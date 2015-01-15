Додано: Чет 29 бер, 2018 10:12

Якщо вас хлопці дурять із цінами на польське

Я не впевнений, що на амортизацію треба залишати "в умі" 10 відсотків від орендної плати:

Пан Долярчик!1. Ніякого: там воно якесь по дизайну та можливостям все застаріле, хоч і звучить добре.Всю техніку беріть ТІЛЬКИ- вони попереду планети всієї за новітніми технологіями. Дуже все економне з точки зору електроспоживання. Все перевірено роками безпроблемної праці. В 1-к квартирі стояв новий холодильник Самсунг - була якась проблєма із електрикою - підключали сусідній будинок - він не згорів - спрацював захист - я перелякався (три дні, як привіз із Епіцентру) - викликав по телефону Сервіс - прибігли аж бігом, при мені так інтересно: витягли вилку із розетки - вставили, він включився, включили у електричний ланцюг Амперметр для перевірки - було інтересно дивитися, як працює смартінверторний компрессор - спочатку сила струму була 0,02 А, потім 0,4 А, потім 0,75 А, потім 1,2 А, потім 2,1 А - вийшов на повну потужність. Техніка перевірена часом. Доречі, ходив у сервіс телефонів Apple в центрі Львова на Наливайка - там вони всі телефони взагалі-то ремонтують - спитав: які мобілки можна брати, а які викликають у них відчуття гидоти - сказали, треба барати тількиабоТак що беріть або Самсунг, або LG - їх конкурентів.2.- просто зверніться до інших. Як варіант - я Вам точно кажу - телевізори LG у нас стоять у маркетах (діагональ 55 дюймів) майже по 30 000 гривень - поїдьте самі у Польщу - купите ТВ - скупитеся якісними харчами - разом із поверненням VAT обійдеться той ТВ в 14 000. Як Вам різниця 30 000-14000= ваш прибуток за місяць?Пралки та посудомийки невігідно самому везти із Польщі - товар великий за розмірами - візьміть на Південному або по акції в Супермаркеті - рекомендую посудомийку Zanussi - теж польске збирання - та не буде Вам клопоту. Посудомийки LG - дорожчі, але собі я, наприклад, взяв саме її - зараз у мене працює саме така.3. Спеціально з ранку зайшов в магазинза рогом мого будинка - стіть піч СВЧ нова в упаковці із гарантією фірмовою - 279,95 лір - це 279,95/4=68,75 долярів, або 1856 гривень. Це Ви щоби просто знали,На Розетці аналогічна коштує 2 832 гривні - ось Вас "поімєлі" уже на 1000 гривень.Таким чином, все для обладнання квартир під оренду можна вязти дешевше, перекриваючи майбутню амортизацію.нічого не зіпсують за 5 років на 41 000 гривень.Я навіть не придумаю, що таке можна зіпсувати.За весь час мого досвіду здавання в оренду - а це не рік, і не 10 - зіпсували суттєво тільки один раз соснові міжкімнатні двері - собачка царапала та намагалася увійти в іншу кімнату. Орендарі собачку не зупиняли.Ремонт дверей - зняти- відвезти у майстерню - робота - перефарбування - привезти - поставити - обійшлося в 3000 гривень, звісно, треба було вирахувати із депозиту (11 500 гривень). Але жінка орендаря почала плакати, а потім навіть нас клясти, говорячи, що вона вагітна та гріх ображати за 3000 гривень вагітну. На тому й порішили: гріх так гріх.Бувають і приємні подарунки від НОРМАЛЬНИХ КЛІЄНТІВ:- я відпочивав в Італії (гірські лижі) - дзвонить орендар, що не працює двоконтурний котел Вайлант. От біда - дав телефон майстра - той - орендар - сам викликав, сам проконтролював ремонт та сам розплатився, бо вже ж*** змерзла. А я пив Prosseco після лижні та горя не знав!- викрали кабель Інтернету злодії (на мідь). Орендар сам попитав сусідів та сам під"єднався до сусідської оптики - я за те не платив і не плачу - то його власне бажання.- в одній кімнаті орендар вирішив поселити доню (зараз виїхала на навчання у Лондон). Спитав: чи можна за власний рахунок та на свій розсуд змінити шпалери (там були "Раш" у доброму стані, але наклеєні у 2003 приблизно році - я дав дозвіл. Теперь маю новеньку відремонтовану кімнату із новими шпалерами.- в одній квартирі були шпалери під фарбування, свіжо пофарбовані. У кімнату заселяли хлопця 15 років, який мав алергію на домашній пил. Попросили дати зовсім голу кімнату без меблів та паласів, та дозвіл на перфарбування тих шпалер (шпалери під фарбування) - ну і нехай - теперь маємо відремонтовану за рахунок орендаря кімнату в 26 квадратів. Підлога там - німецький ламінат.Як казав жебрак Міша Ломоносов, пробираючись на навчання:"Ежели где-то что-то, то где-то что-тодолжно непременно."