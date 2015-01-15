Додано: Чет 29 бер, 2018 03:38

fis написав: Маю на увазі свої розрахунки.

Квартира мені на момент 44 метри обійшлася в 23563$. Це вже з оформленням.

Думаю вкластися в ремонт тисяч в 8 долларів. Загалом 31563. Нехай 31600.

Якщо я хочу мати 6 % річних - то середня орендна плата має складати біля 160$ або по курсу на сьогодні - 4130грн. Як на мене цілком конкурентна орендна плата.

Віповідно якщо 8% ріних - 210$ або 5506 грн

10% - 210,42 $ - 6883грн

8% річних в доларах виглядає досить реально.

Звісно, треба закладати деякі видатки, волатильність курсу і час простою тому фінальний дохід буде менший.

Тому питання до обізнаних. Скільки приблизно на амортизацію треба відкладати? Маю на увазі свої розрахунки.Квартира мені на момент 44 метри обійшлася в 23563$. Це вже з оформленням.Думаю вкластися в ремонт тисяч в 8 долларів. Загалом 31563. Нехай 31600.Якщо я хочу мати 6 % річних - то середня орендна плата має складати біля 160$ або по курсу на сьогодні - 4130грн. Як на мене цілком конкурентна орендна плата.Віповідно якщо 8% ріних - 210$ або 5506 грн10% - 210,42 $ - 6883грн8% річних в доларах виглядає досить реально.Звісно, треба закладати деякі видатки, волатильність курсу і час простою тому фінальний дохід буде менший.Тому питання до обізнаних. Скільки приблизно на амортизацію треба відкладати?

535$/метр - то хороша цінаЯкщо з меблями, то у 8000$ складнувато вкластися. Вже писали раніше, що вартість будматеріалів у доларах зросла, відповідно, і робота. Саму тільки кухню треба постаратися щоби менше 1000$, а ще побутова техніка... Ну хіба маєте щось халявне.Можна і більш оптимістично, на період перших двох років, поки все нове, розраховувати на 12% щоби потім було куди знижувати.Я розраховую амортизацію 10% від орендної плати на рік. І це мінімум. Тобто якщо ваших 10% - 210,42 $ - 6883грн х12 міс = 82596 грн10% = 8259,6 грн - амортизація в рікВ період після ремонту амортизації фактично немає, і це можна віднести до вашого доходу. Але якщо через 5 років не продасте, а далі здаватимете, то ця сума 8259,6 грн х 5 = 41298 грн знадобиться на оновлення, поточні ремонти і т.д.Тому краще робити ремонт з довгим запасом міцності, розділити те, що треба зробити якісно, а що для годиться.І я би не надіялася на систему опалення від забудовника - все одно треба фільтри на воду доставляти, батареї замінити на більші. І система опалення - то, мабуть, найдорожче в амортизації.Здавати квартиру 44 м в новобудові за 4130грн - то скоріше благодійність, та й 5506 грн - то мабуть порожня але з ремонтом. І то...