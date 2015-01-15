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Квесторе_поверніться написав:Чому зістрибнув...не в темі я, зайшов послухати сюди бувалих експертів.
Ви ж запропонували робити по науці... Не я.
Квесторе_поверніться написав:Науковий підхід до оцінки цін це правильно.
Наукові дослідження роблять в лабораторії. Треба скласти бізнес план. І для того не обов'язково бути практиком. Натомість ніхто цим не зацікавився. Практики можуть нам допомогти звісно деякими цифєрями, але вони особи зацікавлені і можуть не те що, допомогти, але й нашкодити, викривати реальну картину ринку. До кожної інформації треба ставитися критично. Все одно по факту бізнес - план треба писати з чистого аркуша паперу. Спираючись на загальновідомі факти, цифри і власні міркування. Звісно командна, злагоджена робота у віртуальній лабораторії цьому б сприяла...Але бачу, що бажаючих прийняти участь в ній немає. Вже повторююся, нав'язуватися не буду...
"Ні! Тільки криптою треба займатися і бізнес план там не потрібен,і за Долярчика кошти б могли б і розповісти"-якось так ви Долярчику радили? "Кроля не треба годувати, все забере, тому ніякої тут недвиги не можна купувати"-ще і так писали? То,хто ж з вами в свідомості буде спілкуватися? Може той хто сам несамовитий? Подивився так і є!
Востаннє редагувалось sinus в Сер 28 бер, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник написав:Звісно командна, злагоджена робота у віртуальній лабораторії цьому б сприяла...
пропоную в команду арифметиків-математиків взяти пана Акурта та його пса Туркомана - як найзавзятіших інтелектуалів гілки, знатоків тензорного обчислення, які вміють оперувати великими масивами цифрової інформації і здатні точно й адекватно спрогнозувати найоптимальніші вкладення коштів.
Можливо, то буде навіть не купівля львівських новобудів, а більш вигідніші речі - наприклад, інвестиції в корм для собак, котів та їхніх напівголодних власників. Тому що дехто явно почуває нестачу в білках, вітамінах та солях кальцію.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 28 бер, 2018 21:30, всього редагувалось 2 разів.
— Що ж, — сказав він, — чого тут боятися? Людина прийти сюди не може, а від мертвяків та вихідців із того світу знаю я молитов таких, що як прочитаю, то вони мене й пальцем не займуть. Байдуже, — промовив він далі, махнувши рукою, — будемо читати. ("Вій", Микола Гоголь) Слава Богу, що в мене Франт в ігнорі. Однаково нічого путнього безгрошовий жебрак не скаже... Всі вже бачуть... Так, як там у Гоголя:
"Наблизившись до криласу, угледів він кілька пучків свічок. "От і добре, — подумав собі філозоф, — треба освітлити всю церкву, щоб було видно, як удень. Ех, шкода, що в храмі Божому не можна люльки покурити".
Ми щиро радіємо за Вас. Але принаймі в мене є сумнів, що все так успішно в реалі як на папері.. Ви могли б реально просвітити нас про реальний стан речей якби виставили свої метри на продаж на місяць скажімо на олх. Звичайно продавати необовязково. Бажаючим можна сказати, що квартиру вже продано. Мета порахувати к-сть дзвінків від зацікавлених людей.