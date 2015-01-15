Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:00

fis написав: Ламбада

Це однокімнатна ЛамбадаЦе однокімнатна

fis написав: Котел Вісман, батареї думаю років 10 прослужать. Котел Вісман, батареї думаю років 10 прослужать.

fis написав: Доречі, мій будинок теж 7, але тих 7х там вагон. Мій 7д, здається і це не веселка. Доречі, мій будинок теж 7, але тих 7х там вагон. Мій 7д, здається і це не веселка.

Мене в цьому дуже здивувала ціна оренди, на яку Ви розраховуєте, в 4130 грн. В новобудові.Я пригадала один випадок в районі Залізничної за таку суму.Знайомі наприкінці 2000х взяли квартиру в новобудові на Шевченка - там, де кінцева трамвая. Вона їм тоді обійшлася в тисяч 100, ремонт робили самі власними силами - 2-кімнатна, площею мабуть 60 метрів. Я тоді намагалася їм пояснити, що в тому районі, де поміж особняками Долярчик гуляє є непогані особняки за ту ж ціну. Відповідь була: Вибач, більш стрьомного району у Львові нема, ніж брудні Збоїща. Ну ладно.Запросили до себе на новосілля. Приїхала я, а там таке класне сусідство - з одного боку тюрма 30-ка, з верхніх поверхів можна спостерігати за прогулянками нещасних, з іншого теж тихі сусіди - Янівське кладовище, між тим скверик - свіже повітря. Заїзд відверто ускладнений, є дитячий майданчик поміж машин, опалення - будинкова котельня (по суті, центральне регульоване). Для них це було класно, бо до центру дуже близько. Потім виявилося, що поблизу немає шкіл, садочків, гуртків... Зараз виїхали за кордон. Сама квартира повністю облаштована добротними меблями і технікою, хоч уже далеко не нове. Спершу віддали хату родичам, які колись робили ремонт, а недавно здали в оренду. Просили 5000 грн.Порівняйте з квартирою в кращій локації і де все нуляче нове, через дорогу від кількох IT компаній і впритул до кількох хостелів - якщо це Залізнична там, де заїзд через браму на завод. Із квартири в 44 метри я би зробила 2 кімнати - як, і здала би за ціною 2-кімнатної. До речі, маю таке відчуття, що на ринку надто багато 1-кімнатних, а от 2-кім трохи розширює коло потенційних клієнтів і збільшує дохід.Круто, якщо це котел від забудовника. Прослужить дуже довго, якщо за ним доглядати. Минулого тижня викликала майстра для профілактичної чистки 11-річного Вісмана- 500 грн (амортизація). Каже, має ще прослужити.А батареї то прослужать, але в більшості випадків їх треба міняти на більше ребер - це 1)економить витрати і 2)збільшує температуру в хаті. І орендарі питають, скільки коштує то опалити. Але то таке. Якщо треба економити - можна доставити керамічний обігрівач.А яка ціна тих, що зараз будуються? і ціна котлована?