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Пан Долярчик! 1. Ніякого Бошу: там воно якесь по дизайну та можливостям все застаріле, хоч і звучить добре. Всю техніку беріть ТІЛЬКИ LG і Samsung - вони попереду планети всієї за новітніми технологіями. Дуже все економне з точки зору електроспоживання. Все перевірено роками безпроблемної праці. В 1-к квартирі стояв новий холодильник Самсунг - була якась проблєма із електрикою - підключали сусідній будинок - він не згорів - спрацював захист - я перелякався (три дні, як привіз із Епіцентру) - викликав по телефону Сервіс - прибігли аж бігом, при мені так інтересно: витягли вилку із розетки - вставили, він включився, включили у електричний ланцюг Амперметр для перевірки - було інтересно дивитися, як працює смартінверторний компрессор - спочатку сила струму була 0,02 А, потім 0,4 А, потім 0,75 А, потім 1,2 А, потім 2,1 А - вийшов на повну потужність. Техніка перевірена часом. Доречі, ходив у сервіс телефонів Apple в центрі Львова на Наливайка - там вони всі телефони взагалі-то ремонтують - спитав: які мобілки можна брати, а які викликають у них відчуття гидоти - сказали, треба барати тільки Apple або Samsung. Так що беріть або Самсунг, або LG - їх конкурентів.
2. Якщо вас хлопці дурять із цінами на польське - просто зверніться до інших. Як варіант - я Вам точно кажу - телевізори LG у нас стоять у маркетах (діагональ 55 дюймів) майже по 30 000 гривень - поїдьте самі у Польщу - купите ТВ - скупитеся якісними харчами - разом із поверненням VAT обійдеться той ТВ в 14 000. Як Вам різниця 30 000-14000= ваш прибуток за місяць? Пралки та посудомийки невігідно самому везти із Польщі - товар великий за розмірами - візьміть на Південному або по акції в Супермаркеті - рекомендую посудомийку Zanussi - теж польске збирання - та не буде Вам клопоту. Посудомийки LG - дорожчі, але собі я, наприклад, взяв саме її - зараз у мене працює саме така.
3. Спеціально з ранку зайшов в магазин "A101" за рогом мого будинка - стіть піч СВЧ нова в упаковці із гарантією фірмовою - 279,95 лір - це 279,95/4=68,75 долярів, або 1856 гривень. Це Ви щоби просто знали, на скільки Вас дурять на кожному кроці.
На Розетці аналогічна коштує 2 832 гривні - ось Вас "поімєлі" уже на 1000 гривень.
Таким чином, все для обладнання квартир під оренду можна вязти дешевше, перекриваючи майбутню амортизацію.
Я не впевнений, що на амортизацію треба залишати "в умі" 10 відсотків від орендної плати: нормальні клієнти нічого не зіпсують за 5 років на 41 000 гривень. Я навіть не придумаю, що таке можна зіпсувати. За весь час мого досвіду здавання в оренду - а це не рік, і не 10 - зіпсували суттєво тільки один раз соснові міжкімнатні двері - собачка царапала та намагалася увійти в іншу кімнату. Орендарі собачку не зупиняли. Ремонт дверей - зняти- відвезти у майстерню - робота - перефарбування - привезти - поставити - обійшлося в 3000 гривень, звісно, треба було вирахувати із депозиту (11 500 гривень). Але жінка орендаря почала плакати, а потім навіть нас клясти, говорячи, що вона вагітна та гріх ображати за 3000 гривень вагітну. На тому й порішили: гріх так гріх.
Бувають і приємні подарунки від НОРМАЛЬНИХ КЛІЄНТІВ: - я відпочивав в Італії (гірські лижі) - дзвонить орендар, що не працює двоконтурний котел Вайлант. От біда - дав телефон майстра - той - орендар - сам викликав, сам проконтролював ремонт та сам розплатився, бо вже ж*** змерзла. А я пив Prosseco після лижні та горя не знав!
- викрали кабель Інтернету злодії (на мідь). Орендар сам попитав сусідів та сам під"єднався до сусідської оптики - я за те не платив і не плачу - то його власне бажання.
- в одній кімнаті орендар вирішив поселити доню (зараз виїхала на навчання у Лондон). Спитав: чи можна за власний рахунок та на свій розсуд змінити шпалери (там були "Раш" у доброму стані, але наклеєні у 2003 приблизно році - я дав дозвіл. Теперь маю новеньку відремонтовану кімнату із новими шпалерами.
- в одній квартирі були шпалери під фарбування, свіжо пофарбовані. У кімнату заселяли хлопця 15 років, який мав алергію на домашній пил. Попросили дати зовсім голу кімнату без меблів та паласів, та дозвіл на перфарбування тих шпалер (шпалери під фарбування) - ну і нехай - теперь маємо відремонтовану за рахунок орендаря кімнату в 26 квадратів. Підлога там - німецький ламінат.
Як казав жебрак Міша Ломоносов, пробираючись на навчання: "Ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно."
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 бер, 2018 10:49, всього редагувалось 2 разів.
Lambada написав:І я би не надіялася на систему опалення від забудовника - все одно треба фільтри на воду доставляти, батареї замінити на більші. І система опалення - то, мабуть, найдорожче в амортизації.
Котел Вісман, батареї думаю років 10 прослужать.
На рахунок Бошу. Маю пралку - 15 років. Коли купували на продавець сказав, що краще взяти самий простий Бош ніж щось ішне. Так от ця пралка минулого року тільки почала вібрувати сильно на віджиманні. Тесть розібрав, і нічого не знайшов, але ми взяли до уваги що все чистеньке і гарненьке у середині. Зібрали назад - не вібрує. Загадка. Маю холодильник Бош,мін 10 років. компресор там Мацусіта (це панасонік). На квартуру стоїть відсікач так що скачки напруги не страшні. Ну, параноїки можуть ще стабілізатор поставити. Так що яб не був вже так однозначно проти Бошу, хоч техніка і зроблена якось простенько.
Кухню можна зробити самостійно. Маю досвід. Зробив все сам в квартиру де я живу. Вийшло 1,5к долларів. Але це ніякогго ДСП, тільки фанера, шпонована фанера, фасади мдф шпоновані дорогим шпоном, вся вурнітура Blum на доводчиках(700 баксів десь). Столешня зі штучного каменю. З такими матеріалами на замовлення булоб 3000$. Мінуси - треба час, я витратив 4 місяці. Робив по вечорах в гаражі. Але я дуже собою гордий, бо майже без помарок все вийшло як для першого разу.
Пане Акурт! ...дякую, за розлогу відповідь.... (хоч бачите, за бош є теж хороші віднуки) .... а як Вам такий варіант: є родичка, яка вже давним-давно працює в Італії.... - і от я її можу попросити, щоб вона передала мені звідти всю цю техніку, наприклад, того ж таки Самсунга? ...хоч, ще зовсім не цікавився їхніми цінами.... ....як Вам таке?
Навряд чи я дам позитивну відповідь. Там багато кордонів треба пройти. Мені казали, що із Італії їздять люде - передають спеціально подарунки та посилки. Ввважаю, що не варто. Там більше клопоту буде. Простіше поїхати самому в Польщу та все купити. Ми навіть купляли умивальники в душову та тумби під умивальники. Брали навіть дверні ручки та килими. Все дешевше НАБАГАТО. На дуже-дуже багато.
Моя порада така: - НІЧОГО із одягу не купувати в Україні - всі ціни завищені в 2-3 рази. Працюєте на "дядю" та "тьотю". Я вже писав - в мене знімала однушку пані, що тримала власний магазин італійського - без обману - одягу, так вона раз на місяць САМА літала в Італію, купувала тряпок 2 баули, жила в готелі під Міланом, харчувалася, тут всі ціни множила на 2 або 3 - жила так припіваючи, що потім викупила в мене ту однушку, в якій прожила здається три роки - за 55 000 долярів. Ліпше купити собі та жінці авіаквиток, злітати в Мілан одягтися з ног до голови за єврокопійки.
- поїхати у Польщу та зробити закупи - все для кухні, наприклад та килими-ковдри-посуд-виделки і таке інше. ТВ - точно в 2 рази дешевше получається. Так само штори та гардини - в тричі дешевше.
І ще супер-варіянт: купуєте майже за копійки авіаквиток зі Львова в Анталію - відпочиваєте тиждень, після пляжу робити закупи на одіг та взуття реально в 10 (ДЕСЯТЬ, не жартую) разів дешевше, ніж ви купите у Львові. Ось жінка й не хотіла купити але купила такі тапці... 35 (тридцять п"ять) гривень. Інакше получається, пан Долярчик, повна ця, як її, забув... занічується на "...ня"... Ви важко працюєте щоби у Вас потім всі гроші відібрали на неймовірних цінах на все підряд...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 бер, 2018 12:26, всього редагувалось 2 разів.
fis написав:Кухню можна зробити самостійно. Маю досвід. Зробив все сам в квартиру де я живу. Вийшло 1,5к долларів. Але це ніякогго ДСП, тільки фанера, шпонована фанера, фасади мдф шпоновані дорогим шпоном, вся вурнітура Blum на доводчиках(700 баксів десь). Столешня зі штучного каменю. З такими матеріалами на замовлення булоб 3000$. Мінуси - треба час, я витратив 4 місяці. Робив по вечорах в гаражі. Але я дуже собою гордий, бо майже без помарок все вийшло як для першого разу.
Вы супер.
Живу недалеко від ВіЯра, хто не знає, це сучасна контора, що пиляє\фарбує\кромкує дсп на замовлення, та робить ще мільон приємних речей для шаф, кухонь та інше. То я там замовляв порізку та кромкування дсп для шаф (а їх у квартирі аж 6).
Та то є тільки треть роботи - виміряти, замовити, порізати, доставити у квартиру. А прорахувати треба все до міліметра! Кромки, товщина дсп, скільки зьЇсть дверка і багато іншого. Скільки разів переміряв ДО замовлення, кожен раз шось находив нестиковку, декілька раз дзвонив просив відрихтувати замовлення ПІСЛЯ оплати, і навіть після зборки були у самого себе питання - як я міг ТАКЕ наміряти, Їздив з детальками, переробляв, добре що іх було 3-4 штуки, багато детальок просто забув (плінтуси), 2-3 контора налажала ну і шось ще помалу.
Друга треть - зібрати каркас шафи + полки. Ніби нічого страшного, але ДІРКИ під мебельні шурупи, і взягалі, дірки під будь що, вони не свердлять (я так думаю, ніхто з подібних контор, які не віготовляють шкафи під ключ, не свердлять). Так от все підігнати рівнесенько горизонтально і вертикально це дуууууже кропітка робота.
Третя фаза - двері (розсувні системи, а де просто на завісах), шухляди (якщо є, у мене були в кожній шафі по 2-3 шухляди), труба під вішаки, завіси всілякі, плінтуси і може ше шось. Тільки шухляди в мене забрали ПОВНИХ 3 дні моєго життя.
Враховуючи, що ми вибирали на 4 шафи дуже дорогий дсп на двері (десь біля 4000 грн - лист), все-про все обійшлося 43000 грн за 6 шаф. Я навіть уявити не можу, скільки вони б коштували на замовлення під мій розмір, під саму стелю (0,5 см від стелі до шафи, всі шафи збирались ВЕРТИКАЛЬНО, бо якшо зібрати горизонтально - діагональне ребро не дасть поставити його).
Кухню замовили десь за 1500 у.о. в Леруа Мерлен, не знаю, е у Львові такий, але теж на замовлення, під стелю. Епіцентр тільки має набір ящиків з різними розмірами. Але якщо б я робив іЇ як шафи, то десь в 2 рази дешевше міг би зробити, але то мороки...
ПС: я теж дуже гордий за шафи і зробив би теж саме, вернись би я в минуле ))
Aldebaranchik - ви молодець. Дійсно можна робити все самому. В мене є знайомий хлопець - доцент університету, на руки 6 800 гривнеь на місяць. З голоду б помер, якщо не робив би на замовлення кухні. Сам. З того й живе... Казав: має на тому три зарплати доцента.
Але як під оренду - то треба порахувати час на виготовлення самому.
Як каже моя однокласниця - в неї 6 (шість) квартир в оренді: "Один місяць простою квартири без орендарів - це 11 місяців здачі в оренду дешевше мінмімум на 1000 гривень"
"Один місяць простою квартири взимку - це оплата за опалення із власного карману" Так що треба натискати кнопки калькулятора і приймати рішення.