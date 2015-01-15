Додано: Чет 29 бер, 2018 21:14

Долярчик написав: ...просто станьте САМІ за прилавок рік-два - і ЗРАЗУ ВСЕ ЗРОЗУМІЄТЕ!!! ...просто станьте САМІ за прилавок рік-два - і ЗРАЗУ ВСЕ ЗРОЗУМІЄТЕ!!!

дорогуша, кому кому, а мне это можно и не говорить... С октября 2014 года я ТРИ года работал без единого выходного (за исключением нескольких дней когда болел), причём первые два с половиной года я именно СТОЯЛ за прилавками (сперва первого магазина, потом второго, потом третьего). Но я это делал не потому что такая у меня работа, нет. Я последний раз до этого 14 года стоял за прилавком аж 20 лет назад. С тех пор надобности у меня такой не было. Но вот волей судеб снова пришлось стать, чтобы раскрутить бизнес в новом месте. Но уже не стою, штат набран, и пополняется.Так вот. В этой теме я зубы съел и мне тут задвигать что то про этот бизнес - это глупое делоОт себя могу тебе посоветовать прочесть пару книжек по управлению персоналом, например Александра Фридмана. Оч помогает. Может научишься делегировать полномочия. Заодно может быть выбьешь у себя из башки эту дурь про "самому надо работать" )))Короч про недвигу я учить не буду тебя, потому как у меня на тему недвиги есть жёсткий косяк (местные старожилы знают о чём я, а будет интересно - копнёшь сам, тем более что вся инфа тут есть и на этом форуме), а вот про торговлю - решил чуток взбодрить тебя