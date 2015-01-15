ну.. ну..
ЖК Веселка вул. Залізнична 7. Будинок майже збудовано, квартири по 17-18к.гр./м2
Зміст щось закладати по 670у.о якщо вже готове стоїть по 650 ?
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Додано: Сер 28 бер, 2018 22:54
ну.. ну..
ЖК Веселка вул. Залізнична 7. Будинок майже збудовано, квартири по 17-18к.гр./м2
Зміст щось закладати по 670у.о якщо вже готове стоїть по 650 ?
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Чет 29 бер, 2018 01:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 бер, 2018 00:06
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
у меня ща нет времени писать тут, я взял четвёртый магазин в аренду.
Всё просто.
Додано: Чет 29 бер, 2018 03:38
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
535$/метр - то хороша ціна
Якщо з меблями, то у 8000$ складнувато вкластися. Вже писали раніше, що вартість будматеріалів у доларах зросла, відповідно, і робота. Саму тільки кухню треба постаратися щоби менше 1000$, а ще побутова техніка... Ну хіба маєте щось халявне.
Можна і більш оптимістично, на період перших двох років, поки все нове, розраховувати на 12% щоби потім було куди знижувати.
Я розраховую амортизацію 10% від орендної плати на рік. І це мінімум. Тобто якщо ваших 10% - 210,42 $ - 6883грн х12 міс = 82596 грн
10% = 8259,6 грн - амортизація в рік
В період після ремонту амортизації фактично немає, і це можна віднести до вашого доходу. Але якщо через 5 років не продасте, а далі здаватимете, то ця сума 8259,6 грн х 5 = 41298 грн знадобиться на оновлення, поточні ремонти і т.д.
Тому краще робити ремонт з довгим запасом міцності, розділити те, що треба зробити якісно, а що для годиться.
І я би не надіялася на систему опалення від забудовника - все одно треба фільтри на воду доставляти, батареї замінити на більші. І система опалення - то, мабуть, найдорожче в амортизації.
Здавати квартиру 44 м в новобудові за 4130грн - то скоріше благодійність, та й 5506 грн - то мабуть порожня але з ремонтом. І то...
44 метри - то одна кімната, чи дві?
Додано: Чет 29 бер, 2018 07:12
... я думаю, що краще пошукати оголошення про продаж ГОТОВОГО екодомівця, який знаходиться через дорогу і це буде приблизна ціна моїх авалонців, коли добудують(але, через рік, ще щось може і змінитись)
п. с.
... а дзвонити мені можуть і рила - тож тут теж кількість дзвоників буде не показник!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 29 бер, 2018 07:15
... я думав, що щось новішше..... свіженьке
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 29 бер, 2018 07:45
Пані Lambada все вірно пише, але є варіянти (я про те, що квартиру під орендарів треба комплектувати із оглядом на те, що не треба "вкидати" зайві гроіші - коли ж ви їх "відіб"єте"?):
- звісно, якщо ви кухню замовляєте для себе, то - мабуть - не вкладетеся в 1 000 долярів. Але якщо під оренду, то значно дешевше. Я не говорю про те, що є кухонні комплекти за 4 500 гривень. Ні. Мій досвід такий: кухні тре замовляти в "Blak Red White", що на Луганській. Зазвичай там кухні польського виробництва стоять під замовення по 20 000 - 24 000 - 44 000 гривень. Раз у квартал акції - знижка в 20 відсотків. раз на півроку - власними очами бачив та клацав зубами - 50 відсотків. Доречі, пан Долярчик: там бувають розпродажі кухонь виставкових взірців - стара ціна 68 000 гривень, нова ціна - 34 000 гривень. Так то дуже непогані набори. З амортизаторами та такими іншими дурницями, які так люблять жінки. Ось собі у квартиру таке б і взяли, бо за 68 000/2 гривень там дуже класні варіянти.
- диван-кроваті треба брати - куди ж дінешся люди хочуть спати та сидіти - так ось: ми по акції взяли дуже якісне і в середині із дерева по 3 600 гривень. (!!!). Там же. Я знаю, що знерововані будуть писати, що я рекламую, хай пишуть.
- стільці - ідіть в кінець того салону і з лівої сторони є відділ розпродажу - стара ціна 1200 гривень, нова 600 гривень. Так чого ж і не взяти? Ми брали. Стільці такі якісні, що я собі взяв до столу із роботою.
І взагалі, можна зкомплектувати меблі всі там дуже за привабливими цінами.
- елекричне обладнання - краще всього брати і інтернет-магазині Nowodworski (Польщя). Там така сміша справа: хлопці зі Львова тягають із Польщі напряму і тягнуть у Києв. Там ціну множать на 2 - продають. У Львові те саме є у всіх магазинах, але ціну вже множать на "3". Звісно, маю телефон хлопців, але дам тільки Долярчику. Тре робити так: дивитися в інеті каталог, вибирати, хлопцям треба казати номер моделі та кількість. Із такою продукцією Ваша квартира буде виглядати стильно та привабливо. Ось так!
- телевізор тре взяти у хлопців, що виставляють на продаж НОВІ від LG на ОЛХ. Там - польські ціни один в один (хлопці мають на поверненні VAT), а ТВ збираються у Польщі. Для порівняня: у будь-якому супермаркеті побутової техніки коштує рівно в 2 (два) рази дорожче!!!
- мийки, змішувачі, посудомийку, духовку, пралку, варочну поверхню, тре брати на Південному - така сама історія.
- холодильник - ловити акцію у Фокстроті, Епіцентрі, або Комфі. Я знаю, будуть топати ногами, але в них бувають розпродажі товарів із вітрини із знижкою в 50 (!!!) відсотків: один раз сів в автівку (заброніював попередньо на сайті) та поїхав у Дрогобич - тільки там був один екземпляр - великий холодильник LG, що стоїть у Львові за 15 000 - віддали за 8 000 - там при розвантаженні була вдарена дверка справа вверху - несуттєво, така собі вм"ятина 3х4 см, виправляти то не треба, просто попредити орендаря, що це ушкодження вже було. 15 000- 8000= скільки будЕ???
В Епіцентрі бувають приховані знижки - тре вибрати холодильник або пралку та підходити в район кас - там є відділ комплектації, сідаєте напроти менеджера, говОрите номер моделі і пямо в очі питаєте: "За скільки віддасте?". він клачає кнопки клавіатури. Дивиться. Вас очікує приз у 500-1000 гривень (не завжди).
- матраци беріть в "Територія сну" - в них, по-перше, раз на квартал бувають неймовірні знижки на якісні матраци (тілки беріть їх фірмові, а то дівчата будуть вас умовляти на якісь там італійські чи ще щось - мають з того відсоток, не ведіться), по-друге - платіть тільки карткою Привату - бонус чи 5, чи 7 відсотків, крім того, прийдіть із ксерокопією паспорта родичів, щоби було так, що День народження плюс-мінус тиждень - ще 10 відсотків (!!!). А це складе 600-1000 гривень!
- шафи у передпокій брали в JYSK - виставкові екземпляри за ціною в 6 000 гривень - забрали по 2 500 (!!!). При цьому тільки там знайшли шафу, яка міліметр в міліметр стала по ширині у передпокої. Ще б +2 мм - не влізла б! Рахуємо: 6000-2500= скільки будЕ? Ось таке!
Курка по зерну клює та сита буває!
При цьому - замітьте - все нове та все якісне, ніякого б/у.
Таким чином ЗА МОЇМ досвідом - у 8 000 долярів вкластися цілком реально.
У нас вийшло у 2016 році саме так: 200 долярів квадрат - це ремонт+повністю все укомлектоване.
На 90 відсотків все було польске.
Заходь та живи. Із грошима. Якщо є.
Гарного Вам бізнесу!
Для мене то - пройдений приємний позитивний етап.
P.S. Для збоченців та знервованих: я не ріелтор, не був їм, я нічого не продаю і нічого не рекламую.
Для Долярчика: несподівано "розкрився" пан big539: нарешті відкрив Вам правду (дивись вище), що взяв в оренду п"ятий вже магазин, ось і питайте, чим торгує: зерно, сало, сіно, солома, корм для собак, ювелірка? До цього нам розказував, що взяв на 500 000 гривень цигарок та заробив 20 000 гривень.
Так що питайте, поки згоден говорити.
Я не жартую. Питайте.
Додано: Чет 29 бер, 2018 08:02
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ламбада
Це однокімнатна
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Додано: Чет 29 бер, 2018 08:05
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
ну.. ну..
ЖК Веселка вул. Залізнична 7. Будинок майже збудовано, квартири по 17-18к.гр./м2
Зміст щось закладати по 670у.о якщо вже готове стоїть по 650 ?[/quote]
Доречі, мій будинок теж 7, але тих 7х там вагон. Мій 7д, здається і це не веселка.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 09:36
а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!
akurt
....дійсно, хоч до ремонту ще далеко(ще рік), але плани, Я
по-троху будую вже!
- побут-техніку думав брати через знайомих-знайомих, які возять з Польщі, але ціна тільки трохи дешевше нашої, але мотивують тим: "ТОЖ - ПОЛЬЩА! - ТОЖ ДЛЯ ПОЛЯКІВ ЗРОБЛЕНО! - ЗНАЧІТЬ НАБАГАТО ЯКІСНІШШЕ, ніж те, що продають у нас!"
..... щось, Я до того - не дуже схиляюсь
...а схиляюсь, швидше, до того, що планую ВСЕ разом взяти у фірмовому маг. Бош(що на початку Зеленої) - думаю зроблять хорошу знижку, якщо візьму там холодильник+пралку+бойлер
(хоч є ще знайомі, які цим займаються на гурт(+ і сантехніка у них) ..... - то вже пізніше, буду порівнювати, де деше )
- меблі: думаю з батьком накидати на аркушах всі розміри(кухні і шаф-купе у кімнати), а на Луганській(там є цех з великим вибором ДСП і фурнітури), щоб там це все порізали/закромкували/просвердлили...... - а ми вже з батьком це все поскручуємо вдома самі
(а взагалі, все основне для ремонту, буду барти в Епіку)
п. с.
з електрикою- ще не визначився(буду моніторив по інеті)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:39
Під той алкоголь, про який писали раніше?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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