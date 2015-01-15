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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 188189190191
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:18

  fis написав:big539
Если вы не иронизировали, то замечу что большая ответственность добавляет тяжести к бытию. Ну и наверное рабочий день совсем не по 8 часов и вряд ли похож на весёлое время препровождение.
Короче, я б таким бизнесом не занимался. И долярчику могу лишь пожелать удачи в бизнесе.

Да, согласен, рабочий день не по 8 часов. Но и не ТЯЖКИЙ ТРУД. При хорошо отлаженном процессе можно управлять своим бизнесом буквально раз-два в неделю по 3-4 часа (как было например у меня до войны).
Но и, опять же, это не бесплатно! :D доход совершенно не соизмерим в теми крохами, которые людЭ зарабатывают на обычных работах или на рынке.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:34

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

big539 написав: Но и, опять же, это не бесплатно! доход совершенно не соизмерим в теми крохами, которые людЭ зарабатывают на обычных работах или на рынке.


По разному бывает. Вот у знакомых в центре магазин канцтоваров был. Давал доход 1000 баксов. Задрал их этот бизнес, сдали магаз в аренду за туже 1000. Минингита в 10 раз меньше сказали.


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fis
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:45

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:Долярчик

Ми щиро радіємо за Вас. Але принаймі в мене є сумнів, що все так успішно в реалі як на папері..
Ви могли б реально просвітити нас про реальний стан речей якби виставили свої метри на продаж на місяць скажімо на олх.
Звичайно продавати необовязково. Бажаючим можна сказати, що квартиру вже продано.
Мета порахувати к-сть дзвінків від зацікавлених людей.

... я думаю, що краще пошукати оголошення про продаж ГОТОВОГО екодомівця, який знаходиться через дорогу і це буде приблизна ціна моїх авалонців, коли добудують(але, через рік, ще щось може і змінитись)

п. с.
... а дзвонити мені можуть і рила - тож тут теж кількість дзвоників буде не показник!

Ви можете кинути посилання чи назву ЖК ?
Львівський БатяР
 
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  #<1 ... 188189190191
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