви план хочете складати?

Квестор запропонував робити все по науці. Потім чомусь зістрибнув з теми... :wink: Раз по науці, то я запропонував скласти бізнес план. Почали і зупинилися на першому ж кроці - цілепокладання. Точніше я почав, але ніхто не відгукнувся. Тобто бажання предметної розмови немає. Всім цікаве лише бла бла бла... :P Відмотайте трохи назад і не полінуйтеся прочитати мої дописи.

... а, ну так! - дійсно, хочеться КОНКРЕТИКИ, а натомість, маємо бла-бла-бла....
(або зразу огризаються, наприклад, на київській гілці, що подібна інфо - коштує гроші!)

... ну, невже, ті ХИТРОВИЧПОКАНІ думають, що тут знайдуть якогось лоха, який їх буде спонсорувати?! :twisted:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3729
З нами з: 19.10.15
Подякував: 88 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:47

  Козак-характерник написав:
  Долярчик написав:....так я не зрозумів, який Ви план хочете складати?

Квестор запропонував робити все по науці. Потім чомусь зістрибнув з теми... :wink: Раз по науці, то я запропонував скласти бізнес план. Почали і зупинилися на першому ж кроці - цілепокладання. Точніше я почав, але ніхто не відгукнувся. Тобто бажання предметної розмови немає. Всім цікаве лише бла бла бла... :P Відмотайте трохи назад і не полінуйтеся прочитати мої дописи.

Чому зістрибнув...не в темі я, зайшов послухати сюди бувалих експертів.
Дехто каже що оренда дешевшає зараз.
Як на мене це результат двох основних факторів.
1. Почали більше будувати.
2. Ростуть ціни на комунал.
В результаті ринок оренди збільшив пропозицію.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24245
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:51

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  sinus написав:У львівської души лише два шляхи-коли нічого -нема хизується,коли,шо є-жаліється))І чим більше є,тим більше жаліється.Тому пан Долярчик,ви дуже заможна людина, бо тільки заможна людина,має багато часу,щоб тут писати,або просто тут працює,як кажуть-третьего не дано!

...хотів щось написати, але, нехай буде по-вашому!

.... лише додам, що Я більше жалівся, коли моя "мрія про квартиру" була майже не реальною! - а от, коли по-троху наближався до неї, то все менше і менше став "стогнати" на життя....
.... якось так :)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3729
З нами з: 19.10.15
Подякував: 88 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:58

  Квесторе_поверніться написав:
  Козак-характерник написав:
  Долярчик написав:....так я не зрозумів, який Ви план хочете складати?

Квестор запропонував робити все по науці. Потім чомусь зістрибнув з теми... :wink: Раз по науці, то я запропонував скласти бізнес план. Почали і зупинилися на першому ж кроці - цілепокладання. Точніше я почав, але ніхто не відгукнувся. Тобто бажання предметної розмови немає. Всім цікаве лише бла бла бла... :P Відмотайте трохи назад і не полінуйтеся прочитати мої дописи.

Чому зістрибнув...не в темі я, зайшов послухати сюди бувалих експертів.
Дехто каже що оренда дешевшає зараз.
Як на мене це результат двох основних факторів.
1. Почали більше будувати.
2. Ростуть ціни на комунал.
В результаті ринок оренди збільшив пропозицію.

Подешевел ли рынок недвижимости в аренду или в стагнация глубокой-узнаем в августе,сейчас на данный момент-не сезон.
sinus
 
Повідомлень: 178
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:00

  Долярчик написав:
  sinus написав:У львівської души лише два шляхи-коли нічого -нема хизується,коли,шо є-жаліється))І чим більше є,тим більше жаліється.Тому пан Долярчик,ви дуже заможна людина, бо тільки заможна людина,має багато часу,щоб тут писати,або просто тут працює,як кажуть-третьего не дано!

...хотів щось написати, але, нехай буде по-вашому!

.... лише додам, що Я більше жалівся, коли моя "мрія про квартиру" була майже не реальною! - а от, коли по-троху наближався до неї, то все менше і менше став "стогнати" на життя....
.... якось так :)

Хотів написати,але не буду..Хай так і буде!
sinus
 
Повідомлень: 178
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:08

  Квесторе_поверніться написав:Чому зістрибнув...не в темі я, зайшов послухати сюди бувалих експертів.

Ви ж запропонували робити по науці... :wink: Не я.

  Квесторе_поверніться написав:Науковий підхід до оцінки цін це правильно.


Наукові дослідження роблять в лабораторії. Треба скласти бізнес план. І для того не обов'язково бути практиком. Натомість ніхто цим не зацікавився. Практики можуть нам допомогти, звісно деякими цифєрями, але вони особи зацікавлені і можуть не те що допомогти, але й нашкодити, викривити і спотворити реальну картину ринку. До кожної інформації треба ставитися критично. Все одно по факту бізнес - план треба писати з чистого аркуша паперу. Спираючись на загальновідомі факти, цифри і власні міркування. Звісно командна, злагоджена робота у віртуальній лабораторії цьому б сприяла...Але бачу, що бажаючих прийняти участь в ній немає. Цікаве лише бла бла бла... Вже повторююся, нав'язуватися не буду... :wink:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25058
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1482 раз.
Подякували: 1886 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:21

В мене сінусовий в ігнорі - тому я не бачу, і не читаю його дурниць (напевно, пише із зони) - але думаю, що він викладає гарний бізнес-план.
Тре вчитися.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 28 бер, 2018 21:21, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2056
З нами з: 12.02.09
Подякував: 163 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 184185186187>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Viktor і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2806 388793
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 15975
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 18, 19, 20
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
190 62977
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 15:23
deniska
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.