ну.. ну..
ЖК Веселка вул. Залізнична 7. Будинок майже збудовано, квартири по 17-18к.гр./м2
Зміст щось закладати по 670у.о якщо вже готове стоїть по 650 ?
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Додано: Сер 28 бер, 2018 22:54
ну.. ну..
ЖК Веселка вул. Залізнична 7. Будинок майже збудовано, квартири по 17-18к.гр./м2
Зміст щось закладати по 670у.о якщо вже готове стоїть по 650 ?
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Чет 29 бер, 2018 01:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 бер, 2018 00:06
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
у меня ща нет времени писать тут, я взял четвёртый магазин в аренду.
Всё просто.
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