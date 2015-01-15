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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 190191192193>
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:39

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Lambada написав:Я тоді намагалася їм пояснити, що в тому районі, де поміж особняками Долярчик гуляє є непогані особняки за ту ж ціну. Відповідь була: Вибач, більш стрьомного району у Львові нема, ніж брудні Збоїща.

...хотілось відповісти Вашим знайомим, що район "Збоїща" = Щурата!(нехай би подивились на мапі) - і це трохи далі, ніж район Балатон, про який гарно описав вище пан Акурт!
... я сам КАТЕГОРИЧНО був проти Щурата: там дебрі/трохи відрізано від основної "хорошої локації" і якщо глянути на мапі, то там сама коротша дорога через ліс, навпростець, до сміттєзвалища!

... ну і звісно, там ціни дешевші - що на оренду, що на продаж..... - але, кому воно таке потрібно "на відшибі"?! :shock:

п. с
... то ж нехай не плутають Збоїща(Щурата) з райончиком Балатона! - де локація, ДУЖЕ таки НЕ погана!(декілька шкіл/садочків/поліклінік/супермаркетів..... базарчик..... ТРК Спартак(буде) і 4км до центру!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:41

  Квесторе_поверніться написав:Причини можуть бути різні.
З загальною тенденцією зменшення орендної плати погоджуєтесь?
Можливо саме тому і вийшли з цього ринку?


1. Ні, я вийшов з інших причин - і про те, як завжди, ЧЕСНО ПИСАВ. На сьогодні на території України маю три власні об"єкти нерухомості (один із них - Батьківська хата). Стратегічна мета: продати все. "Причини (не продажу) можуть бути різні" (майже цитата). Люде просто не вміють взяти калькулятор та рахувати - натякаєш - лаються страшенно. Наприклад, нАшо тримати оті сихівські панельки, якщо Валютний депозит приносить 14,25 відсотка річних? Нашо відкривати - як тут радять - в Україні депозит - якщо товариш вчора прийшов відкрити депозит на 30 000 долярів - не відкрили, бо не може довести, що за 40 років праці те заробив. Повернувся, і пішов додому із 30 000 долярів готівкою... Плюючись...
2. Зменшення ціни не помітив, помітив просто купу жахливих варіянтів, я зробив експеримент: ніби-то шукав для себе - хіба шо на 2-х варіянтах око зупинилося. Мій висновок: намагаються здати непотріб. Нормального майже нічого немає.
3. Для тих, хто шукає "БЛИЖЧЕ ДО ЦЕНТРА" - мільон варіянтів. Ніхто не збирається те брати.
4. Знайдіть хоч один варіянт вздовж Стрийської від Стрийського парку, вулиці Хуторівка до Кінг Крос Леополіс.

Ага... ага... Немає...
Мене тут топтали ногами... А я казав: Центр подій та життя Львова змістився на ПІВДЕНЬ.
Південь - це "ЮГ". Це - воля! Це - Карпати! Це - Закордон!
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Знову морди топлять за свій південний відшиб. Які карпати? Який закордон? Який південь? Це всього-лиш південний напрямок, він такий самий і в північній частині міста, ні клімат, ні погода від цього не змінюється.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:29

Подивіться на попередній сторінці мою статистику - я те робив 5 хвилин і тільки по 1-к квартирах (а ви не в змозі були зробити) - тисяча варіянтів біля тюрем, СІЗО, жахливих панельок, кладовищ, звалищ та смітників.
А змінюється проста річ: якщо 55 (!!!) сторінок пропозицій, то там не варто вкладати гроші в купівлю квартири під здачу - НІЧОГО ВИ ТАМ НЕ ЗДАСТЕ. Хоч і повітря ніби-то таке, і клімат ніби-то такий, і Південь вам не до вподоби... Тільки шалена Північ...
Винаймайте, прошу.
Купуйте під здачу, прошу...

Я краще погуляю із собакою там, де сьогодні - блискавичне літо... Та квітнуть помаранчові дерева...
Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:в Україні депозит - якщо товариш вчора прийшов відкрити депозит на 30 000 долярів - не відкрили, бо не може довести, що за 40 років праці те заробив. Повернувся, і пішов додому із 30 000 долярів готівкою... Плюючись...


це який банчеккк так себе не шляхетно повів?
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:06

Зараз спитаю... Людина дуже засмутилася...
30 000 долярів хоч викинь...

Фрагмент диалога (цитата):
"Нормально? А? Я сегодня в банк ходил... узнавал, что и как... ввели финансовый мониторинг... я им гоаорю, что счет хочу открыть на 30 тыс. баксов.
- Где взял?
- 43 года работаю, говорю.. собрал...
- Документы давай...
- Так а где я их возьму за советский период???

Ничего не могут ответить... мой бизнес до 2000 года - никаких документов в государстве нет...
Как отчитаться? Я уж молчу, что теща оставила... а где она взяла - у Бога спросите... короче посмеялся над этим цирком... и ушел..."
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 30 бер, 2018 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:08

  akurt написав:Зараз спитаю... Людина дуже засмутилася...
30 000 долярів хоч викинь...


за таку суму вам мають
- зготувати смачщющу каву
- посміхатись і посміхатись
- видати чорну преміум картку із хорошим % на залишок коштів
- запропонувати на 1..2..3 % більших ніж для простолюдина із вулиці
- виписати власного менеджера
- консьєрж сервіс
і тд ітп

а не питатись "аткуда дєньгі зін" :)
:mrgreen:
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:12

"Все было, все было...
Было да прошло"
(из кинофильма "Земля Санникова" - вчера смотрел очередной раз)

Автор строк, между прочим, был в Кабардино-Балкарии на месте съемок сцен из фильма - якобы "Земли Санникова". Знатные места...
А все думали, что съемки где-то на севере, нет на юге, Кавказ...

А человек с 30 000 долларов так ответил:
ОДУРЕЛИ СОВСЕМ!

Так, ну вот опять: пинали мне ногами господа хорошие, когда я им выложил точные расчеты о том, что надо положить в банк более 3 000 000 гривен, чтобы кушать домашнюю сметану, а не конгломерат белил цинковых, клея КМЦ и загустителей...
И надо открыть 15 (пятнадцать) депозитов как минимум в 15-ти банках... на 15 разных лиц...
Ой, как злились... Ну-ну, вперед... под 2% годовых...

P.S. Надеюсь сегодня - именно сегодня - а не завтра удастся порадовать моих злопыхателей, которые все рассказывают тут басни про то, что я пью водку и коньяки с утра до вечера. Бедненькие.
Я тоже бедненький: Вова и Наташа обещали привезти сегодня мне бутылку водки с Украины, хоть попробую, что это. Вчера долго им по телефону рассказывал, какое пиво в Румынии надо покупать...
Сейчас отсыпаются в Стамбуле. Был трудный переезд Измаил-Молдова- Румыния-Болгария- Турция -Стамбул.
Это на тему ветки:
- 4 (четыре) квартиры под сдачу - все "работают", последняя сдача - 12 000 гривен в месяц.
- 2 (два) частных дома.
- 1 (один) эллинг в Крыму (стоит пустой).

Очень интересно, что расскажут по приезду о ваших делах.
Я не оговорился - о ваших - не моих, какая в смысле ситуация и тенденции.
Ну, за тенденциями они вообще-то ко мне приехали...
Так, сделаю апельсиновый фреш и начну убирать-мыть ванну и душевую...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 30 бер, 2018 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:21

  akurt написав:(я про те, що квартиру під орендарів треба комплектувати із оглядом на те, що не треба "вкидати" зайві гроіші - коли ж ви їх "відіб"єте"?):

Я з тим цілком погоджуюся.
Але є речі, які треба зробити добре: вікна, щоби з них не дуло, опалення - щоби не глючило, і давало потрібну температуру, крани, щоби не текли, шумоізоляція само собою, ліжко, щоби не розвалилося (ламелі, матраси), диван - якщо для спання і т д.

Є речі, які мають просто бути: двері? всілякі шафи і тумби, столи, душова, а ще світильники, штори.
По техніці - є багато людей, які живуть без тв. Я би його брала в останню чергу, разом зі всякими мікрохвильовками, електрочайниками. Зараз я думаю про те, що треба уникати духовок - їх мають замінити мультиварки. Залишається холодильник, пральна машина, і варочна панель - вибирати є з чого - хоч польське, хоч німецьке, хоч у нас в розстрочку в рахунок орендної плати. Якщо лупити нормальну ціну, то ще посудомийка і пилосос.

  akurt написав:Сваха допомогла чоловіку вдало продати 2 об"єкти:
- приватний будинок недалеко від Ла Маншу - за 80 000 євро (просили 90 000).
- квартиру недалеко від Версалю за 160 000 євро.
Сьгодні із чоловіком зустрічає свій день народження у Монте Карло.

Питання невістки, значить, закрито.
Калє - крута локація, як і Версаль - то вопше круть! Там за палацом, є дуже кльові райончики особняків. Мені там дуже подобаються вітальні-тераси у багатьох: зимою вітальня за склом, літом - відкрита тераса, от би у нас такі додумалися будувати:
Зображення
Монте Карло чудовий вибір! Часом не в казино, примножити виручку?
Правильно, що Ви, пане akurt не поїхали - в Анталії тепліше, ніж на Лазурному березі :wink:

  akurt написав: після пляжу робити закупи на одіг та взуття реально в 10 (ДЕСЯТЬ, не жартую) разів дешевше, ніж ви купите у Львові.

Скільки коштує наприклад набір постелі 160х220 сімейний з якісної тканини сатин типу того, що в нас продається під етикеткою Le Vele? https://le-vele.com.ua/postelnoe-bele/k ... anastasia/
Lambada
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:24

  Lambada написав:
  fis написав:Ламбада
Це однокімнатна

Мене в цьому дуже здивувала ціна оренди, на яку Ви розраховуєте, в 4130 грн. В новобудові.


Ну це я для порівняння з мінімальними відсотками по валютних депо. Звісно що таку ціну ставити не буду. Цеж я намагався "науковий" підхід застусувати :).


  Lambada написав:
  fis написав:Доречі, мій будинок теж 7, але тих 7х там вагон. Мій 7д, здається і це не веселка.

А яка ціна тих, що зараз будуються? і ціна котлована?


Я писав 670, так от я збрехав. 630 баксів на котловані. Збудують за два роки. Майже рік тяганина з паперами, тому забудовник менше двох років не обіціяє. Але коробка вже майже буде готова за рік.
Я говорю про оцей жовтий квартал(фотка стара, зліва вже є ще один будинок. Як раз видно як будують його першу секцію
https://www.google.com/maps/@49.8441185 ... 312!8i6656


Новий будинок буде зі сторони Бортнянського на місці цього СТО. Його вже майже весь розвалили.
https://www.google.com/maps/@49.8456254 ... 312!8i6656
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