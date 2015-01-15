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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 186187188189
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:12

Пан Долярчик!
1. Ніякого Бошу: там воно якесь по дизайну та можливостям все застаріле, хоч і звучить добре.
Всю техніку беріть ТІЛЬКИ LG і Samsung - вони попереду планети всієї за новітніми технологіями. Дуже все економне з точки зору електроспоживання. Все перевірено роками безпроблемної праці. В 1-к квартирі стояв новий холодильник Самсунг - була якась проблєма із електрикою - підключали сусідній будинок - він не згорів - спрацював захист - я перелякався (три дні, як привіз із Епіцентру) - викликав по телефону Сервіс - прибігли аж бігом, при мені так інтересно: витягли вилку із розетки - вставили, він включився, включили у електричний ланцюг Амперметр для перевірки - було інтересно дивитися, як працює смартінверторний компрессор - спочатку сила струму була 0,02 А, потім 0,4 А, потім 0,75 А, потім 1,2 А, потім 2,1 А - вийшов на повну потужність. Техніка перевірена часом. Доречі, ходив у сервіс телефонів Apple в центрі Львова на Наливайка - там вони всі телефони взагалі-то ремонтують - спитав: які мобілки можна брати, а які викликають у них відчуття гидоти - сказали, треба барати тільки Apple або Samsung. Так що беріть або Самсунг, або LG - їх конкурентів.

2. Якщо вас хлопці дурять із цінами на польське - просто зверніться до інших. Як варіант - я Вам точно кажу - телевізори LG у нас стоять у маркетах (діагональ 55 дюймів) майже по 30 000 гривень - поїдьте самі у Польщу - купите ТВ - скупитеся якісними харчами - разом із поверненням VAT обійдеться той ТВ в 14 000. Як Вам різниця 30 000-14000= ваш прибуток за місяць?
Пралки та посудомийки невігідно самому везти із Польщі - товар великий за розмірами - візьміть на Південному або по акції в Супермаркеті - рекомендую посудомийку Zanussi - теж польске збирання - та не буде Вам клопоту. Посудомийки LG - дорожчі, але собі я, наприклад, взяв саме її - зараз у мене працює саме така.

3. Спеціально з ранку зайшов в магазин "A101" за рогом мого будинка - стіть піч СВЧ нова в упаковці із гарантією фірмовою - 279,95 лір - це 279,95/4=68,75 долярів, або 1856 гривень. Це Ви щоби просто знали, на скільки Вас дурять на кожному кроці.
Зображення

На Розетці аналогічна коштує 2 832 гривні - ось Вас "поімєлі" уже на 1000 гривень.

Таким чином, все для обладнання квартир під оренду можна вязти дешевше, перекриваючи майбутню амортизацію.

Я не впевнений, що на амортизацію треба залишати "в умі" 10 відсотків від орендної плати: нормальні клієнти нічого не зіпсують за 5 років на 41 000 гривень.
Я навіть не придумаю, що таке можна зіпсувати.
За весь час мого досвіду здавання в оренду - а це не рік, і не 10 - зіпсували суттєво тільки один раз соснові міжкімнатні двері - собачка царапала та намагалася увійти в іншу кімнату. Орендарі собачку не зупиняли.
Ремонт дверей - зняти- відвезти у майстерню - робота - перефарбування - привезти - поставити - обійшлося в 3000 гривень, звісно, треба було вирахувати із депозиту (11 500 гривень). Але жінка орендаря почала плакати, а потім навіть нас клясти, говорячи, що вона вагітна та гріх ображати за 3000 гривень вагітну. На тому й порішили: гріх так гріх.

Бувають і приємні подарунки від НОРМАЛЬНИХ КЛІЄНТІВ:
- я відпочивав в Італії (гірські лижі) - дзвонить орендар, що не працює двоконтурний котел Вайлант. От біда - дав телефон майстра - той - орендар - сам викликав, сам проконтролював ремонт та сам розплатився, бо вже ж*** змерзла. А я пив Prosseco після лижні та горя не знав!

- викрали кабель Інтернету злодії (на мідь). Орендар сам попитав сусідів та сам під"єднався до сусідської оптики - я за те не платив і не плачу - то його власне бажання.

- в одній кімнаті орендар вирішив поселити доню (зараз виїхала на навчання у Лондон). Спитав: чи можна за власний рахунок та на свій розсуд змінити шпалери (там були "Раш" у доброму стані, але наклеєні у 2003 приблизно році - я дав дозвіл. Теперь маю новеньку відремонтовану кімнату із новими шпалерами.

- в одній квартирі були шпалери під фарбування, свіжо пофарбовані. У кімнату заселяли хлопця 15 років, який мав алергію на домашній пил. Попросили дати зовсім голу кімнату без меблів та паласів, та дозвіл на перфарбування тих шпалер (шпалери під фарбування) - ну і нехай - теперь маємо відремонтовану за рахунок орендаря кімнату в 26 квадратів. Підлога там - німецький ламінат.

Як казав жебрак Міша Ломоносов, пробираючись на навчання:
"Ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно."
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 бер, 2018 10:49, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:31

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Lambada написав:І я би не надіялася на систему опалення від забудовника - все одно треба фільтри на воду доставляти, батареї замінити на більші. І система опалення - то, мабуть, найдорожче в амортизації.

Котел Вісман, батареї думаю років 10 прослужать.

На рахунок Бошу. Маю пралку - 15 років. Коли купували на продавець сказав, що краще взяти самий простий Бош ніж щось ішне. Так от ця пралка минулого року тільки почала вібрувати сильно на віджиманні. Тесть розібрав, і нічого не знайшов, але ми взяли до уваги що все чистеньке і гарненьке у середині. Зібрали назад - не вібрує. Загадка. Маю холодильник Бош,мін 10 років. компресор там Мацусіта (це панасонік). На квартуру стоїть відсікач так що скачки напруги не страшні. Ну, параноїки можуть ще стабілізатор поставити. Так що яб не був вже так однозначно проти Бошу, хоч техніка і зроблена якось простенько.

Кухню можна зробити самостійно. Маю досвід. Зробив все сам в квартиру де я живу. Вийшло 1,5к долларів. Але це ніякогго ДСП, тільки фанера, шпонована фанера, фасади мдф шпоновані дорогим шпоном, вся вурнітура Blum на доводчиках(700 баксів десь). Столешня зі штучного каменю. З такими матеріалами на замовлення булоб 3000$. Мінуси - треба час, я витратив 4 місяці. Робив по вечорах в гаражі. Але я дуже собою гордий, бо майже без помарок все вийшло як для першого разу.
fis
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:42

fis - Ви супер!

Як бачите, панове, можливі різні методи оптимізації тієї справи.
І гроші попливуть у руки...
akurt
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  #<1 ... 186187188189
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