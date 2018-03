Додано: Чет 29 бер, 2018 22:34

big539 написав: Но и, опять же, это не бесплатно! доход совершенно не соизмерим в теми крохами, которые людЭ зарабатывают на обычных работах или на рынке. Но и, опять же, это не бесплатно!доход совершенно не соизмерим в теми крохами, которые людЭ зарабатывают на обычных работах или на рынке.

По разному бывает. Вот у знакомых в центре магазин канцтоваров был. Давал доход 1000 баксов. Задрал их этот бизнес, сдали магаз в аренду за туже 1000. Минингита в 10 раз меньше сказали.Sent from my iPhone using Tapatalk