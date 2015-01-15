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fis написав:big539 Если вы не иронизировали, то замечу что большая ответственность добавляет тяжести к бытию. Ну и наверное рабочий день совсем не по 8 часов и вряд ли похож на весёлое время препровождение. Короче, я б таким бизнесом не занимался. И долярчику могу лишь пожелать удачи в бизнесе.
Да, согласен, рабочий день не по 8 часов. Но и не ТЯЖКИЙ ТРУД. При хорошо отлаженном процессе можно управлять своим бизнесом буквально раз-два в неделю по 3-4 часа (как было например у меня до войны). Но и, опять же, это не бесплатно! доход совершенно не соизмерим в теми крохами, которые людЭ зарабатывают на обычных работах или на рынке.
Ми щиро радіємо за Вас. Але принаймі в мене є сумнів, що все так успішно в реалі як на папері.. Ви могли б реально просвітити нас про реальний стан речей якби виставили свої метри на продаж на місяць скажімо на олх. Звичайно продавати необовязково. Бажаючим можна сказати, що квартиру вже продано. Мета порахувати к-сть дзвінків від зацікавлених людей.
... я думаю, що краще пошукати оголошення про продаж ГОТОВОГО екодомівця, який знаходиться через дорогу і це буде приблизна ціна моїх авалонців, коли добудують(але, через рік, ще щось може і змінитись)
п. с. ... а дзвонити мені можуть і рила - тож тут теж кількість дзвоників буде не показник!