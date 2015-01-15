RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 188189190191>
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:25

Долярчик
Ставте в ігнор і не відповідайте. Навіть якщо дуже кортить. В мене він в ігнорі разом із сінусом. Бачу їхні дописи лише в цитатах останнім часом. Корисного, цікавого або просто веселого від обох так і не було за стільки сторінок. Одна сварка і пошук "зради".
fis
 
Повідомлень: 168
З нами з: 06.12.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:26

Долярчик! Так тримати!
Чорні ворони каркають, а ми йдемо вперед!
Ба, як корчить нечисту силу.
Тут тре на святий Хрест перехреститися.


"Чого лякатись? — тим часом думав він собі. — Вона ж не встане із своєї домовини, таки побоїться Божого слова. Нехай собі лежить! Та що б же то за козак з мене був, коли б я злякався? Ну, вихилив чарку, — тим-то й здається страшно. Ану ж понюхаймо табаки: га, добра табака! Знакомита табака! Прегарна табака!" (Микола Гоголь. "Вій")
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2064
З нами з: 12.02.09
Подякував: 164 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:29

Долярчик! Так тримати!
Чорні ворони каркають, а ми йдемо вперед!
Ба, як корчить нечисту силу.
Тут тре на святий Хрест перехреститися.
Я перехрестився та поставив всю нечисть в ігнор.


"Чого лякатись? — тим часом думав він собі. — Вона ж не встане із своєї домовини, таки побоїться Божого слова. Нехай собі лежить! Та що б же то за козак з мене був, коли б я злякався? Ну, вихилив чарку, — тим-то й здається страшно. Ану ж понюхаймо табаки: га, добра табака! Знакомита табака! Прегарна табака!" (Микола Гоголь. "Вій")

P.S. Сваха допомогла чоловіку вдало продати 2 об"єкти:
- приватний будинок недалеко від Ла Маншу - за 80 000 євро (просили 90 000).
- квартиру недалеко від Версалю за 160 000 євро.
Сьгодні із чоловіком зустрічає свій день народження у Монте Карло.
Зустріла там украінця. Точніше, його сліди... Була приємно вражена...
Зображення
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2064
З нами з: 12.02.09
Подякував: 164 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:48

  fis написав:Долярчик
Ставте в ігнор і не відповідайте. Навіть якщо дуже кортить. В мене він в ігнорі разом із сінусом. Бачу їхні дописи лише в цитатах останнім часом. Корисного, цікавого або просто веселого від обох так і не було за стільки сторінок. Одна сварка і пошук "зради".

Не переживай,пожалуйста,я сюда не зайду больше, потому что понимаю, что здесь поселились "очень полезные личности",которые мед не делают! Так,что зарабатывай копипастом-я не буду мешать зарабатывать соотечественникам!П.С.Форум финанс в последние 10 лет набрал штатных тролей-их немного,но они стараются! Не вижу смысла,чтобы давать здесь им зарабатывать, поэтому пусть умрут своей смертью,постоянно перелогиниваясь и меняя аккаунты! Гудбай троли и здравствуйте светлые головы этой страны!
sinus
 
Заблокований
Повідомлень: 178
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:06

  Долярчик написав:
  Frant написав:
Хіба то важкий труд????

... а ви відкрийте свій магазин, хоча б з тим, що вище перелічили(хоч в мене інша група товарів), і самі станьте за прилавок!(і ще цікаво, скільки будете брати вихідних днів у тижні/місяці/році - якщо будете розуміти, що кожен вихідний = ххх чи хххх гривень вашого прибутку!) - і ненадійтесь, що візьмете продавця! - який захоче за день ххх грн, при тому, що каса впаде на 40/50%(ніж наторговували ви), а відповідно і прибуток ваш треба буде ділити на 2!
... отаке!

ЛюдЭ! Не слухайте долярчика, он порет чушь. Ответственно заявляю вам. Никакого тяжкого труда в содержании магазина (магазинов) НЕТ. Ответственность? да. Исполнительность? да. Деловая репутация? да. Но тяжкий труд - БГЫЫЫЫ. :lol:
Всё просто.
big539
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9320
З нами з: 05.12.08
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 1394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:19

big539
Если вы не иронизировали, то замечу что большая ответственность добавляет тяжести к бытию. Ну и наверное рабочий день совсем не по 8 часов и вряд ли похож на весёлое время препровождение.
Короче, я б таким бизнесом не занимался. И долярчику могу лишь пожелать удачи в бизнесе.
fis
 
Повідомлень: 168
З нами з: 06.12.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:"Blak Red White",

Это же галимая "мебель" , прессованная бумага оклеенная типа плёнкой или хз чем , квартиросъёмщики такое ушатают за пару месяцев ...., у меня ушатали :(
А мы за десять лет не смогли , но тем не мене , второй раз не куплю...
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 23.05.14
Подякував: 178 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:32

  big539 написав:
  Долярчик написав:
  Frant написав:
Хіба то важкий труд????

... а ви відкрийте свій магазин, хоча б з тим, що вище перелічили(хоч в мене інша група товарів), і самі станьте за прилавок!(і ще цікаво, скільки будете брати вихідних днів у тижні/місяці/році - якщо будете розуміти, що кожен вихідний = ххх чи хххх гривень вашого прибутку!) - і ненадійтесь, що візьмете продавця! - який захоче за день ххх грн, при тому, що каса впаде на 40/50%(ніж наторговували ви), а відповідно і прибуток ваш треба буде ділити на 2!
... отаке!

ЛюдЭ! Не слухайте долярчика, он порет чушь. Ответственно заявляю вам. Никакого тяжкого труда в содержании магазина (магазинов) НЕТ. Ответственность? да. Исполнительность? да. Деловая репутация? да. Но тяжкий труд - БГЫЫЫЫ. :lol:

....просто станьте САМІ за прилавок рік-два - і ЗРАЗУ ВСЕ ЗРОЗУМІЄТЕ!!!
(а так дійсно, є група товарів, де тупо ставите два продавця на зміну, які і товар приймають/розкладвють/накладні "гасять"..... - в мене так знайома працювала в алко-магазині) - а Ви спробуйте щось КРІМ АЛКОГОЛЮ І ПРОДУКТІВ!

п. с.
...і я мав наувазі, що важкість полягає в тому, що пашиш, майже, БЕЗ ВИХІДНИХ(якщо сам за прилавком) і такі бувають "кровосісі"-клієнти, які мозок смокчуть, що просто ппц!
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 29 бер, 2018 20:38, всього редагувалось 2 разів.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3737
З нами з: 19.10.15
Подякував: 91 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:33

  Vadim V написав:
  akurt написав:"Blak Red White",

Это же галимая "мебель" , прессованная бумага оклеенная типа плёнкой или хз чем , квартиросъёмщики такое ушатают за пару месяцев ...., у меня ушатали :(
А мы за десять лет не смогли , но тем не мене , второй раз не куплю...


Там не вся "галимая".
Есть и да, клеенная, как Вы пишете.

Надо спрашивать у продавцов - есть у них под тем же брендом украинского производства (и не скажу, что плохая), а есть чисто польского производства.
Спрашивайте у продавцов - там все нормальные очень ребята.
И я написал: надо брать калькулятор и все считать.
Например, в одну однушку под ТВ все что-то просилось.
Заехал - у них вдруг акция - польского производства витрина была 8500, а стала 2600.
Очень даже по цвету подошла - "венге", она еще и внутри с подсветкой - стала под ТВ на ура!

А двуспальные кровати очень рекомендую от ТМ "Территория сна".
Ее не смогут "уграть" никакие арендаторы. Ее сдвинуть с места нельзя после установки, и внутри вся на таких классных болтах - что Жаботинский - если бы воскрес - прыгал бы и ей ничего не было бы.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 бер, 2018 21:28, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2064
З нами з: 12.02.09
Подякував: 164 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:14

научите отца и баста.

  Долярчик написав:...просто станьте САМІ за прилавок рік-два - і ЗРАЗУ ВСЕ ЗРОЗУМІЄТЕ!!!

дорогуша, кому кому, а мне это можно и не говорить... С октября 2014 года я ТРИ года работал без единого выходного (за исключением нескольких дней когда болел), причём первые два с половиной года я именно СТОЯЛ за прилавками (сперва первого магазина, потом второго, потом третьего). Но я это делал не потому что такая у меня работа, нет. Я последний раз до этого 14 года стоял за прилавком аж 20 лет назад. С тех пор надобности у меня такой не было. Но вот волей судеб снова пришлось стать, чтобы раскрутить бизнес в новом месте. Но уже не стою, штат набран, и пополняется.
Так вот. В этой теме я зубы съел и мне тут задвигать что то про этот бизнес - это глупое дело :)
От себя могу тебе посоветовать прочесть пару книжек по управлению персоналом, например Александра Фридмана. Оч помогает. Может научишься делегировать полномочия. Заодно может быть выбьешь у себя из башки эту дурь про "самому надо работать" )))
Короч про недвигу я учить не буду тебя, потому как у меня на тему недвиги есть жёсткий косяк (местные старожилы знают о чём я :oops: , а будет интересно - копнёшь сам, тем более что вся инфа тут есть и на этом форуме), а вот про торговлю - решил чуток взбодрить тебя :D
Всё просто.
big539
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9320
З нами з: 05.12.08
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 1394 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 188189190191>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, galadriel, Эгоист і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2806 388866
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 15990
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 18, 19, 20
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
190 62989
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 15:23
deniska
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2440)
29.03.2018 23:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.