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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 184185186187
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:21

  Козак-характерник написав:
  Квесторе_поверніться написав:Чому зістрибнув...не в темі я, зайшов послухати сюди бувалих експертів.

Ви ж запропонували робити по науці... :wink: Не я.

  Квесторе_поверніться написав:Науковий підхід до оцінки цін це правильно.


Наукові дослідження роблять в лабораторії. Треба скласти бізнес план. І для того не обов'язково бути практиком. Натомість ніхто цим не зацікавився. Практики можуть нам допомогти звісно деякими цифєрями, але вони особи зацікавлені і можуть не те що, допомогти, але й нашкодити, викривати реальну картину ринку. До кожної інформації треба ставитися критично. Все одно по факту бізнес - план треба писати з чистого аркуша паперу. Спираючись на загальновідомі факти, цифри і власні міркування. Звісно командна, злагоджена робота у віртуальній лабораторії цьому б сприяла...Але бачу, що бажаючих прийняти участь в ній немає. Вже повторююся, нав'язуватися не буду... :wink:

"Ні! Тільки криптою треба займатися і бізнес план там не потрібен,і за Долярчика кошти б могли б і розповісти"-якось так ви Долярчику радили? "Кроля не треба годувати, все забере, тому ніякої тут недвиги не можна купувати"-ще і так писали? То,хто ж з вами в свідомості буде спілкуватися? Може той хто сам несамовитий? Подивився так і є!
Востаннє редагувалось sinus в Сер 28 бер, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Вести с полей
Сьогодні оформлювали квартиру. Мав розмову з директором фірми -забудовника. Новий будинок закладають вже по 6700 за метр.


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fis
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:23

6 700 з а метр?
Ви хочете, щоби Долярчик вистрибнув із вікна тієї новобудови, що обіцяли йому віддати у 2029 році?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 28 бер, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:23

  Козак-характерник написав:Звісно командна, злагоджена робота у віртуальній лабораторії цьому б сприяла...
пропоную в команду арифметиків-математиків взяти пана Акурта та його пса Туркомана - як найзавзятіших інтелектуалів гілки, знатоків тензорного обчислення, які вміють оперувати великими масивами цифрової інформації і здатні точно й адекватно спрогнозувати найоптимальніші вкладення коштів.

Можливо, то буде навіть не купівля львівських новобудів, а більш вигідніші речі - наприклад, інвестиції в корм для собак, котів та їхніх напівголодних власників. Тому що дехто явно почуває нестачу в білках, вітамінах та солях кальцію. :wink:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 28 бер, 2018 21:30, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:27

— Що ж, — сказав він, — чого тут боятися? Людина прийти сюди не може, а від мертвяків та вихідців із того світу знаю я молитов таких, що як прочитаю, то вони мене й пальцем не займуть. Байдуже, — промовив він далі, махнувши рукою, — будемо читати.
("Вій", Микола Гоголь)
Слава Богу, що в мене Франт в ігнорі.
Однаково нічого путнього безгрошовий жебрак не скаже...
Всі вже бачуть...
Так, як там у Гоголя:

"Наблизившись до криласу, угледів він кілька пучків свічок.
"От і добре, — подумав собі філозоф, — треба освітлити всю церкву, щоб було видно, як удень. Ех, шкода, що в храмі Божому не можна люльки покурити".
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:32

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Вибачаюсь, 670 долларів


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fis
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:39

  fis написав:Вибачаюсь, 670 долларів

:mrgreen:
....хоч би вказали район......
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:40

  akurt написав:6 700 з а метр?
Ви хочете, щоби Долярчик вистрибнув із вікна тієї новобудови, що обіцяли йому віддати у 2029 році?

:mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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