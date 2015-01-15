Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик Ставте в ігнор і не відповідайте. Навіть якщо дуже кортить. В мене він в ігнорі разом із сінусом. Бачу їхні дописи лише в цитатах останнім часом. Корисного, цікавого або просто веселого від обох так і не було за стільки сторінок. Одна сварка і пошук "зради".
Долярчик! Так тримати! Чорні ворони каркають, а ми йдемо вперед! Ба, як корчить нечисту силу. Тут тре на святий Хрест перехреститися.
"Чого лякатись? — тим часом думав він собі. — Вона ж не встане із своєї домовини, таки побоїться Божого слова. Нехай собі лежить! Та що б же то за козак з мене був, коли б я злякався? Ну, вихилив чарку, — тим-то й здається страшно. Ану ж понюхаймо табаки: га, добра табака! Знакомита табака! Прегарна табака!" (Микола Гоголь. "Вій")
Долярчик! Так тримати! Чорні ворони каркають, а ми йдемо вперед! Ба, як корчить нечисту силу. Тут тре на святий Хрест перехреститися. Я перехрестився та поставив всю нечисть в ігнор.
"Чого лякатись? — тим часом думав він собі. — Вона ж не встане із своєї домовини, таки побоїться Божого слова. Нехай собі лежить! Та що б же то за козак з мене був, коли б я злякався? Ну, вихилив чарку, — тим-то й здається страшно. Ану ж понюхаймо табаки: га, добра табака! Знакомита табака! Прегарна табака!" (Микола Гоголь. "Вій")
P.S. Сваха допомогла чоловіку вдало продати 2 об"єкти: - приватний будинок недалеко від Ла Маншу - за 80 000 євро (просили 90 000). - квартиру недалеко від Версалю за 160 000 євро. Сьгодні із чоловіком зустрічає свій день народження у Монте Карло. Зустріла там украінця. Точніше, його сліди... Була приємно вражена...
fis написав:Долярчик Ставте в ігнор і не відповідайте. Навіть якщо дуже кортить. В мене він в ігнорі разом із сінусом. Бачу їхні дописи лише в цитатах останнім часом. Корисного, цікавого або просто веселого від обох так і не було за стільки сторінок. Одна сварка і пошук "зради".
Не переживай,пожалуйста,я сюда не зайду больше, потому что понимаю, что здесь поселились "очень полезные личности",которые мед не делают! Так,что зарабатывай копипастом-я не буду мешать зарабатывать соотечественникам!П.С.Форум финанс в последние 10 лет набрал штатных тролей-их немного,но они стараются! Не вижу смысла,чтобы давать здесь им зарабатывать, поэтому пусть умрут своей смертью,постоянно перелогиниваясь и меняя аккаунты! Гудбай троли и здравствуйте светлые головы этой страны!
... а ви відкрийте свій магазин, хоча б з тим, що вище перелічили(хоч в мене інша група товарів), і самі станьте за прилавок!(і ще цікаво, скільки будете брати вихідних днів у тижні/місяці/році - якщо будете розуміти, що кожен вихідний = ххх чи хххх гривень вашого прибутку!) - і ненадійтесь, що візьмете продавця! - який захоче за день ххх грн, при тому, що каса впаде на 40/50%(ніж наторговували ви), а відповідно і прибуток ваш треба буде ділити на 2! ... отаке!
ЛюдЭ! Не слухайте долярчика, он порет чушь. Ответственно заявляю вам. Никакого тяжкого труда в содержании магазина (магазинов) НЕТ. Ответственность? да. Исполнительность? да. Деловая репутация? да. Но тяжкий труд - БГЫЫЫЫ.
big539 Если вы не иронизировали, то замечу что большая ответственность добавляет тяжести к бытию. Ну и наверное рабочий день совсем не по 8 часов и вряд ли похож на весёлое время препровождение. Короче, я б таким бизнесом не занимался. И долярчику могу лишь пожелать удачи в бизнесе.
Это же галимая "мебель" , прессованная бумага оклеенная типа плёнкой или хз чем , квартиросъёмщики такое ушатают за пару месяцев ...., у меня ушатали А мы за десять лет не смогли , но тем не мене , второй раз не куплю...