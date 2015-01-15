Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:21

akurt написав: (я про те, що квартиру під орендарів треба комплектувати із оглядом на те, що не треба "вкидати" зайві гроіші - коли ж ви їх "відіб"єте"?): (я про те, що квартиру під орендарів треба комплектувати із оглядом на те, що не треба "вкидати" зайві гроіші - коли ж ви їх "відіб"єте"?):

akurt написав: Сваха допомогла чоловіку вдало продати 2 об"єкти:

- приватний будинок недалеко від Ла Маншу - за 80 000 євро (просили 90 000).

- квартиру недалеко від Версалю за 160 000 євро.

Сьгодні із чоловіком зустрічає свій день народження у Монте Карло. Сваха допомогла чоловіку вдало продати 2 об"єкти:- приватний будинок недалеко від Ла Маншу - за 80 000 євро (просили 90 000).- квартиру недалеко від Версалю за 160 000 євро.Сьгодні із чоловіком зустрічає свій день народження у

akurt написав: після пляжу робити закупи на одіг та взуття реально в 10 (ДЕСЯТЬ, не жартую) разів дешевше, ніж ви купите у Львові. після пляжу робити закупи на одіг та взуття реально в 10 (ДЕСЯТЬ, не жартую) разів дешевше, ніж ви купите у Львові.

Я з тим цілком погоджуюся.Але є речі, які треба зробити добре: вікна, щоби з них не дуло, опалення - щоби не глючило, і давало потрібну температуру, крани, щоби не текли, шумоізоляція само собою, ліжко, щоби не розвалилося (ламелі, матраси), диван - якщо для спання і т д.Є речі, які мають просто бути: двері? всілякі шафи і тумби, столи, душова, а ще світильники, штори.По техніці - є багато людей, які живуть без тв. Я би його брала в останню чергу, разом зі всякими мікрохвильовками, електрочайниками. Зараз я думаю про те, що треба уникати духовок - їх мають замінити мультиварки. Залишається холодильник, пральна машина, і варочна панель - вибирати є з чого - хоч польське, хоч німецьке, хоч у нас в розстрочку в рахунок орендної плати. Якщо лупити нормальну ціну, то ще посудомийка і пилосос.Питання невістки, значить, закрито.Калє - крута локація, як і Версаль - то вопше круть! Там за палацом, є дуже кльові райончики особняків. Мені там дуже подобаються вітальні-тераси у багатьох: зимою вітальня за склом, літом - відкрита тераса, от би у нас такі додумалися будувати:Монте Карло чудовий вибір!Правильно, що Ви, панене поїхали - в Анталії тепліше, ніж на Лазурному березіСкільки коштує наприклад набір постелі 160х220 сімейний з якісної тканини сатин типу того, що в нас продається під етикеткою Le Vele?