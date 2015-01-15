Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Lambada написав:Я тоді намагалася їм пояснити, що в тому районі, де поміж особняками Долярчик гуляє є непогані особняки за ту ж ціну. Відповідь була: Вибач, більш стрьомного району у Львові нема, ніж брудні Збоїща.
...хотілось відповісти Вашим знайомим, що район "Збоїща" = Щурата!(нехай би подивились на мапі) - і це трохи далі, ніж район Балатон, про який гарно описав вище пан Акурт! ... я сам КАТЕГОРИЧНО був проти Щурата: там дебрі/трохи відрізано від основної "хорошої локації" і якщо глянути на мапі, то там сама коротша дорога через ліс, навпростець, до сміттєзвалища!
... ну і звісно, там ціни дешевші - що на оренду, що на продаж..... - але, кому воно таке потрібно "на відшибі"?!
п. с ... то ж нехай не плутають Збоїща(Щурата) з райончиком Балатона! - де локація, ДУЖЕ таки НЕ погана!(декілька шкіл/садочків/поліклінік/супермаркетів..... базарчик..... ТРК Спартак(буде) і 4км до центру!)
Квесторе_поверніться написав:Причини можуть бути різні. З загальною тенденцією зменшення орендної плати погоджуєтесь? Можливо саме тому і вийшли з цього ринку?
1. Ні, я вийшов з інших причин - і про те, як завжди, ЧЕСНО ПИСАВ. На сьогодні на території України маю три власні об"єкти нерухомості (один із них - Батьківська хата). Стратегічна мета: продати все. "Причини (не продажу) можуть бути різні" (майже цитата). Люде просто не вміють взяти калькулятор та рахувати - натякаєш - лаються страшенно. Наприклад, нАшо тримати оті сихівські панельки, якщо Валютний депозит приносить 14,25 відсотка річних? Нашо відкривати - як тут радять - в Україні депозит - якщо товариш вчора прийшов відкрити депозит на 30 000 долярів - не відкрили, бо не може довести, що за 40 років праці те заробив. Повернувся, і пішов додому із 30 000 долярів готівкою... Плюючись... 2. Зменшення ціни не помітив, помітив просто купу жахливих варіянтів, я зробив експеримент: ніби-то шукав для себе - хіба шо на 2-х варіянтах око зупинилося. Мій висновок: намагаються здати непотріб. Нормального майже нічого немає. 3. Для тих, хто шукає "БЛИЖЧЕ ДО ЦЕНТРА" - мільон варіянтів. Ніхто не збирається те брати. 4. Знайдіть хоч один варіянт вздовж Стрийської від Стрийського парку, вулиці Хуторівка до Кінг Крос Леополіс.
Ага... ага... Немає... Мене тут топтали ногами... А я казав: Центр подій та життя Львова змістився на ПІВДЕНЬ. Південь - це "ЮГ". Це - воля! Це - Карпати! Це - Закордон!
Знову морди топлять за свій південний відшиб. Які карпати? Який закордон? Який південь? Це всього-лиш південний напрямок, він такий самий і в північній частині міста, ні клімат, ні погода від цього не змінюється.
Подивіться на попередній сторінці мою статистику - я те робив 5 хвилин і тільки по 1-к квартирах (а ви не в змозі були зробити) - тисяча варіянтів біля тюрем, СІЗО, жахливих панельок, кладовищ, звалищ та смітників. А змінюється проста річ: якщо 55 (!!!) сторінок пропозицій, то там не варто вкладати гроші в купівлю квартири під здачу - НІЧОГО ВИ ТАМ НЕ ЗДАСТЕ. Хоч і повітря ніби-то таке, і клімат ніби-то такий, і Південь вам не до вподоби... Тільки шалена Північ... Винаймайте, прошу. Купуйте під здачу, прошу...
Я краще погуляю із собакою там, де сьогодні - блискавичне літо... Та квітнуть помаранчові дерева...
akurt написав:в Україні депозит - якщо товариш вчора прийшов відкрити депозит на 30 000 долярів - не відкрили, бо не може довести, що за 40 років праці те заробив. Повернувся, і пішов додому із 30 000 долярів готівкою... Плюючись...
це який банчеккк так себе не шляхетно повів?
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Зараз спитаю... Людина дуже засмутилася... 30 000 долярів хоч викинь...
Фрагмент диалога (цитата): "Нормально? А? Я сегодня в банк ходил... узнавал, что и как... ввели финансовый мониторинг... я им гоаорю, что счет хочу открыть на 30 тыс. баксов. - Где взял? - 43 года работаю, говорю.. собрал... - Документы давай... - Так а где я их возьму за советский период???
Ничего не могут ответить... мой бизнес до 2000 года - никаких документов в государстве нет... Как отчитаться? Я уж молчу, что теща оставила... а где она взяла - у Бога спросите... короче посмеялся над этим цирком... и ушел..."
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 30 бер, 2018 10:08, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Зараз спитаю... Людина дуже засмутилася... 30 000 долярів хоч викинь...
за таку суму вам мають - зготувати смачщющу каву - посміхатись і посміхатись - видати чорну преміум картку із хорошим % на залишок коштів - запропонувати на 1..2..3 % більших ніж для простолюдина із вулиці - виписати власного менеджера - консьєрж сервіс і тд ітп
а не питатись "аткуда дєньгі зін"
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"Все было, все было... Было да прошло" (из кинофильма "Земля Санникова" - вчера смотрел очередной раз)
Автор строк, между прочим, был в Кабардино-Балкарии на месте съемок сцен из фильма - якобы "Земли Санникова". Знатные места... А все думали, что съемки где-то на севере, нет на юге, Кавказ...
А человек с 30 000 долларов так ответил: ОДУРЕЛИ СОВСЕМ!
Так, ну вот опять: пинали мне ногами господа хорошие, когда я им выложил точные расчеты о том, что надо положить в банк более 3 000 000 гривен, чтобы кушать домашнюю сметану, а не конгломерат белил цинковых, клея КМЦ и загустителей... И надо открыть 15 (пятнадцать) депозитов как минимум в 15-ти банках... на 15 разных лиц... Ой, как злились... Ну-ну, вперед... под 2% годовых...
P.S. Надеюсь сегодня - именно сегодня - а не завтра удастся порадовать моих злопыхателей, которые все рассказывают тут басни про то, что я пью водку и коньяки с утра до вечера. Бедненькие. Я тоже бедненький: Вова и Наташа обещали привезти сегодня мне бутылку водки с Украины, хоть попробую, что это. Вчера долго им по телефону рассказывал, какое пиво в Румынии надо покупать... Сейчас отсыпаются в Стамбуле. Был трудный переезд Измаил-Молдова- Румыния-Болгария- Турция -Стамбул. Это на тему ветки: - 4 (четыре) квартиры под сдачу - все "работают", последняя сдача - 12 000 гривен в месяц. - 2 (два) частных дома. - 1 (один) эллинг в Крыму (стоит пустой).
Очень интересно, что расскажут по приезду о ваших делах. Я не оговорился - о ваших - не моих, какая в смысле ситуация и тенденции. Ну, за тенденциями они вообще-то ко мне приехали... Так, сделаю апельсиновый фреш и начну убирать-мыть ванну и душевую...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 30 бер, 2018 10:28, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:(я про те, що квартиру під орендарів треба комплектувати із оглядом на те, що не треба "вкидати" зайві гроіші - коли ж ви їх "відіб"єте"?):
Я з тим цілком погоджуюся. Але є речі, які треба зробити добре: вікна, щоби з них не дуло, опалення - щоби не глючило, і давало потрібну температуру, крани, щоби не текли, шумоізоляція само собою, ліжко, щоби не розвалилося (ламелі, матраси), диван - якщо для спання і т д.
Є речі, які мають просто бути: двері? всілякі шафи і тумби, столи, душова, а ще світильники, штори. По техніці - є багато людей, які живуть без тв. Я би його брала в останню чергу, разом зі всякими мікрохвильовками, електрочайниками. Зараз я думаю про те, що треба уникати духовок - їх мають замінити мультиварки. Залишається холодильник, пральна машина, і варочна панель - вибирати є з чого - хоч польське, хоч німецьке, хоч у нас в розстрочку в рахунок орендної плати. Якщо лупити нормальну ціну, то ще посудомийка і пилосос.
akurt написав:Сваха допомогла чоловіку вдало продати 2 об"єкти: - приватний будинок недалеко від Ла Маншу - за 80 000 євро (просили 90 000). - квартиру недалеко від Версалю за 160 000 євро. Сьгодні із чоловіком зустрічає свій день народження у Монте Карло.
Питання невістки, значить, закрито. Калє - крута локація, як і Версаль - то вопше круть! Там за палацом, є дуже кльові райончики особняків. Мені там дуже подобаються вітальні-тераси у багатьох: зимою вітальня за склом, літом - відкрита тераса, от би у нас такі додумалися будувати: Монте Карло чудовий вибір! Часом не в казино, примножити виручку? Правильно, що Ви, пане akurt не поїхали - в Анталії тепліше, ніж на Лазурному березі
akurt написав: після пляжу робити закупи на одіг та взуття реально в 10 (ДЕСЯТЬ, не жартую) разів дешевше, ніж ви купите у Львові.
Мене в цьому дуже здивувала ціна оренди, на яку Ви розраховуєте, в 4130 грн. В новобудові.
Ну це я для порівняння з мінімальними відсотками по валютних депо. Звісно що таку ціну ставити не буду. Цеж я намагався "науковий" підхід застусувати .
Lambada написав:
fis написав:Доречі, мій будинок теж 7, але тих 7х там вагон. Мій 7д, здається і це не веселка.
А яка ціна тих, що зараз будуються? і ціна котлована?
Я писав 670, так от я збрехав. 630 баксів на котловані. Збудують за два роки. Майже рік тяганина з паперами, тому забудовник менше двох років не обіціяє. Але коробка вже майже буде готова за рік. Я говорю про оцей жовтий квартал(фотка стара, зліва вже є ще один будинок. Як раз видно як будують його першу секцію https://www.google.com/maps/@49.8441185 ... 312!8i6656