Додано: Чет 29 бер, 2018 07:45

Пані Lambada все вірно пише, але є варіянти (я про те, що квартиру під орендарів треба комплектувати із оглядом на те, що не треба "вкидати" зайві гроіші - коли ж ви їх "відіб"єте"?):



- звісно, якщо ви кухню замовляєте для себе, то - мабуть - не вкладетеся в 1 000 долярів. Але якщо під оренду, то значно дешевше. Я не говорю про те, що є кухонні комплекти за 4 500 гривень. Ні. Мій досвід такий: кухні тре замовляти в "Blak Red White", що на Луганській. Зазвичай там кухні польського виробництва стоять під замовення по 20 000 - 24 000 - 44 000 гривень. Раз у квартал акції - знижка в 20 відсотків. раз на півроку - власними очами бачив та клацав зубами - 50 відсотків. Доречі, пан Долярчик: там бувають розпродажі кухонь виставкових взірців - стара ціна 68 000 гривень, нова ціна - 34 000 гривень. Так то дуже непогані набори. З амортизаторами та такими іншими дурницями, які так люблять жінки. Ось собі у квартиру таке б і взяли, бо за 68 000/2 гривень там дуже класні варіянти.



- диван-кроваті треба брати - куди ж дінешся люди хочуть спати та сидіти - так ось: ми по акції взяли дуже якісне і в середині із дерева по 3 600 гривень. (!!!). Там же. Я знаю, що знерововані будуть писати, що я рекламую, хай пишуть.



- стільці - ідіть в кінець того салону і з лівої сторони є відділ розпродажу - стара ціна 1200 гривень, нова 600 гривень. Так чого ж і не взяти? Ми брали. Стільці такі якісні, що я собі взяв до столу із роботою.



І взагалі, можна зкомплектувати меблі всі там дуже за привабливими цінами.



- елекричне обладнання - краще всього брати і інтернет-магазині Nowodworski (Польщя). Там така сміша справа: хлопці зі Львова тягають із Польщі напряму і тягнуть у Києв. Там ціну множать на 2 - продають. У Львові те саме є у всіх магазинах, але ціну вже множать на "3". Звісно, маю телефон хлопців, але дам тільки Долярчику. Тре робити так: дивитися в інеті каталог, вибирати, хлопцям треба казати номер моделі та кількість. Із такою продукцією Ваша квартира буде виглядати стильно та привабливо. Ось так!



- телевізор тре взяти у хлопців, що виставляють на продаж НОВІ від LG на ОЛХ. Там - польські ціни один в один (хлопці мають на поверненні VAT), а ТВ збираються у Польщі. Для порівняня: у будь-якому супермаркеті побутової техніки коштує рівно в 2 (два) рази дорожче!!!



- мийки, змішувачі, посудомийку, духовку, пралку, варочну поверхню, тре брати на Південному - така сама історія.



- холодильник - ловити акцію у Фокстроті, Епіцентрі, або Комфі. Я знаю, будуть топати ногами, але в них бувають розпродажі товарів із вітрини із знижкою в 50 (!!!) відсотків: один раз сів в автівку (заброніював попередньо на сайті) та поїхав у Дрогобич - тільки там був один екземпляр - великий холодильник LG, що стоїть у Львові за 15 000 - віддали за 8 000 - там при розвантаженні була вдарена дверка справа вверху - несуттєво, така собі вм"ятина 3х4 см, виправляти то не треба, просто попредити орендаря, що це ушкодження вже було. 15 000- 8000= скільки будЕ???

В Епіцентрі бувають приховані знижки - тре вибрати холодильник або пралку та підходити в район кас - там є відділ комплектації, сідаєте напроти менеджера, говОрите номер моделі і пямо в очі питаєте: "За скільки віддасте?". він клачає кнопки клавіатури. Дивиться. Вас очікує приз у 500-1000 гривень (не завжди).

- матраци беріть в "Територія сну" - в них, по-перше, раз на квартал бувають неймовірні знижки на якісні матраци (тілки беріть їх фірмові, а то дівчата будуть вас умовляти на якісь там італійські чи ще щось - мають з того відсоток, не ведіться), по-друге - платіть тільки карткою Привату - бонус чи 5, чи 7 відсотків, крім того, прийдіть із ксерокопією паспорта родичів, щоби було так, що День народження плюс-мінус тиждень - ще 10 відсотків (!!!). А це складе 600-1000 гривень!



- шафи у передпокій брали в JYSK - виставкові екземпляри за ціною в 6 000 гривень - забрали по 2 500 (!!!). При цьому тільки там знайшли шафу, яка міліметр в міліметр стала по ширині у передпокої. Ще б +2 мм - не влізла б! Рахуємо: 6000-2500= скільки будЕ? Ось таке!



Курка по зерну клює та сита буває!



При цьому - замітьте - все нове та все якісне, ніякого б/у.



Таким чином ЗА МОЇМ досвідом - у 8 000 долярів вкластися цілком реально.

У нас вийшло у 2016 році саме так: 200 долярів квадрат - це ремонт+повністю все укомлектоване.

На 90 відсотків все було польске.

Заходь та живи. Із грошима. Якщо є.



Гарного Вам бізнесу!

Для мене то - пройдений приємний позитивний етап.



P.S. Для збоченців та знервованих: я не ріелтор, не був їм, я нічого не продаю і нічого не рекламую.



Для Долярчика: несподівано "розкрився" пан big539: нарешті відкрив Вам правду (дивись вище), що взяв в оренду п"ятий вже магазин , ось і питайте, чим торгує: зерно, сало, сіно, солома, корм для собак, ювелірка? До цього нам розказував, що взяв на 500 000 гривень цигарок та заробив 20 000 гривень.

Так що питайте, поки згоден говорити.

Я не жартую. Питайте.