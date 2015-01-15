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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 188189190191
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:18

  fis написав:big539
Если вы не иронизировали, то замечу что большая ответственность добавляет тяжести к бытию. Ну и наверное рабочий день совсем не по 8 часов и вряд ли похож на весёлое время препровождение.
Короче, я б таким бизнесом не занимался. И долярчику могу лишь пожелать удачи в бизнесе.

Да, согласен, рабочий день не по 8 часов. Но и не ТЯЖКИЙ ТРУД. При хорошо отлаженном процессе можно управлять своим бизнесом буквально раз-два в неделю по 3-4 часа (как было например у меня до войны).
Но и, опять же, это не бесплатно! :D доход совершенно не соизмерим в теми крохами, которые людЭ зарабатывают на обычных работах или на рынке.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:34

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

big539 написав: Но и, опять же, это не бесплатно! доход совершенно не соизмерим в теми крохами, которые людЭ зарабатывают на обычных работах или на рынке.


По разному бывает. Вот у знакомых в центре магазин канцтоваров был. Давал доход 1000 баксов. Задрал их этот бизнес, сдали магаз в аренду за туже 1000. Минингита в 10 раз меньше сказали.


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fis
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:45

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:Долярчик

Ми щиро радіємо за Вас. Але принаймі в мене є сумнів, що все так успішно в реалі як на папері..
Ви могли б реально просвітити нас про реальний стан речей якби виставили свої метри на продаж на місяць скажімо на олх.
Звичайно продавати необовязково. Бажаючим можна сказати, що квартиру вже продано.
Мета порахувати к-сть дзвінків від зацікавлених людей.

... я думаю, що краще пошукати оголошення про продаж ГОТОВОГО екодомівця, який знаходиться через дорогу і це буде приблизна ціна моїх авалонців, коли добудують(але, через рік, ще щось може і змінитись)

п. с.
... а дзвонити мені можуть і рила - тож тут теж кількість дзвоників буде не показник!

Ви можете кинути посилання чи назву ЖК ?
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:00

LLL

  fis написав:Ламбада
Це однокімнатна

Мене в цьому дуже здивувала ціна оренди, на яку Ви розраховуєте, в 4130 грн. В новобудові.
Я пригадала один випадок в районі Залізничної за таку суму.
Знайомі наприкінці 2000х взяли квартиру в новобудові на Шевченка - там, де кінцева трамвая. Вона їм тоді обійшлася в тисяч 100, ремонт робили самі власними силами - 2-кімнатна, площею мабуть 60 метрів. Я тоді намагалася їм пояснити, що в тому районі, де поміж особняками Долярчик гуляє є непогані особняки за ту ж ціну. Відповідь була: Вибач, більш стрьомного району у Львові нема, ніж брудні Збоїща. Ну ладно.
Запросили до себе на новосілля. Приїхала я, а там таке класне сусідство - з одного боку тюрма 30-ка, з верхніх поверхів можна спостерігати за прогулянками нещасних, з іншого теж тихі сусіди - Янівське кладовище, між тим скверик - свіже повітря. Заїзд відверто ускладнений, є дитячий майданчик поміж машин, опалення - будинкова котельня (по суті, центральне регульоване). Для них це було класно, бо до центру дуже близько. Потім виявилося, що поблизу немає шкіл, садочків, гуртків... Зараз виїхали за кордон. Сама квартира повністю облаштована добротними меблями і технікою, хоч уже далеко не нове. Спершу віддали хату родичам, які колись робили ремонт, а недавно здали в оренду. Просили 5000 грн.
Порівняйте з квартирою в кращій локації і де все нуляче нове, через дорогу від кількох IT компаній і впритул до кількох хостелів - якщо це Залізнична там, де заїзд через браму на завод. Із квартири в 44 метри я би зробила 2 кімнати - як Долярчик, і здала би за ціною 2-кімнатної. До речі, маю таке відчуття, що на ринку надто багато 1-кімнатних, а от 2-кім трохи розширює коло потенційних клієнтів і збільшує дохід.

  fis написав:Котел Вісман, батареї думаю років 10 прослужать.

Круто, якщо це котел від забудовника. Прослужить дуже довго, якщо за ним доглядати. Минулого тижня викликала майстра для профілактичної чистки 11-річного Вісмана- 500 грн (амортизація). Каже, має ще прослужити.
А батареї то прослужать, але в більшості випадків їх треба міняти на більше ребер - це 1)економить витрати і 2)збільшує температуру в хаті. І орендарі питають, скільки коштує то опалити. Але то таке. Якщо треба економити - можна доставити керамічний обігрівач.

  fis написав:Доречі, мій будинок теж 7, але тих 7х там вагон. Мій 7д, здається і це не веселка.

А яка ціна тих, що зараз будуються? і ціна котлована?
Lambada
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:32

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Львівський БатяР написав:Ви можете кинути посилання чи назву ЖК ?

еко-дім:
продаж:
https://www.real-estate.lviv.ua/1187510 ... m-vul.html
оренда:
https://www.real-estate.lviv.ua/1179424 ... m-vul.html
https://www.real-estate.lviv.ua/1181077 ... m-vul.html
Lambada
 
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