ну.. ну..
ЖК Веселка вул. Залізнична 7. Будинок майже збудовано, квартири по 17-18к.гр.
Зміст щось закладати по 670у.о якщо вже готове стоїть по 650 ?
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Додано: Сер 28 бер, 2018 22:54
ну.. ну..
ЖК Веселка вул. Залізнична 7. Будинок майже збудовано, квартири по 17-18к.гр.
Зміст щось закладати по 670у.о якщо вже готове стоїть по 650 ?
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