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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 185186187188
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 22:54

  fis написав:
Долярчик написав:
  fis написав:Вибачаюсь, 670 долларів

:mrgreen:
....хоч би вказали район......

Я думав ви пам‘ятаєте бо я писав колись, це залізнична.


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ну.. ну..
ЖК Веселка вул. Залізнична 7. Будинок майже збудовано, квартири по 17-18к.гр./м2
Зміст щось закладати по 670у.о якщо вже готове стоїть по 650 ?
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Чет 29 бер, 2018 01:07, всього редагувалось 1 раз.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 00:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

у меня ща нет времени писать тут, я взял четвёртый магазин в аренду.
Всё просто.
big539
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  #<1 ... 185186187188
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