Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик Ставте в ігнор і не відповідайте. Навіть якщо дуже кортить. В мене він в ігнорі разом із сінусом. Бачу їхні дописи лише в цитатах останнім часом. Корисного, цікавого або просто веселого від обох так і не було за стільки сторінок. Одна сварка і пошук "зради".
Долярчик! Так тримати! Чорні ворони каркають, а ми йдемо вперед! Ба, як корчить нечисту силу. Тут тре на святий Хрест перехреститися.
"Чого лякатись? — тим часом думав він собі. — Вона ж не встане із своєї домовини, таки побоїться Божого слова. Нехай собі лежить! Та що б же то за козак з мене був, коли б я злякався? Ну, вихилив чарку, — тим-то й здається страшно. Ану ж понюхаймо табаки: га, добра табака! Знакомита табака! Прегарна табака!" (Микола Гоголь. "Вій")
Долярчик! Так тримати! Чорні ворони каркають, а ми йдемо вперед! Ба, як корчить нечисту силу. Тут тре на святий Хрест перехреститися. Я перехрестився та поставив всю нечисть в ігнор.
"Чого лякатись? — тим часом думав він собі. — Вона ж не встане із своєї домовини, таки побоїться Божого слова. Нехай собі лежить! Та що б же то за козак з мене був, коли б я злякався? Ну, вихилив чарку, — тим-то й здається страшно. Ану ж понюхаймо табаки: га, добра табака! Знакомита табака! Прегарна табака!" (Микола Гоголь. "Вій")
P.S. Сваха допомогла чоловіку вдало продати 2 об"єкти: - приватний будинок недалеко від Ла Маншу - за 80 000 євро (просили 90 000). - квартиру недалеко від Версалю за 160 000 євро. Сьгодні із чоловіком зустрічає свій день народження у Монте Карло. Зустріла там украінця. Точніше, його сліди... Була приємно вражена...
fis написав:Долярчик Ставте в ігнор і не відповідайте. Навіть якщо дуже кортить. В мене він в ігнорі разом із сінусом. Бачу їхні дописи лише в цитатах останнім часом. Корисного, цікавого або просто веселого від обох так і не було за стільки сторінок. Одна сварка і пошук "зради".
Не переживай,пожалуйста,я сюда не зайду больше, потому что понимаю, что здесь поселились "очень полезные личности",которые мед не делают! Так,что зарабатывай копипастом-я не буду мешать зарабатывать соотечественникам!П.С.Форум финанс в последние 10 лет набрал штатных тролей-их немного,но они стараются! Не вижу смысла,чтобы давать здесь им зарабатывать, поэтому пусть умрут своей смертью,постоянно перелогиниваясь и меняя аккаунты! Гудбай троли и здравствуйте светлые головы этой страны!
... а ви відкрийте свій магазин, хоча б з тим, що вище перелічили(хоч в мене інша група товарів), і самі станьте за прилавок!(і ще цікаво, скільки будете брати вихідних днів у тижні/місяці/році - якщо будете розуміти, що кожен вихідний = ххх чи хххх гривень вашого прибутку!) - і ненадійтесь, що візьмете продавця! - який захоче за день ххх грн, при тому, що каса впаде на 40/50%(ніж наторговували ви), а відповідно і прибуток ваш треба буде ділити на 2! ... отаке!
ЛюдЭ! Не слухайте долярчика, он порет чушь. Ответственно заявляю вам. Никакого тяжкого труда в содержании магазина (магазинов) НЕТ. Ответственность? да. Исполнительность? да. Деловая репутация? да. Но тяжкий труд - БГЫЫЫЫ.
big539 Если вы не иронизировали, то замечу что большая ответственность добавляет тяжести к бытию. Ну и наверное рабочий день совсем не по 8 часов и вряд ли похож на весёлое время препровождение. Короче, я б таким бизнесом не занимался. И долярчику могу лишь пожелать удачи в бизнесе.
Это же галимая "мебель" , прессованная бумага оклеенная типа плёнкой или хз чем , квартиросъёмщики такое ушатают за пару месяцев ...., у меня ушатали А мы за десять лет не смогли , но тем не мене , второй раз не куплю...
... а ви відкрийте свій магазин, хоча б з тим, що вище перелічили(хоч в мене інша група товарів), і самі станьте за прилавок!(і ще цікаво, скільки будете брати вихідних днів у тижні/місяці/році - якщо будете розуміти, що кожен вихідний = ххх чи хххх гривень вашого прибутку!) - і ненадійтесь, що візьмете продавця! - який захоче за день ххх грн, при тому, що каса впаде на 40/50%(ніж наторговували ви), а відповідно і прибуток ваш треба буде ділити на 2! ... отаке!
ЛюдЭ! Не слухайте долярчика, он порет чушь. Ответственно заявляю вам. Никакого тяжкого труда в содержании магазина (магазинов) НЕТ. Ответственность? да. Исполнительность? да. Деловая репутация? да. Но тяжкий труд - БГЫЫЫЫ.
....просто станьте САМІ за прилавок рік-два - і ЗРАЗУ ВСЕ ЗРОЗУМІЄТЕ!!! (а так дійсно, є група товарів, де тупо ставите два продавця на зміну, які і товар приймають/розкладвють/накладні "гасять"..... - в мене так знайома працювала в алко-магазині) - а Ви спробуйте щось КРІМ АЛКОГОЛЮ І ПРОДУКТІВ!
п. с. ...і я мав наувазі, що важкість полягає в тому, що пашиш, майже, БЕЗ ВИХІДНИХ(якщо сам за прилавком) і такі бувають "кровосісі"-клієнти, які мозок смокчуть, що просто ппц!
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 29 бер, 2018 20:38, всього редагувалось 2 разів.
Это же галимая "мебель" , прессованная бумага оклеенная типа плёнкой или хз чем , квартиросъёмщики такое ушатают за пару месяцев ...., у меня ушатали А мы за десять лет не смогли , но тем не мене , второй раз не куплю...
Там не вся "галимая". Есть и да, клеенная, как Вы пишете.
Надо спрашивать у продавцов - есть у них под тем же брендом украинского производства (и не скажу, что плохая), а есть чисто польского производства. Спрашивайте у продавцов - там все нормальные очень ребята. И я написал: надо брать калькулятор и все считать. Например, в одну однушку под ТВ все что-то просилось. Заехал - у них вдруг акция - польского производства витрина была 8500, а стала 2600. Очень даже по цвету подошла - "венге", она еще и внутри с подсветкой - стала под ТВ на ура!
А двуспальные кровати очень рекомендую от ТМ "Территория сна". Ее не смогут "уграть" никакие арендаторы. Ее сдвинуть с места нельзя после установки, и внутри вся на таких классных болтах - что Жаботинский - если бы воскрес - прыгал бы и ей ничего не было бы.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 бер, 2018 21:28, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:...просто станьте САМІ за прилавок рік-два - і ЗРАЗУ ВСЕ ЗРОЗУМІЄТЕ!!!
дорогуша, кому кому, а мне это можно и не говорить... С октября 2014 года я ТРИ года работал без единого выходного (за исключением нескольких дней когда болел), причём первые два с половиной года я именно СТОЯЛ за прилавками (сперва первого магазина, потом второго, потом третьего). Но я это делал не потому что такая у меня работа, нет. Я последний раз до этого 14 года стоял за прилавком аж 20 лет назад. С тех пор надобности у меня такой не было. Но вот волей судеб снова пришлось стать, чтобы раскрутить бизнес в новом месте. Но уже не стою, штат набран, и пополняется. Так вот. В этой теме я зубы съел и мне тут задвигать что то про этот бизнес - это глупое дело От себя могу тебе посоветовать прочесть пару книжек по управлению персоналом, например Александра Фридмана. Оч помогает. Может научишься делегировать полномочия. Заодно может быть выбьешь у себя из башки эту дурь про "самому надо работать" ))) Короч про недвигу я учить не буду тебя, потому как у меня на тему недвиги есть жёсткий косяк (местные старожилы знают о чём я , а будет интересно - копнёшь сам, тем более что вся инфа тут есть и на этом форуме), а вот про торговлю - решил чуток взбодрить тебя