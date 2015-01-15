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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 189190191192
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:39

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Lambada написав:Я тоді намагалася їм пояснити, що в тому районі, де поміж особняками Долярчик гуляє є непогані особняки за ту ж ціну. Відповідь була: Вибач, більш стрьомного району у Львові нема, ніж брудні Збоїща.

...хотілось відповісти Вашим знайомим, що район "Збоїща" = Щурата!(нехай би подивились на мапі) - і це трохи далі, ніж район Балатон, про який гарно описав вище пан Акурт!
... я сам КАТЕГОРИЧНО був проти Щурата: там дебрі/трохи відрізано від основної "хорошої локації" і якщо глянути на мапі, то там сама коротша дорога через ліс, навпростець, до сміттєзвалища!

... ну і звісно, там ціни дешевші - що на оренду, що на продаж..... - але, кому воно таке потрібно "на відшибі"?! :shock:

п. с
... то ж нехай не плутають Збоїща(Щурата) з райончиком Балатона! - де локація, ДУЖЕ таки НЕ погана!(декілька шкіл/садочків/поліклінік/супермаркетів..... базарчик..... ТРК Спартак(буде) і 4км до центру!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:41

  Квесторе_поверніться написав:Причини можуть бути різні.
З загальною тенденцією зменшення орендної плати погоджуєтесь?
Можливо саме тому і вийшли з цього ринку?


1. Ні, я вийшов з інших причин - і про те, як завжди, ЧЕСНО ПИСАВ.
2. Зменшення ціни не помітив, помітив просто купу жахливих варіянтів, я зробив експеримент: ніби-то шукав для себе - хіба шо на 2-х варіянтах око зупинилося. Мій висновок: намагаються здати непотріб. Нормального майже нічого немає.
3. Для тих, хто шукає "БЛИЖЧЕ ДО ЦЕНТРА!" - мільон варіянтів. Ніхто не збирається те брати.
4. Знайдіть хоч один варіянт вздовж Стрийської від Хуторівки до Кінг Крос Леополіс.

Ага... ага... Немає...
Мене тут топтали ногами... А я казав: Центр подій та життя Львова змістився на ПІВДЕНЬ.
Південь - це "ЮГ". Це - воля! Це - Карпати! Це - Закордон!
akurt
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