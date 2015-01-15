Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fis написав:big539 Если вы не иронизировали, то замечу что большая ответственность добавляет тяжести к бытию. Ну и наверное рабочий день совсем не по 8 часов и вряд ли похож на весёлое время препровождение. Короче, я б таким бизнесом не занимался. И долярчику могу лишь пожелать удачи в бизнесе.
Да, согласен, рабочий день не по 8 часов. Но и не ТЯЖКИЙ ТРУД. При хорошо отлаженном процессе можно управлять своим бизнесом буквально раз-два в неделю по 3-4 часа (как было например у меня до войны). Но и, опять же, это не бесплатно! доход совершенно не соизмерим в теми крохами, которые людЭ зарабатывают на обычных работах или на рынке.
Ми щиро радіємо за Вас. Але принаймі в мене є сумнів, що все так успішно в реалі як на папері.. Ви могли б реально просвітити нас про реальний стан речей якби виставили свої метри на продаж на місяць скажімо на олх. Звичайно продавати необовязково. Бажаючим можна сказати, що квартиру вже продано. Мета порахувати к-сть дзвінків від зацікавлених людей.
... я думаю, що краще пошукати оголошення про продаж ГОТОВОГО екодомівця, який знаходиться через дорогу і це буде приблизна ціна моїх авалонців, коли добудують(але, через рік, ще щось може і змінитись)
п. с. ... а дзвонити мені можуть і рила - тож тут теж кількість дзвоників буде не показник!
Мене в цьому дуже здивувала ціна оренди, на яку Ви розраховуєте, в 4130 грн. В новобудові. Я пригадала один випадок в районі Залізничної за таку суму. Знайомі наприкінці 2000х взяли квартиру в новобудові на Шевченка - там, де кінцева трамвая. Вона їм тоді обійшлася в тисяч 100, ремонт робили самі власними силами - 2-кімнатна, площею мабуть 60 метрів. Я тоді намагалася їм пояснити, що в тому районі, де поміж особняками Долярчик гуляє є непогані особняки за ту ж ціну. Відповідь була: Вибач, більш стрьомного району у Львові нема, ніж брудні Збоїща. Ну ладно. Запросили до себе на новосілля. Приїхала я, а там таке класне сусідство - з одного боку тюрма 30-ка, з верхніх поверхів можна спостерігати за прогулянками нещасних, з іншого теж тихі сусіди - Янівське кладовище, між тим скверик - свіже повітря. Заїзд відверто ускладнений, є дитячий майданчик поміж машин, опалення - будинкова котельня (по суті, центральне регульоване). Для них це було класно, бо до центру дуже близько. Потім виявилося, що поблизу немає шкіл, садочків, гуртків... Зараз виїхали за кордон. Сама квартира повністю облаштована добротними меблями і технікою, хоч уже далеко не нове. Спершу віддали хату родичам, які колись робили ремонт, а недавно здали в оренду. Просили 5000 грн. Порівняйте з квартирою в кращій локації і де все нуляче нове, через дорогу від кількох IT компаній і впритул до кількох хостелів - якщо це Залізнична там, де заїзд через браму на завод. Із квартири в 44 метри я би зробила 2 кімнати - як Долярчик, і здала би за ціною 2-кімнатної. До речі, маю таке відчуття, що на ринку надто багато 1-кімнатних, а от 2-кім трохи розширює коло потенційних клієнтів і збільшує дохід.
fis написав:Котел Вісман, батареї думаю років 10 прослужать.
Круто, якщо це котел від забудовника. Прослужить дуже довго, якщо за ним доглядати. Минулого тижня викликала майстра для профілактичної чистки 11-річного Вісмана- 500 грн (амортизація). Каже, має ще прослужити. А батареї то прослужать, але в більшості випадків їх треба міняти на більше ребер - це 1)економить витрати і 2)збільшує температуру в хаті. І орендарі питають, скільки коштує то опалити. Але то таке. Якщо треба економити - можна доставити керамічний обігрівач.
fis написав:Доречі, мій будинок теж 7, але тих 7х там вагон. Мій 7д, здається і це не веселка.
А яка ціна тих, що зараз будуються? і ціна котлована?
Інтересно, чому ці варіянти НЕ ЗДАЮТЬСЯ? - 1-к нормальна ціна в 8000, якісний ремонт. - 2-к - ЗАНИЖЕНА ціна в 10 000, якісний ремонт. Поруч: - Замарстинівський парк - церква - школи 54, 99, 81, 97 - Бібіліотека - поліклініка (ДВІ!!!+1 УМВС) - дитячий садочок 106, 171 - АТБ та Вопак - ресторації Дель Корсо, Сокіл, Балатон. - майже рядом Музейно-культурний комплекс Пивної історії... До Львіської опери (сьогодні дають "Лебедине озеро" - жодного квитка у продажу вже немає, а ось завтра на "Попелюшку" - багато) - думаю - не більше 5 км, та майже по прямій...
Чому орендарі такі невдячні? Невже наявність шкіл, двох поліклінік, парку, дитячих садків їх не цікавить? Що таке?
P.S. Передвився той сайт - цікаві висновики. - пану Долярчику треба передивитися, щоби зрозуміти, як НЕ ТРЕБА робити ремонт. Є варіянти просто жахливі, майже жебрацьки: чудернацькі кугутські меблі, страшні шафи, гидомирні шпалери та просто жахливі люстри та світильники (це мене вразило більше всього). - Без кінця в оголошенніях відкриті унітази із скомканим туалетним папіром, якісь ганчірки, сміття, жебраціький одяг на вішаках. - жахливій підбір меблів - мене тут лаяли за пораду купувати щось в "Black Red White" бачу, що даремно. - дуже рідко якісно зроблений санвузол.
Головоне для нас - це статистика - я взяв 1-к квартири (просто так): - Галицький район - 50 сторінок. - Залізничний - 36 сторінок. - Личаківський - 33 сторінки. - Сихівський - 22 сторінки (!!!). - Франківський - 54 сторінки. - Шевченковський - 48 сторінок.
Менше всього оголошень із Сихівського району в райноні вілиці Стрийська - всього 2 сторінки. Зовсім не знайшов оголошень в районі Арена -Львів (!!!). Діапазон цін на 1-к: 8 600 (новая, меблі підібрані просто жахливо - 3 700 - просто мрак). Більше всього за фільтром "вул. Стрийська) - Франківський - 5 сторінок. 10 000 (якийсь жаливий циганський кіч) - 3 400 "Притулок жебрака, якого ввигнала в шию жінка).
Ага, панове, чи не здається Вам, що статистика знає все????
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 30 бер, 2018 08:34, всього редагувалось 2 разів.
Інтересно, чому ці варіянти НЕ ЗДАЮТЬСЯ? - 1-к нормальна ціна в 8000, якісний ремонт. - 2-к - ЗАНИЖЕНА ціна в 10 000, якісний ремонт. Поруч: - Замарстинівський парк - церква - школи 54, 99, 81, 97 - Бібіліотека - поліклініка (ДВІ!!!+1 УМВС) - дитячий садочок 106, 171 - АТБ та Вопак - ресторації Дель Корсо, Сокіл, Балатон. - майже рядом Музейно-культурний комплекс Пивної історії... До Львіської опери (сьогодні дають "Лебедине озеро" - жодного квитка у продажу вже немає, а ось завтра на "Попелюшку" - багато) - думаю - не більше 5 км, та майже по прямій...
Чому орендарі такі невдячні? Невже наявність шкіл, двох поліклінік, парку, дитячих садків їх не цікавить? Що таке?
Причини можуть бути різні. З загальною тенденцією зменшення орендної плати погоджуєтесь? Можливо саме тому і вийшли з цього ринку?
big539 ...ще б Ви - писали б на "Ви" - і було б взагалі чудово!(вийшла б конструктивна дискусія!) ...тож, ще раз пишу: - є різна група товарів і ГОЛОВНЕ, різний їх обіг, і відповідно - виручка!-де не так ПРОСТО поставити продавця! - спробую роз'яснити "на пальцях" НАПРИКЛАД: 1) - беремо, для прикладу(і тут дуже підходить саме цей вид товарів) продаж велосипедів(ну, можете підставити дрелі/болгарки, що зручнішше ) - так от, ВЖЕ, не поставите будь-якого продавця з вулиці, бо на тому потрібно ХОЧ ТРОХИ розумітись! - чому? - он купить хтось в "простого" продавця ровер, а через день привозить із словами: "Що ви продали мені брак!" - і продавець, тупо з вибаченнями повертає гроші.... - хоч, насправді, там треба було лише підкрутити гвинтик/підтягнути тросик/щось трішки підігнути/підправити і таке інше.... - і ВСЕ! - чи взагалі, з-часом, коли прийде Ваш клієнт - щось ВМІТИ підремонтувати/підказати/порадити.... 2) - "простий" продавець - ДАЛЕКО так НЕ продасть, як це зробите Ви! — і знижку зробите персональну і знову ж таки, БІЛЬШЕ щось підкажете-порадите... 3) - відповідно, попереднім пунктам і каса зменшиться +/- вдвічі..... - і тут головне: якщо чистий прибуток до продавця, сладав скажімо 30тис.грн/міс. - то тут - нов проблем, - є з чого вділити і ще непогано самому залишиться! - а от якщо чистий прибуток раніше складав, наприклад 15тис.грн/міс. - то тут тепер рахуємо: 15000 - ділимо на два, так, як при "простому" продавцю каса впаде вдвічі(вже перевірено неодноразово) = 7,5тис/міс - ну нехай, він буде не такий "лопух" і зможе витягнути на 10тис. прибутку в міс. (нехай буде і так) - то 10000 - 5/6тис. з/п продавця - податок з пенсійкою за нього, приблизно 1500грн = 3,5-2,5тис грн. Вашого прибутку! - ВЕСЕЛО?
п. с. ... і я завжди кажу, там, де великі маштаби - в мене запитань - немає! - а от де мікро-бізнес там куча запитань і нюансів!
Інтересно, чому ці варіянти НЕ ЗДАЮТЬСЯ? - 1-к нормальна ціна в 8000, якісний ремонт. - 2-к - ЗАНИЖЕНА ціна в 10 000, якісний ремонт. Поруч: - Замарстинівський парк - церква - школи 54, 99, 81, 97 - Бібіліотека - поліклініка (ДВІ!!!+1 УМВС) - дитячий садочок 106, 171 - АТБ та Вопак - ресторації Дель Корсо, Сокіл, Балатон. - майже рядом Музейно-культурний комплекс Пивної історії... До Львіської опери (сьогодні дають "Лебедине озеро" - жодного квитка у продажу вже немає, а ось завтра на "Попелюшку" - багато) - думаю - не більше 5 км, та майже по прямій...
Чому орендарі такі невдячні? Невже наявність шкіл, двох поліклінік, парку, дитячих садків їх не цікавить? Що таке?