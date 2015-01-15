ну.. ну..
ЖК Веселка вул. Залізнична 7. Будинок майже збудовано, квартири по 17-18к.гр./м2
Зміст щось закладати по 670у.о якщо вже готове стоїть по 650 ?
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Додано: Сер 28 бер, 2018 22:54
ну.. ну..
ЖК Веселка вул. Залізнична 7. Будинок майже збудовано, квартири по 17-18к.гр./м2
Зміст щось закладати по 670у.о якщо вже готове стоїть по 650 ?
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Чет 29 бер, 2018 01:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 бер, 2018 00:06
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
у меня ща нет времени писать тут, я взял четвёртый магазин в аренду.
Всё просто.
Додано: Чет 29 бер, 2018 03:38
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
535$/метр - то хороша ціна
Якщо з меблями, то у 8000$ складнувато вкластися. Вже писали раніше, що вартість будматеріалів у доларах зросла, відповідно, і робота. Саму тільки кухню треба постаратися щоби менше 1000$, а ще побутова техніка... Ну хіба маєте щось халявне.
Можна і більш оптимістично, на період перших двох років, поки все нове, розраховувати на 12% щоби потім було куди знижувати.
Я розраховую амортизацію 10% від орендної плати на рік. І це мінімум. Тобто якщо ваших 10% - 210,42 $ - 6883грн х12 міс = 82596 грн
10% = 8259,6 грн - амортизація в рік
В період після ремонту амортизації фактично немає, і це можна віднести до вашого доходу. Але якщо через 5 років не продасте, а далі здаватимете, то ця сума 8259,6 грн х 5 = 41298 грн знадобиться на оновлення, поточні ремонти і т.д.
Тому краще робити ремонт з довгим запасом міцності, розділити те, що треба зробити якісно, а що для годиться.
І я би не надіялася на систему опалення від забудовника - все одно треба фільтри на воду доставляти, батареї замінити на більші. І система опалення - то, мабуть, найдорожче в амортизації.
Здавати квартиру 44 м в новобудові за 4130грн - то скоріше благодійність, та й 5506 грн - то мабуть порожня але з ремонтом. І то...
44 метри - то одна кімната, чи дві?
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