...хотілось відповісти Вашим знайомим, що район "Збоїща" = Щурата!(нехай би подивились на мапі) - і це трохи далі, ніж район Балатон, про який гарно описав вище пан Акурт!
... я сам КАТЕГОРИЧНО був проти Щурата: там дебрі/трохи відрізано від основної "хорошої локації" і якщо глянути на мапі, то там сама коротша дорога через ліс, навпростець, до сміттєзвалища!
... ну і звісно, там ціни дешевші - що на оренду, що на продаж..... - але, кому воно таке потрібно "на відшибі"?!
п. с
... то ж нехай не плутають Збоїща(Щурата) з райончиком Балатона! - де локація, ДУЖЕ таки НЕ погана!(декілька шкіл/садочків/поліклінік/супермаркетів..... базарчик..... ТРК Спартак(буде) і 4км до центру!)